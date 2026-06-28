Championnat - Antonelli se ménage, Russell se relance
Vainqueur du Grand Prix d'Autriche, George Russell reprend dix points à Kimi Antonelli, toujours leader. Découvrez le point aux championnats pilotes et constructeurs à l'issue de la huitième manche de la saison, à Spielberg.
Photo de : Pauline Ballet / Formula 1 via Getty Images
Vainqueur du Grand Prix d'Autriche, son deuxième succès en 2026, George Russell s'est remis définitivement dans le bon sens au championnat, où il reprend 10 points supplémentaires à Kimi Antonelli. Toujours solide leader, l'Italien a bien limité la casse en course et a toujours 40 points d'avance sur son coéquipier, qui a repris la place de dauphin à Lewis Hamilton.
Désormais quatrième devant Lando Norris, Oscar Piastri emmène un groupe de quatre qui se resserre derrière le trio de tête, qu'intègre Max Verstappen à la faveur de sa deuxième place, son meilleur résultat de la saison. Malgré une série d'arrivées dans les points qui s'achève, Pierre Gasly reste dans le top 10 mais voit son compatriote Isack Hadjar le doubler.
Chez les constructeurs, Mercedes continue de caracoler en tête du championnat avec quasiment 100 points de plus que Ferrari ! Cadillac reste la seule écurie sans le moindre point.
Championnat Pilotes
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|K. AntonelliMercedes
|171
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|2
|G. RussellMercedes
|131
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|3
|L. HamiltonFerrari
|125
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|4
|O. PiastriMcLaren
|80
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|10/5
|12/4
|5
|L. NorrisMcLaren
|79
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|6
|C. LeclercFerrari
|79
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|7
|M. VerstappenRed Bull
|73
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|8
|I. HadjarRed Bull
|42
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|8/6
|8/6
|9
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|6/7
|-
|10
|L. LawsonRacing Bulls
|30
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|4/8
|2/9
|11
|O. BearmanHaas
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|12
|F. ColapintoAlpine
|16
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|13
|A. LindbladRacing Bulls
|14
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|2/9
|1/10
|14
|C. Sainz JrWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|15
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|16
|E. OconHaas
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|17
|G. BortoletoAudi
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|F. AlonsoAston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|19
|N. HülkenbergAudi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|L. StrollAston Martin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat Constructeurs
|Pos.
|Équipes
|Points
|1
|Mercedes
|302
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|2
|Ferrari
|204
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|3
|McLaren
|159
|10
|8
|28
|48
|12
|10
|25
|18
|4
|Red Bull
|115
|8
|4
|4
|14
|27
|12
|20
|26
|5
|Alpine
|57
|1
|9
|6
|7
|12
|15
|7
|-
|6
|Racing Bulls
|44
|4
|8
|2
|-
|7
|14
|6
|3
|7
|Haas
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|8
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|9
|Audi
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|11
|Cadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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