Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Prodrive envisage un retour en prototype et juge le WEC "très séduisant"

WEC
Prodrive envisage un retour en prototype et juge le WEC "très séduisant"

Des motoristes indépendants pour mettre fin aux équipes clientes d'une autre ?

Formule 1
Des motoristes indépendants pour mettre fin aux équipes clientes d'une autre ?

Joan Mir chez Gresini, mais pas sur les traces de Marc Márquez

MotoGP
Joan Mir chez Gresini, mais pas sur les traces de Marc Márquez

Gasly derrière Colapinto à cause d'un arrêt de 7"49 : "J'ai un peu les boules"

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Gasly derrière Colapinto à cause d'un arrêt de 7"49 : "J'ai un peu les boules"

150 E-Prix pour DS Automobiles !

Formule E
150 E-Prix pour DS Automobiles !

Hamilton et Leclerc en piste au Madring avec la SF-26 dès cette semaine

Formule 1
GP d'Espagne
Hamilton et Leclerc en piste au Madring avec la SF-26 dès cette semaine

Pourquoi Steiner estime que 2027 sera "le bon moment" pour titulariser un rookie

MotoGP
Pourquoi Steiner estime que 2027 sera "le bon moment" pour titulariser un rookie

Russell admet qu'Antonelli mérite son avance : "Je dois être meilleur"

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Russell admet qu'Antonelli mérite son avance : "Je dois être meilleur"
Actualités
Formule 1 GP d'Espagne

Hamilton et Leclerc en piste au Madring avec la SF-26 dès cette semaine

Motorsport.com a appris que Lewis Hamilton et Charles Leclerc vont rouler sur le Madring avec la Ferrari SF-26 cette semaine.

Roberto Chinchero Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
L'inauguration du Madring

Photo de : Madrid Grand Prix

Dès le week-end de Silverstone terminé, Ferrari a mis le cap sur Madrid. Motorsport.com a appris que la Scuderia sera en piste jeudi sur le Madring, le circuit urbain qui accueillera son premier GP d'Espagne en septembre prochain. 

La SF-26 sera ainsi la première F1 à rouler sur le tracé madrilène, ce qui permettra à Ferrari de récolter de précieuses données en vue de la course, tout en offrant un test grandeur nature aux organisateurs.

Officiellement, il s'agira d'une journée dédiée à une captation d'images, ensuite fournies aux sponsors et aux médias, et que le règlement limite à un maximum de 200 kilomètres. Lewis Hamilton et Charles Leclerc vont se relayer au volant et se familiariser avec l'unique nouvelle épreuve figurant au calendrier cette année.

Malgré les limites imposées par le règlement, notamment parce que seuls des pneus de démonstration peuvent être utilisés lors d'une telle journée, Ferrari pourra se faire une première idée des caractéristiques du circuit, ce qui pourrait être très utile pour ses préparatifs avant la course.

Les travaux sur le Madring au mois de juin.

Les travaux sur le Madring au mois de juin.

Photo de: Filip Cleeren

Après le GP de Barcelone, il y a moins d'un mois, une délégation de médias, dont Motorsport.com, a pu se rendre sur le Madring afin de voir découvrir le tracé et de mesurer l'avancée des travaux. Le circuit était encore en chantier, en tout cas dans ce qui concerne les infrastructures destinées à accueillir le public.

La piste est en revanche prête et le roulage prévu par Ferrari est un nouveau signe de l'avancée des travaux. Le tracé fera 5,4 km, dont une portion permanente de 2,2 km, et comportera 22 virages. Le plus marquant et le Monumental, une courbe longue de 550 m et avec une forte inclinaison, puisque le banking sera de 24%, le maximum autorisé.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Russell admet qu'Antonelli mérite son avance : "Je dois être meilleur"
Article suivant Gasly derrière Colapinto à cause d'un arrêt de 7"49 : "J'ai un peu les boules"

Meilleurs commentaires
Plus de
Roberto Chinchero

V8 atmo, turbo, ravitaillements : le puzzle complexe du moteur F1 pour 2031

Formule 1
Formule 1
V8 atmo, turbo, ravitaillements : le puzzle complexe du moteur F1 pour 2031

Surprise : Audi avait déjà un moteur évolué grâce à l'ADUO à Barcelone !

Formule 1
Formule 1
Surprise : Audi avait déjà un moteur évolué grâce à l'ADUO à Barcelone !

Fornaroli attendu en essais privés avec Haas à Jerez

Formule 1
Formule 1
Fornaroli attendu en essais privés avec Haas à Jerez
Plus de
Lewis Hamilton

Stratégie Ferrari à Silverstone : Hamilton s'interroge mais Vasseur assume

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Stratégie Ferrari à Silverstone : Hamilton s'interroge mais Vasseur assume

Hamilton déçu de son dimanche : "Toute la magie a disparu"

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Hamilton déçu de son dimanche : "Toute la magie a disparu"

Hamilton échappe à la pénalité et conserve son podium !

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Hamilton échappe à la pénalité et conserve son podium !
Plus de
Ferrari

Ferrari passe la barre des 250 victoires en F1

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Ferrari passe la barre des 250 victoires en F1

Leclerc renoue avec la victoire après 37 courses : "Ça fait trop longtemps"

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Leclerc renoue avec la victoire après 37 courses : "Ça fait trop longtemps"

Leclerc remporte une course maîtrisée "le couteau entre les dents"

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Leclerc remporte une course maîtrisée "le couteau entre les dents"

Dernières actus

Prodrive envisage un retour en prototype et juge le WEC "très séduisant"

WEC
Prodrive envisage un retour en prototype et juge le WEC "très séduisant"

Des motoristes indépendants pour mettre fin aux équipes clientes d'une autre ?

Formule 1
Des motoristes indépendants pour mettre fin aux équipes clientes d'une autre ?

Joan Mir chez Gresini, mais pas sur les traces de Marc Márquez

MotoGP
Joan Mir chez Gresini, mais pas sur les traces de Marc Márquez

Gasly derrière Colapinto à cause d'un arrêt de 7"49 : "J'ai un peu les boules"

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Gasly derrière Colapinto à cause d'un arrêt de 7"49 : "J'ai un peu les boules"