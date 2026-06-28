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Championnat - Antonelli se ménage, Russell se relance

Vainqueur du Grand Prix d'Autriche, George Russell reprend dix points à Kimi Antonelli, toujours leader. Découvrez le point aux championnats pilotes et constructeurs à l'issue de la huitième manche de la saison, à Spielberg.

Basile Davoine
Mis à jour:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de : Pauline Ballet / Formula 1 via Getty Images

Vainqueur du Grand Prix d'Autriche, son deuxième succès en 2026, George Russell s'est remis définitivement dans le bon sens au championnat, où il reprend 10 points supplémentaires à Kimi Antonelli. Toujours solide leader, l'Italien a bien limité la casse en course et a toujours 40 points d'avance sur son coéquipier, qui a repris la place de dauphin à Lewis Hamilton. 

Désormais quatrième devant Lando Norris, Oscar Piastri emmène un groupe de quatre qui se resserre derrière le trio de tête, qu'intègre Max Verstappen à la faveur de sa deuxième place, son meilleur résultat de la saison. Malgré une série d'arrivées dans les points qui s'achève, Pierre Gasly reste dans le top 10 mais voit son compatriote Isack Hadjar le doubler. 

Chez les constructeurs, Mercedes continue de caracoler en tête du championnat avec quasiment 100 points de plus que Ferrari ! Cadillac reste la seule écurie sans le moindre point. 

Championnat Pilotes

Pos. Pilote Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria
1 ItalyK. AntonelliMercedes 171 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3
2 United KingdomG. RussellMercedes 131 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 125 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5
4 AustraliaO. PiastriMcLaren 80 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 79 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7
6 MonacoC. LeclercFerrari 79 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 73 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2
8 FranceI. HadjarRed Bull 42 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6
9 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 -
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 30 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9
11 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 16 - 1 - 6 8 - 1/10 -
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 14 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10
14 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 - - -
15 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - -
16 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9 - -
17 BrazilG. BortoletoAudi 2 2/9 - - - - - - -
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1 - - - - - 1/10 - -
19 GermanyN. HülkenbergAudi   - - - - - - - -
20 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - -
21 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - -
22 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - -

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria
1 GermanyMercedes 302 43 55 37 45 39 25 18 40
2 ItalyFerrari 204 27 40 23 20 37 18 25 14
3 United KingdomMcLaren 159 10 8 28 48 12 10 25 18
4 AustriaRed Bull 115 8 4 4 14 27 12 20 26
5 FranceAlpine 57 1 9 6 7 12 15 7 -
6 ItalyRacing Bulls 44 4 8 2 - 7 14 6 3
7 United StatesHaas 21 6 11 1 - 1 2 - -
8 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - -
9 GermanyAudi 2 2 - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin 1 - - - - - 1 - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - -

 

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