Gasly derrière Colapinto à cause d'un arrêt de 7"49 : "J'ai un peu les boules"

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Pierre Gasly s'agace d'un changement de pneus très long au GP de Grande-Bretagne, qui a permis à Franco Colapinto de le doubler.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
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GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Goldie

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Jeremy Clarkson enters the paddock.

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Mo Farah

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Sir Brian May

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Flavio Briatore, Alpine

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Ben Whittaker

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sir Brian May, Ferrari garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Alex Greenwood, Audi F1 Team garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Ben Whittaker, Aston Martin F1 Team garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sam Claflin

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
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GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oscar Piastri, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes, Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Jeremy Clarkson, Alpine F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oscar Piastri, McLaren

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GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
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Alpine a placé ses deux pilotes dans les points à Silverstone, avec la neuvième place pour Franco Colapinto et la dixième pour Pierre Gasly, mais ce dernier n'était pas vraiment satisfait du déroulement des événements à l'arrivée.

Malgré une pénalité de trois places sur la grille pour avoir gêné Lance Stroll en Q1, Gasly devançait Colapinto. En début de course, ils sont vite remontés en 11e et 12e position, avant de passer l'essentiel de la course l'un derrière l'autre.

Colapinto a fait son arrêt un tour avant Gasly, pour qui le changement de pneus a été très long, avec un temps d'immobilisation de 7"49. La séquence a permis à Colapinto de prendre l'avantage et de le garder jusqu'à l'arrivée, avant laquelle ils ont profité de l'abandon de Max Verstappen et des mésaventures de Kimi Antonelli pour finalement intégrer le top 10.

Gasly a fait un deuxième arrêt sans conséquence sous régime de voiture de sécurité en fin de course, mais une fois descendu de sa monoplace, il avait encore en travers de la gorge la position perdue au profit de son coéquipier.

"Je suis content pour l'équipe, on marque trois points", a déclaré Gasly sur Canal+. "Après, j'ai un peu les boules de me faire doubler par Franco au stand parce qu'on fait un arrêt trop lent. Il était trois secondes derrière, il ressort cinq secondes devant. C'est un peu chiant de perdre un point comme ça pour le championnat."

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Face aux médias de la presse internationale, dont Motorsport.com, Gasly a fait part de sa volonté de discuter de la situation en interne : "Neuvième et dixième, c'est la même chose pour l'équipe, mais pour moi, ce n'est pas la même chose, et on va en parler."

Franco Colapinto a de son côté balayé l'idée d'une stratégie en sa faveur, en insistant sur le souci durant l'arrêt de Pierre Gasly. "Ce n'était pas un undercut", a souligné l'Argentin. "Je pense qu'il a juste eu un arrêt lent, donc c'est dommage."

"Il a un peu manqué de chance. J'ai aussi souvent eu de la malchance, et on a échangé nos positions à Barcelone, si vous vous souvenez. C'est un travail pour l'équipe. Pour l'équipe, je pense que celui qui finit devant ça n'a pas vraiment d'importance."

"On a marqué des points avec les deux voitures, l'une derrière l'autre donc c'est bien pour l'équipe, et c'est ce qu'on veut : faire au mieux avec ce qu'on avait ce week-end. C'était dur, la voiture était vraiment inconstante et difficile à piloter."

Gasly semble surtout retenir l'accumulation de petites erreurs de la part d'Alpine au cours du week-end, et ses conséquences directes sur son résultat "[Samedi] c'était un problème de radio qui m'a valu la pénalité avec Stroll, puis [dimanche] le problème à l'arrêt, et d'autres choses qui nous ont coûté un peu de performance. Je pense que ça s'additionne."

Propos recueillis par Stuart Codling

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