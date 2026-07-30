Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Résumé de spéciale
WRC Rallye de Finlande

Fourmaux remporte la Super Spéciale d'ouverture en Finlande

Adrien Fourmaux (Hyundai) a remporté la Super Spéciale de Harju, qui lançait jeudi soir le Rallye de Finlande. Le Français prend symboliquement la tête de l'épreuve avant les neuf spéciales au programme de vendredi.

Téha Courbon
Mis à jour:
GettyImages-2288292829

Photo de : McKlein Photography / LAT Images via Getty Images

La dixième manche du championnat du monde des rallyes (WRC) 2026 s'est ouverte ce jeudi soir avec la Super Spéciale de Harju. Tracée en pleine ville et pensée avant tout pour le spectacle, cette courte spéciale de 2,58 km, disputée sur asphalte et sur terre, n'était en rien représentative de ce qui attend les concurrents pour le reste du week-end.

Adrien Fourmaux a signé le premier scratch du week-end, s'emparant symboliquement de la tête du Rallye de Finlande. Le Français a devancé son coéquipier chez Hyundai, Thierry Neuville, de 1"1, tandis que la meilleure Toyota, celle du leader du championnat Elfyn Evans, a concédé 1"2 et s'est classée troisième.

Les équipages retrouveront la Super Spéciale de Harju vendredi soir. D'ici là, ils devront affronter les neuf spéciales au programme de cette deuxième journée du Rallye de Finlande, qui offrira un premier véritable aperçu de la hiérarchie sur les rapides pistes en terre.

Finland Rallye de Finlande - Classement après l'ES1

Pos. Pilote Voiture Temps / écart
1 France A. Fourmaux Hyundai  2'06"7
2 Belgium T. Neuville Hyundai +1"1
3 United Kingdom E. Evans Toyota +1"2
4 France S. Ogier Toyota +1"2
5 Japan T. Katsuta Toyota +1"8
6 Finland S. Pajari Toyota +1"9
7 Sweden O. Solberg Toyota +2"9
8 Finland E. Lappi Hyundai +3"0
9 Ireland Jon Armstrong Ford M-Sport +3"3
10 Ireland J. McErlean Ford M-Sport +4"1
11 Latvia M. Sesks Ford M-Sport +6"2
 
Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Le programme du Rallye de Finlande 2026 : spéciales, horaires, engagés

Meilleurs commentaires
Plus de
Téha Courbon

Marco Bezzecchi a repris la piste à Misano et tentera un retour à Silverstone

MotoGP
MotoGP
Marco Bezzecchi a repris la piste à Misano et tentera un retour à Silverstone

Audi confirme ses progrès en Hongrie, Hülkenberg enfin récompensé

Formule 1
Formule 1
Audi confirme ses progrès en Hongrie, Hülkenberg enfin récompensé

Racing Bulls détrône Alpine et s'installe en leader du milieu de grille

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Racing Bulls détrône Alpine et s'installe en leader du milieu de grille

Dernières actus

Fourmaux remporte la Super Spéciale d'ouverture en Finlande

WRC
WRC WRC
Rallye de Finlande
Fourmaux remporte la Super Spéciale d'ouverture en Finlande

Marco Bezzecchi a repris la piste à Misano et tentera un retour à Silverstone

MotoGP
MGP MotoGP
Marco Bezzecchi a repris la piste à Misano et tentera un retour à Silverstone

Pour Brivio, le titre se jouera véritablement à partir d'Aragón

MotoGP
MGP MotoGP
Pour Brivio, le titre se jouera véritablement à partir d'Aragón

Audi confirme ses progrès en Hongrie, Hülkenberg enfin récompensé

Formule 1
F1 Formule 1
Audi confirme ses progrès en Hongrie, Hülkenberg enfin récompensé