Nouveau calvaire pour Leclerc : "Il va falloir beaucoup bosser, parce que ça ne va pas"

Après avoir un temps entrevu la pole position, Charles Leclerc a finalement hérité de la seconde place sur la grille de départ. Un résultat surprise pour Ferrari, qui n'avait pas forcément montré de très bonnes dispositions au début du week-end du Grand Prix d'Autriche, mais qui laissait entrevoir, avec la troisième place de Lewis Hamilton, la possibilité de poursuivre sur la dynamique des dernières manches.

Rapidement, cependant, la course du Monégasque a pris un mauvais tournant : après avoir maintenu sa seconde position au départ, il a fini par être dépassé aisément par Lewis Hamilton à l'extérieur du virage 4. Visiblement en proie à des problèmes de déploiement d'énergie, il a perdu du temps dans la bataille avec Kimi Antonelli, et même une place au profit d'un Max Verstappen opportuniste.

S'il a provisoirement tenu la dragée haute à Antonelli, cela n'a pas duré très longtemps et Leclerc s'est installé quelques tours en cinquième position avant que Ferrari ne lance ses arrêts. La suite de la course aura été un long calvaire pneumatique pour le pilote au numéro 16 qui aura petit à petit perdu pied jusqu'à être dépassé par Piastri, Hamilton à nouveau, Hadjar et enfin Norris.

Huitième à l'arrivée, non sans un dernier passage par les stands sans grande conviction, Leclerc a terminé comme pilote le moins bien classé des écuries de pointe. "Cette course a été incroyablement difficile", a-t-il soupiré devant la pression internationale, dont Motorsport.com.

Charles Leclerc n'a pas maintenu très longtemps sa seconde position. Photo de: Max Slovencik / Getty Images

"L'adhérence était globalement très, très faible. J'ai vraiment eu du mal à faire fonctionner la voiture et les pneus dans la bonne fenêtre, en particulier à l'arrière : il manquait vraiment beaucoup d'adhérence arrière. Hier, j'étais plutôt satisfait de la voiture. Mais aujourd'hui, ça n'est pas allé dans la bonne direction."

Au micro de Canal+, Leclerc a déclaré : "Pour l'instant, il faut que je bosse, parce que très clairement, hier, c'était un step en avant. On avait pas mal changé la voiture, on est parti dans une direction un petit peu différente. Aujourd'hui, par contre, c'était extrêmement difficile dès les premiers tours."

"J'ai ressenti tout de suite que je n'avais pas beaucoup de performance. Dans les deux premiers tours, j'avais l'impression que je n'avais pas beaucoup de déploiement [d'énergie], après ça s'est régularisé, ça allait un petit peu mieux. Mais bon, la performance n'était pas là."

Malheureusement, la stratégie qu'on choisit paraît toujours la mauvaise quand il n'y a pas le rythme, donc aujourd'hui je ne pense pas que ce soit le problème.

Invité à expliquer la différenciation stratégique qui a vu Ferrari privilégier en cours d'épreuve les trois arrêts, le Monégasque d'ajouter : "C'était encore une fois très proche entre deux et trois arrêts, à la fin on a fait trois arrêts parce qu'on n'avait plus rien à perdre et très honnêtement les pneus étaient complètement finis sur mon deuxième train de durs."

"N'ayant plus rien à perdre, on s'est arrêtés pour un troisième stop, mais je ne pense pas que ce soit dans la stratégie... Malheureusement, la stratégie qu'on choisit paraît toujours la mauvaise quand il n'y a pas le rythme, donc aujourd'hui je ne pense pas que ce soit le problème."

Un équilibre difficile à trouver sur la Ferrari 2026

Charles Leclerc n'a pas résisté bien longtemps à Kimi Antonelli. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Leclerc, dont les quatre points inscrits ce dimanche sont les seuls sur les trois derniers Grands Prix, n'aura pas longtemps à attendre pour tenter de remettre sa saison sur de bons rails puisque Silverstone pointe le bout de son nez dès ce week-end. Toutefois, il ne masque pas l'ampleur des difficultés et donc de la tâche, avec une F1 dont il peine à saisir les subtilités.

"Il va falloir beaucoup bosser, parce que là très honnêtement, ça ne va pas", a-t-il conclu sur la chaîne cryptée. "En qualifs, c'était mieux, mais là encore une fois en course ce n'était vraiment pas bien."

Je n'ai pas vraiment d'idée claire de ce que j'attends de cette voiture

Devant la presse, il a ajouté : "J'ai travaillé très dur ces dernières semaines, car il y avait toujours une raison ou une autre qui me posait problème le dimanche ou le samedi. Cela signifie probablement que je n'ai pas vraiment d'idée claire de ce que j'attends de cette voiture. Je dois trouver."

"Ce week-end, nous avons été beaucoup plus en retrait, surtout en course. C'est difficile à comprendre pour nous. Samedi, avec peu de carburant, elle se comportait plutôt bien. L'avant était assez robuste et c'est ce que j'apprécie. Lors de la course d'aujourd'hui, l'avant est resté solide, mais l'arrière n'avait aucune [adhérence]."

"C'est donc un équilibre qu'il faut trouver et qui est particulièrement difficile à atteindre sur cette voiture."