Fourmaux remporte la Super Spéciale d'ouverture en Finlande

La dixième manche du championnat du monde des rallyes (WRC) 2026 s'est ouverte ce jeudi soir avec la Super Spéciale de Harju. Tracée en pleine ville et pensée avant tout pour le spectacle, cette courte spéciale de 2,58 km, disputée sur asphalte et sur terre, n'était en rien représentative de ce qui attend les concurrents pour le reste du week-end.

Adrien Fourmaux a signé le premier scratch du week-end, s'emparant symboliquement de la tête du Rallye de Finlande. Le Français a devancé son coéquipier chez Hyundai, Thierry Neuville, de 1"1, tandis que la meilleure Toyota, celle du leader du championnat Elfyn Evans, a concédé 1"2 et s'est classée troisième.

Les équipages retrouveront la Super Spéciale de Harju vendredi soir. D'ici là, ils devront affronter les neuf spéciales au programme de cette deuxième journée du Rallye de Finlande, qui offrira un premier véritable aperçu de la hiérarchie sur les rapides pistes en terre.

Rallye de Finlande - Classement après l'ES1

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 A. Fourmaux Hyundai 2'06"7 2 T. Neuville Hyundai +1"1 3 E. Evans Toyota +1"2 4 S. Ogier Toyota +1"2 5 T. Katsuta Toyota +1"8 6 S. Pajari Toyota +1"9 7 O. Solberg Toyota +2"9 8 E. Lappi Hyundai +3"0 9 Jon Armstrong Ford M-Sport +3"3 10 J. McErlean Ford M-Sport +4"1 11 M. Sesks Ford M-Sport +6"2