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Cadillac va introduire un important package d'évolutions en Autriche

Arrivée cette saison en Formule 1, Cadillac poursuit le développement de sa première monoplace et va introduire de nouvelles évolutions ce week-end en Autriche.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publié:
Les tests Pirelli de Cadillac

Photo de : Pirelli

L'écurie Cadillac a annoncé l'arrivée d'un nouveau "package d'évolutions important" sur sa Formule 1 à l'occasion du Grand Prix d'Autriche, disputé ce week-end.

Sans surprise, la nouvelle équipe américaine a débuté sa première saison en fond de grille, mais elle réduit progressivement son retard grâce aux évolutions régulières apportées à la MAC-26.

Après un nouvel aileron arrière et un échappement revu à Monaco, puis des améliorations supplémentaires de l'aileron arrière et du système de refroidissement à Barcelone, Cadillac poursuit sur cette lancée.

En Espagne, Sergio Pérez s'était qualifié à seulement 1"9 du meilleur temps de la Q1 et avait devancé les deux Aston Martin de 1"2. À l'approche du rendez-vous du Red Bull Ring, avant d'enchaîner avec Silverstone la semaine prochaine, Cadillac entend maintenir ce rythme de développement.

"Les courses s'enchaînent désormais très rapidement, et gérer cet aspect logistique tout en continuant à améliorer notre niveau de performance constitue l'un des principaux défis de cette période de la saison", explique le directeur de l'équipe, Graeme Lowdon.

Sergio Pérez (Cadillac Racing)

Sergio Pérez (Cadillac Racing)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Nous sommes toutefois heureux de pouvoir apporter un nouveau package d'évolutions important ce week-end. Avec de nouveaux pontons et un nouveau fond plat, le travail réalisé est considérable et nous espérons que cela nous permettra de poursuivre notre progression et de nous rapprocher progressivement du milieu de grille."

"Nous ne sous-estimons pas les défis que représente le Grand Prix d'Autriche, mais nous continuons d'apprendre à chaque sortie et je suis convaincu que nous pouvons encore franchir un cap ce week-end."

Pérez croit aux progrès de Cadillac

Passé tout près des points lors d'un Grand Prix de Monaco mouvementé, avant un week-end plus compliqué à Barcelone, Sergio Pérez se montre optimiste quant à l'impact de ces nouvelles pièces.

"À chaque course, j'ai le sentiment que nous progressons, et le fait d'avoir vu le drapeau à damier à Barcelone nous a permis d'apprendre énormément", souligne le Mexicain.

"Le rythme de développement est très bon. Toute l'usine travaille à plein régime pour amener de nouvelles pièces sur les circuits, et nous espérons que les évolutions de ce week-end nous permettront de franchir une nouvelle étape."

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