Pénalité d'Antonelli, pole de Russell : la F1 jusqu'à l'absurde

La Coupe du monde de football est l'occasion, depuis que l'assistance vidéo à l'arbitrage (la fameuse VAR) est en vigueur, de constater que, plus que jamais, c'est la logique pointilleuse et quasi inhumaine qui prévaut dans l'arbitrage du sport, à défaut d'un esprit de la règle sans doute plus diffus mais qui en conserve sa part d'humanité, avec ses défauts et ses qualités.

Un demi-genou trop en avant pour siffler hors-jeu, est-ce bien là l'esprit de la règle telle qu'elle avait été pensée ? Et puis, à partir du moment où la logique du millimètre l'emporte, est-on bien sûr que les outils auxquels l'on a confié la tâche de faire respecter la sacro-sainte règle, dans un sport où une grande partie des décisions s'appuie sur l'interprétation, sont calibrés parfaitement ou se contente-t-on simplement d'un résultat qui offre un semblant de logique binaire ?

On a trop souvent tendance à écarter d'un revers de main ce genre de questionnement dans le sport, surtout quand les règles qui suscitent la polémique sont elles-mêmes binaires : "c'est noir ou c'est blanc", entend-on ou lit-on souvent. La nuance semble donc impossible, mais la réalité se charge souvent de rappeler que, si, parfois, le simplisme d'un tel raisonnement peut vite se retrouver désarmé.

Demandez aux Croates leur avis sur le but refusé à Josko Gvardiol lors du 16e de finale face au Portugal et le déballage technologique auquel il a fallu recourir - via un capteur dans le ballon, pour s'assurer qu'il y avait bien eu un micro contact entre la tête et/ou les cheveux d'un de ses coéquipiers ! - pour parvenir à une décision qui, bien que partant de l'application binaire (et, jusqu'à preuve du contraire, logique) d'une règle, n'en avait pas vraiment la clarté. Et certainement pas l'esprit.

Mais bref, revenons-en à la Formule 1. Depuis 2022 à peu près, avec quelques atermoiements, la question des limites de piste a fait l'objet d'une application bien plus stricte qu'auparavant. Il faut dire que la saison 2021 avait, à bien des égards, suscité de nombreuses polémiques sur le sujet, polémiques débutées dès le premier Grand Prix de cette année-là à Bahreïn.

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Limites, limites...

La question des limites de piste divise depuis longtemps la communauté de la Formule 1. Une partie de la problématique réside dans le développement, ces 20 à 30 dernières années, de circuits où il n'y avait pas réellement de pénalité "physique" (mur, graviers, herbe) à un dépassement des limites. De sorte que, suivant l'orientation de la direction de course, le règlement - qui n'a jamais dévié en considérant que la piste en elle-même était ce qui se trouvait entre les deux lignes blanches, celles-ci comprises - était appliqué de façon plus ou moins lâche et offrait donc aux pilotes des opportunités d'aller au-delà.

Le tournant de 2021 a incité les instances à se montrer bien plus strictes dans l'application des règles, pas tant comme une manière de bien les appliquer mais comme une manière de tenter de se prémunir de toute polémique. De sorte qu'aujourd'hui, le moindre dépassement des limites avec les quatre roues est considéré, de prime abord, comme une infraction.

Comme souvent, la F1 est allée d'un excès à l'autre car, en adoptant cette position, elle s'est empêtrée dans une application aveugle des règles qui ne tient plus vraiment compte de ce que dit vraiment ladite règle tant que la finalité est que quatre roues sont passées hors piste. Le cas de Kimi Antonelli à Silverstone paraît, de ce point de vue, très éclairant.

La règle (Article B1.8.6 du Règlement), assez invariable depuis quelques années, dit que le pilote doit faire "tout effort raisonnable pour rester sur la piste en permanence et ne peut quitter la piste sans raison justifiable". Puis, plus loin, la règle ajoute que si une F1 revient en piste, il faut le faire de façon "sûre" et "sans tirer d'avantage durable".

À Silverstone, Antonelli a subi un problème mécanique, qui s'est manifesté clairement dès le 41e tour de course, alors qu'il fondait sur Charles Leclerc. Après un premier passage au stand pour changer de pneus, l'Italien est sorti de la piste plusieurs fois, aux prises avec une voiture visiblement difficile à conduire.

Alors, oui, effectivement, les passages hors piste sont indéniables, mais considérer dans un premier temps qu'ils ont été faits sans raison justifiable semble déjà une vision très étonnante des choses. Si l'on ajoute la question de l'avantage tiré, il était visiblement nul ou alors pas durable puisque, durant toute cette séquence, il perdait du temps et des positions.

Kimi Antonelli (Mercedes) lors du GP de Grande-Bretagne 2026 de F1. Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

Bref, aujourd'hui, la F1 n'applique même plus vraiment sa règle - bien plus nuancée - mais une logique binaire qui a entraîné une pénalité coûteuse pour un pilote qui subissait un problème mécanique et n'a tiré aucun avantage de ses passages hors piste.

Certaines personnes y verront un progrès et une application équitable d'une interprétation stricte. À titre personnel, j'y vois le renoncement à correctement appliquer la règle telle qu'elle est écrite, au profit d'une vision étriquée de ce que doit être le respect des limites de piste.

