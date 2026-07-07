Russell admet qu'Antonelli mérite son avance : "Je dois être meilleur"

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Deuxième du championnat, George Russell estime que Kimi Antonelli a été plus performant que lui depuis le début de saison dans la course au titre.

Basile Davoine
Publié:
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de : Manuel Eletto / Getty Images

Il a beau redresser les comptes depuis trois Grands Prix, George Russell estime qu'il doit au plus vite élever son niveau de performance s'il veut avoir une chance d'être sacré champion du monde cette année.

Présenté comme le favori en début de saison, compte tenu de la supériorité annoncée de Mercedes sous l'égide du nouveau règlement technique, le pilote britannique a subi la loi de son jeune coéquipier, Kimi Antonelli. Ce dernier a remporté cinq des neuf premières épreuves, contre deux pour George Russell, et l'Italien a même compté jusqu'à 68 points d'avance après Monaco.

La malchance a toutefois un peu changé de camp ces dernières semaines, ce qui a contribué à la réduction de l'écart, qui n'est plus que de 25 points après la deuxième place décrochée à domicile par George Russell à Silverstone, où il a profité des circonstances et notamment de l'intervention de la voiture de sécurité en fin de course.

Un écart de 25 points en sa faveur est probablement justifié.

Un résultat en trompe-l'œil si l'on se fie aux difficultés auxquelles il a été confronté tout le week-end, et qui poussent l'intéressé à se montrer particulièrement lucide quant à sa situation.

"La voiture me procurait de bonnes sensations, mais les chronos n'étaient pas au rendez-vous", a décrit George Russell après le Grand Prix de Grande-Bretagne. "Il y a eu des éléments indépendants de ma volonté qui ont beaucoup pesé, mais aussi des choses qui étaient de mon ressort. J'ai encore du mal à comprendre cette voiture."

"Même si je suis extrêmement heureux de monter sur le podium, je boucle ce week-end avec moins de satisfaction qu'au Canada, où j'ai abandonné alors que j'étais en tête."

"Si je veux me battre pour le titre, les performances doivent être meilleures. Je dois être meilleur. Je dois mieux travailler avec mon équipe. Nous devons tirer le maximum de tout. Il y a désormais une lutte serrée avec Ferrari, donc il n'y a pas que Kimi et moi. Lewis [Hamilton] est toujours très proche : il faut progresser."

George Russell avait déjà invoqué la malchance en début de saison, mais il avait également reconnu au Grand Prix de Monaco que Kimi Antonelli s'était beaucoup mieux adapté que lui à la réglementation 2026. De quoi juger la situation actuelle au championnat comme purement logique.

"Au vu de mes performances et des siennes sur l'ensemble de ces neuf Grands Prix, je pense qu'un écart de 25 points en sa faveur est probablement justifié", observe-t-il. "Il a fait un meilleur travail que moi cette année jusqu'à présent, donc il mérite d'être devant moi. Que l'écart doive être de 25, 10 ou 35 points, c'est un autre débat. Mais je pense qu'être entre 10 et 30 points derrière est probablement assez juste."

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