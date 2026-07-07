Hamilton et Leclerc en piste au Madring avec la SF-26 dès cette semaine

Dès le week-end de Silverstone terminé, Ferrari a mis le cap sur Madrid. Motorsport.com a appris que la Scuderia sera en piste jeudi sur le Madring, le circuit urbain qui accueillera son premier GP d'Espagne en septembre prochain.

La SF-26 sera ainsi la première F1 à rouler sur le tracé madrilène, ce qui permettra à Ferrari de récolter de précieuses données en vue de la course, tout en offrant un test grandeur nature aux organisateurs.

Officiellement, il s'agira d'une journée dédiée à une captation d'images, ensuite fournies aux sponsors et aux médias, et que le règlement limite à un maximum de 200 kilomètres. Lewis Hamilton et Charles Leclerc vont se relayer au volant et se familiariser avec l'unique nouvelle épreuve figurant au calendrier cette année.

Malgré les limites imposées par le règlement, notamment parce que seuls des pneus de démonstration peuvent être utilisés lors d'une telle journée, Ferrari pourra se faire une première idée des caractéristiques du circuit, ce qui pourrait être très utile pour ses préparatifs avant la course.

Les travaux sur le Madring au mois de juin. Photo de: Filip Cleeren

Après le GP de Barcelone, il y a moins d'un mois, une délégation de médias, dont Motorsport.com, a pu se rendre sur le Madring afin de voir découvrir le tracé et de mesurer l'avancée des travaux. Le circuit était encore en chantier, en tout cas dans ce qui concerne les infrastructures destinées à accueillir le public.

La piste est en revanche prête et le roulage prévu par Ferrari est un nouveau signe de l'avancée des travaux. Le tracé fera 5,4 km, dont une portion permanente de 2,2 km, et comportera 22 virages. Le plus marquant et le Monumental, une courbe longue de 550 m et avec une forte inclinaison, puisque le banking sera de 24%, le maximum autorisé.