Dans un tel contexte, on se demande bien pourquoi l'on maintient une telle écriture de la règle si c'est pour s'asseoir sur ses nuances. Quitte à aller jusqu'à l'absurde dans l'application des règles, soyons jusqu'au-boutiste dans leur rédaction : "Il est interdit aux pilotes de quitter la piste". Simple, efficace, bien plus en phase avec la réalité. Trop rigide, dites-vous ? Ce n'est pas moi qui ai commencé !

Cet épisode est survenu une semaine après un autre cas où l'esprit de la règle a été concassé, éparpillé façon puzzle, au profit d'une logique comptable, d'une logique pointilleuse, d'une logique idiote donc, qui a vu George Russell conserver une pole en dépit d'un passage dans une zone d'accident et alors même qu'il y avait un drapeau jaune brandi.

Alors, oui, le Britannique a respecté l'interprétation actuelle des règles en ralentissant suffisamment dans le micro-secteur concerné pour que l'on considère qu'il avait réagi à la signalétique. Pour autant, a-t-on vraiment assuré la sécurité ? A-t-on vraiment tout mis en œuvre pour que la règle, dans son esprit, soit respectée ? Non, évidemment.

Je ne peux que vous renvoyer, sur ce dernier sujet, à l'article fait à l'occasion des 10 ans de l'accident de Jules Bianchi, datant de 2024, concernant l'héritage sécuritaire de ce tragique accident. Le Grand Prix d'Autriche 2026 n'est qu'une vérification de plus que l'on risque d'attendre un affreux concours de circonstances - et encore... - pour finir par "mieux" appliquer une règle censée protéger les pilotes et les commissaires, et pas seulement faire un peu ralentir les voitures.

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Tout le monde est fautif, même vous et moi

Quant à savoir qui est responsable de tout cela, la réponse simpliste serait de dire "les instances". Sans mauvaise blague, ce serait une interprétation bien trop stricte de la situation. Oui, les instances, en dernier lieu, sont les intermédiaires entre la règle et son application, de sorte que les commissaires (ou la direction de course) sont le doigt qui appuie sur la gâchette.

Mais qui fournit les balles ? Qui fournit l'arme ? Qui incite à tirer ? Qui pointe la cible ? Qui fait pression pour qu'un coup de feu retentisse ?

Ici, force est de constater que la responsabilité appartient aussi à la fois aux acteurs de la discipline (pilotes, écuries, parties prenantes en tous genres) et aux observateurs (journalistes, spectateurs, fans). Nous sommes tous en partie, à des degrés divers, responsables de ces fluctuations, de ces interprétations.

Les écuries ont des intérêts directs évidents et des leviers non moins évidents pour agir (surtout à notre époque où elles coécrivent quasiment le règlement), mais il suffit de voir les réactions sur certains médias/sur certaines antennes, ainsi que les discussions entre fans de la discipline, qui savent se faire entendre (et sont entendus) par les différents biais modernes, pour voir à quel point, tout en s'offusquant d'un sport de plus en plus complexe, de plus en plus régulé, les mêmes observateurs vont aussi être les premiers à réclamer à la moindre touchette, à la moindre voiture qui dépasse les lignes de 2 cm, à ce que le bras vengeur de la justice s'abatte sur le "fautif".

George Russell, Max Verstappen et Lewis Hamilton viennent de passer la tribune "Lando Norris" du virage de Stowe. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La logique schizophrène qui s'empare de la façon dont le sport est appréhendé à notre époque ne rend pas le climat tout à fait sain, et il n'est donc pas totalement incongru que les instances, en première ligne et (à tort ou à raison) baignant dans la défiance générale envers les autorités, tentent de créer des situations où la part d'interprétation humaine n'existe plus vraiment, quand bien même la réglementation fourmille de situations où elle devrait prévaloir.

Voyez comme l'exemple de la fin de course au Grand Prix de Grande-Bretagne a été difficilement acceptable pour une partie des observateurs et du public. Alors oui, il y a eu le cafouillage de l'annonce, mais fondamentalement ce qui a beaucoup été reproché, c'est de ne pas avoir offert un dernier vrai tour de course. Quand bien même il s'agissait pour la direction de course, tout simplement et à bon droit, d'appliquer correctement la règle écrite, qui ne fait pas du spectacle une condition.

Il y a un peu moins de cinq ans, en dépit de la façon dont beaucoup ont tenté de réécrire l'histoire, c'est la logique du spectacle à tout prix qui avait poussé la direction de course à enfreindre ces mêmes règles pour qu'un dernier tour se dispute sous drapeau vert à Abu Dhabi. Ce n'était pas mieux accepté, et en plus, à la différence de Silverstone, ce n'était pas légal. Mais vous trouverez des gens pour le défendre.

Ces dernières semaines nous montrent qu'à vouloir appliquer la même logique jusqu'au-boutiste dans des champs pourtant différents, à vouloir retirer le plus possible de raisonnement humain des décisions pour se prémunir de tout risque d'erreur ou de tout risque de polémique, on finit par oublier que, avant même que l'encre n'ait été posée sur la moindre feuille de papier qui servira à justifier une décision, l'on s'est déjà trompé lourdement en s'empêchant d'appliquer correctement les règles en vigueur.

Réécrivons le règlement pour en retirer les nuances ou appliquons correctement celui qui est en vigueur, mais ne tentons pas de naviguer entre les deux car, on le voit, ça ne mène à rien de bon.

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