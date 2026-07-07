Gasly derrière Colapinto à cause d'un arrêt de 7"49 : "J'ai un peu les boules"

Alpine a placé ses deux pilotes dans les points à Silverstone, avec la neuvième place pour Franco Colapinto et la dixième pour Pierre Gasly, mais ce dernier n'était pas vraiment satisfait du déroulement des événements à l'arrivée.

Malgré une pénalité de trois places sur la grille pour avoir gêné Lance Stroll en Q1, Gasly devançait Colapinto. En début de course, ils sont vite remontés en 11e et 12e position, avant de passer l'essentiel de la course l'un derrière l'autre.

Colapinto a fait son arrêt un tour avant Gasly, pour qui le changement de pneus a été très long, avec un temps d'immobilisation de 7"49. La séquence a permis à Colapinto de prendre l'avantage et de le garder jusqu'à l'arrivée, avant laquelle ils ont profité de l'abandon de Max Verstappen et des mésaventures de Kimi Antonelli pour finalement intégrer le top 10.

Gasly a fait un deuxième arrêt sans conséquence sous régime de voiture de sécurité en fin de course, mais une fois descendu de sa monoplace, il avait encore en travers de la gorge la position perdue au profit de son coéquipier.

"Je suis content pour l'équipe, on marque trois points", a déclaré Gasly sur Canal+. "Après, j'ai un peu les boules de me faire doubler par Franco au stand parce qu'on fait un arrêt trop lent. Il était trois secondes derrière, il ressort cinq secondes devant. C'est un peu chiant de perdre un point comme ça pour le championnat."

Pierre Gasly, Alpine Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Face aux médias de la presse internationale, dont Motorsport.com, Gasly a fait part de sa volonté de discuter de la situation en interne : "Neuvième et dixième, c'est la même chose pour l'équipe, mais pour moi, ce n'est pas la même chose, et on va en parler."

Franco Colapinto a de son côté balayé l'idée d'une stratégie en sa faveur, en insistant sur le souci durant l'arrêt de Pierre Gasly. "Ce n'était pas un undercut", a souligné l'Argentin. "Je pense qu'il a juste eu un arrêt lent, donc c'est dommage."

"Il a un peu manqué de chance. J'ai aussi souvent eu de la malchance, et on a échangé nos positions à Barcelone, si vous vous souvenez. C'est un travail pour l'équipe. Pour l'équipe, je pense que celui qui finit devant ça n'a pas vraiment d'importance."

"On a marqué des points avec les deux voitures, l'une derrière l'autre donc c'est bien pour l'équipe, et c'est ce qu'on veut : faire au mieux avec ce qu'on avait ce week-end. C'était dur, la voiture était vraiment inconstante et difficile à piloter."

Gasly semble surtout retenir l'accumulation de petites erreurs de la part d'Alpine au cours du week-end, et ses conséquences directes sur son résultat : "[Samedi] c'était un problème de radio qui m'a valu la pénalité avec Stroll, puis [dimanche] le problème à l'arrêt, et d'autres choses qui nous ont coûté un peu de performance. Je pense que ça s'additionne."

Propos recueillis par Stuart Codling