Entre "erreurs" et excès de confiance, Antonelli perd une opportunité

Comme à Barcelone, et comme sur beaucoup de courses depuis le début de la saison 2026 de F1, Kimi Antonelli a semblé, en rythme, être le plus performant des deux pilotes Mercedes. Toutefois, la réussite qui l'aidait à concrétiser son niveau de performance et à rattraper certaines erreurs ne sera pas venue à son soutien ce dimanche, dans une épreuve qu'il s'est rendue difficile par un départ constellé d'erreurs.

Si une grande partie du destin du week-end s'est joué ce samedi, là aussi par ce que l'Italien avait lui-même qualifié d'"erreur" de sa part - à savoir le fait d'avoir avorté son dernier tour lancé en qualifications en croyant que le double drapeau jaune était de sortie -, le potentiel était encore bien là ce dimanche, depuis la quatrième place, pour monter sur la plus haute marche du podium.

Au départ, Antonelli a tout d'abord perdu une chance de gagner des positions sur les Ferrari et de rester dans le sillage de son équipier George Russell en allant trop au large aux virages 1 et 3 du premier tour. Puis, à l'entame du second tour, en attaquant Leclerc au premier virage, il est encore sorti trop large. Contraint de rendre la position, il a été dépassé dans la manœuvre par un Max Verstappen opportuniste et armé d'une Red Bull capable à Spielberg de tenir le rythme des W17.

Ici derrière Leclerc, Antonelli est sorti de piste au troisième virage du premier tour. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Depuis cette cinquième place, Antonelli a ensuite été pris dans une bagarre avec Leclerc puis il a fini par entamer sa remontée, en profitant du lent dérèglement stratégique de la course de Ferrari tout en se montrant, pour sa part, plus plus calme et solide. Mais le mal était fait : contraint à un second choix stratégique qui ne lui donnait pas d'avantage décisif dans la chaleur autrichienne, Antonelli a dû cravacher et se décaler légèrement tactiquement pour espérer tirer le gros lot.

Signe que les dieux de la course ne lui offriraient cette fois-ci pas de cadeau, l'Italien a d'ailleurs réalisé son premier arrêt - alors qu'il occupait la tête de course - juste avant que le Virtual Safety Car ne soit déployé.

Au bout du compte, en dépit de ce début d'épreuve brouillon, le rythme affiché dans les deux derniers tiers de l'épreuve était impressionnant et il s'en est fallu de pas grand-chose pour qu'il soit en mesure de porter une attaque sur Verstappen en toute fin de Grand Prix. Las, il a dû se contenter de la troisième place, perdant 10 points supplémentaires au championnat sur son vainqueur d'équipier.

Au micro de Sky Sports, il a expliqué : "Il est clair qu'au départ de la course, j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'avais des problèmes avec les freins, j'ai eu un problème de répartition, et j'avais vraiment du mal à attaquer les freinages."

"Et puis j'ai vraiment eu du mal au début, j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais ensuite, lors du deuxième relais, j'ai en quelque sorte remis les compteurs à zéro, et le troisième relais a été très solide. Mais je suis invité un peu trop tard à la fête."

Trop de relâchement ?

Kimi Antonelli sur le podium de Spielberg. Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

Quand il lui est fait remarquer qu'il fallait s'attendre, au jeu des dynamiques, à ce que Russell finisse par le battre sur la piste, Antonelli d'acquiescer : "Oui, oui, bien sûr. Je savais que partir de la quatrième place rendrait les choses difficiles, et bien sûr, les premiers tours ont été vraiment mauvais ; j'étais un peu à la dérive, mais j'ai ensuite réussi à me rattraper petit à petit."

"Il y aura clairement des week-ends où [Russell] sera devant, et d'autres où ce sera moi. Il est très fort, très complet, et surtout en qualifications, il a toujours ce petit plus, notamment en fin de séance, pour trouver encore un peu plus de performances."

Peut-être que je me suis un peu trop relâché, ou que j'étais trop confiant.

De façon intéressante, sans y être invité, le leader du championnat a conclu son intervention en évoquant, de son côté, une attitude personnelle qui n'a peut-être pas été idéale dans sa manière d'aborder les séances compétitives du Grand Prix d'Autriche, après un vendredi très prometteur.

"Je pense que ce week-end est une bonne leçon pour moi, surtout après l'avoir si bien démarré. J'ai en quelque sorte perdu un peu mon rythme, probablement… Je ne sais pas, peut-être que je me suis un peu trop relâché, ou que j'étais trop confiant, mais c'est assurément une bonne leçon, et nous reviendrons plus forts à Silverstone."