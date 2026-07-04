Pierre Gasly pénalisé sur la grille de départ à Silverstone

Initialement qualifié 12e, Pierre Gasly devra finalement s'élancer depuis la 15e place de la grille de départ ce dimanche à Silverstone, après une pénalité reçue pour une infraction lors des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Après la séance, le pilote Alpine était convoqué par les commissaires sportifs pour avoir potentiellement gêné Lance Stroll. Au terme de l'audience, les officiels ont considéré qu'il y avait bien eu blocage et infligé au Français trois places de recul sur la grille.

La situation s'est déroulée lors de la Q1, segment de la séance au terme duquel Stroll a été éliminé, et concernait un incident à l'approche du virage de Stowe. En dépit de circonstances potentiellement atténuantes pour le Français, qui a momentanément perdu la communication avec son écurie, les commissaires ont choisi d'appliquer la sanction habituelle.

Voici la justification complète de la décision des commissaires : "STR [Stroll] réalisait un tour chronométré en Q1. GAS [Gasly] était dans son tour de retour aux stands et, à l'approche du virage 15, est resté sur la trajectoire à faible vitesse, obligeant STR à s'écarter de la trajectoire pour le dépasser."

"GAS a expliqué que sa radio ne fonctionnait pas à ce moment-là, qu'il tentait d'effectuer des tests de communication et qu'il s'attendait à ce qu'un autre pilote (ANT [Antonelli]) reste derrière lui plutôt que de le dépasser, car il pensait qu'ANT n'effectuait pas de tour chronométré. Le représentant de l'écurie a souligné qu'aucun avertissement radio n'avait été transmis à GAS en raison d'un problème technique sur l'équipement de la FOM, ce qui a été confirmé par la FOM."

L'absence d'avertissement radio ne dégage pas le pilote de sa responsabilité d'éviter de gêner une autre voiture.

"Les commissaires ont reconnu qu'il s'agissait là de circonstances malheureuses et ont tenu compte du fait que le pilote s'était retrouvé privé de l'avertissement radio habituel de la part de l'équipe. Le représentant de l'équipe STR a également confirmé que, selon lui, les circonstances étaient malheureuses."

"Toutefois, l'absence d'avertissement radio ne dégage pas le pilote de sa responsabilité d'éviter de gêner une autre voiture. GAS a continué à rouler à faible vitesse sur la trajectoire et les éléments de preuve ont montré que le pilote disposait d'informations, notamment l'affichage sur le tableau de bord, lui permettant de se rendre compte que STR s'approchait dans un tour chronométré."

"Dans ces circonstances, les commissaires ont estimé que GAS avait inutilement gêné STR et ont donc infligé la sanction standard consistant en un recul de trois places sur la grille de départ."

Notons qu'un autre pilote français, Esteban Ocon, a également fait un tour chez les commissaires pour une possible infraction sous drapeau jaune en Q1 également. Toutefois, au vu des données et dans la foulée de l'incident de George Russell en Autriche, le pilote Haas a été disculpé de toute faute, les commissaires jugeant qu'il avait suffisamment ralenti.