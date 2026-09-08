Williams reprend sa livrée de 1981 au Madring !

Le Madring va être inauguré ce week-end mais ce n'est pas la première fois que la Formule 1 se produira dans la région madrilène, puisque Jarama a accueilli le championnat jusqu'en 1981. Pour l'occasion, Williams a décidé de reprendre la livrée de la FW07C, sa monoplace engagée cette année-là, lors de sa dernière visite à Madrid.

En 1981, Williams était l'écurie championne en titre, tout comme son pilote phare, Alan Jones, qui faisait équipe avec Carlos Reutemann. La monoplace anglaise était alors blanche, avec des bandes en vert et bleu à l'arrière. Ces couleurs font leur retour ce week-end, sur les monoplaces d'Alexander Albon et de Carlos Sainz, qui sera à domicile.

"Notre mission, qui consiste à revenir en tête de la grille de départ, s'appuie sur tout ce que nous avons accompli par le passé, s'en inspire et en tire les leçons", a déclaré James Vowles, le patron de l'équipe Williams. "La voiture est magnifique, et j'ai hâte de la voir faire des tours de piste à Madrid."

La livrée a été dévoilée à la Fan Zone créée par Williams ce week-end, sur la Plaza de Callao dans le cœur de Madrid, en présence de Carlos Sainz, qui aura pour sa part un casque spécial, qui reprend les couleurs utilisées par son père en WRC.

Cette livrée spéciale est la deuxième de l'année pour Williams, après de très discrets changements sur la monoplace au GP de Grande-Bretagne.

La livrée spéciale de Williams pour le GP d'Espagne 2026. Photo de: Williams

Silverstone était l'occasion de voir une autre livrée rétro puisque McLaren a profité de sa course à domicile pour reprendre les couleurs de ses débuts en Formule 1, en 1966, en faisant rouler une monoplace blanche, avec un peu de vert.