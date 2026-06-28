Championnat - Antonelli se ménage, Russell se relance

Vainqueur du Grand Prix d'Autriche, son deuxième succès en 2026, George Russell s'est remis définitivement dans le bon sens au championnat, où il reprend 10 points supplémentaires à Kimi Antonelli. Toujours solide leader, l'Italien a bien limité la casse en course et a toujours 40 points d'avance sur son coéquipier, qui a repris la place de dauphin à Lewis Hamilton.

Désormais quatrième devant Lando Norris, Oscar Piastri emmène un groupe de quatre qui se resserre derrière le trio de tête, qu'intègre Max Verstappen à la faveur de sa deuxième place, son meilleur résultat de la saison. Malgré une série d'arrivées dans les points qui s'achève, Pierre Gasly reste dans le top 10 mais voit son compatriote Isack Hadjar le doubler.

Chez les constructeurs, Mercedes continue de caracoler en tête du championnat avec quasiment 100 points de plus que Ferrari ! Cadillac reste la seule écurie sans le moindre point.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Mercedes 302 43 55 37 45 39 25 18 40 2 Ferrari 204 27 40 23 20 37 18 25 14 3 McLaren 159 10 8 28 48 12 10 25 18 4 Red Bull 115 8 4 4 14 27 12 20 26 5 Alpine 57 1 9 6 7 12 15 7 - 6 Racing Bulls 44 4 8 2 - 7 14 6 3 7 Haas 21 6 11 1 - 1 2 - - 8 Williams 11 - 2 - 3 2 4 - - 9 Audi 2 2 - - - - - - - 10 Aston Martin 1 - - - - - 1 - - 11 Cadillac - - - - - - - -