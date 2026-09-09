Honda assume son retard et prévient : la prochaine évolution sera pour 2027

Monza était probablement le pire endroit pour tenter de masquer les faiblesses d'un moteur, et Honda n'a pas cherché à le faire en quittant le "Temple de la vitesse".

Le constructeur japonais sait où il se situe, mesure le chemin qu'il lui reste à parcourir et a également conscience qu'il n'y aura plus de grande évolution d'ici à la fin de la saison 2026. Le prochain grand rendez-vous est désormais fixé à la première course de 2027, même si Honda se garde bien de promettre qu'Aston Martin aura d'ici-là rattrapé ses rivaux.

"Nous avons une feuille de route pour développer le moteur et nous savons où nous en sommes aujourd'hui", a reconnu Shintaro Orihara, après le Grand Prix d'Italie. "Sur la base de cette feuille de route, nous apporterons une autre évolution majeure pour la première course [de 2027]."

La suite de sa réponse était particulièrement révélatrice : "Il est difficile de dire que nous aurons rattrapé notre retard dès la première course. Mais nous continuons à travailler pour réduire l'écart en vue de celle-ci", a admis l'ingénieur en chef de Honda.

Cette franchise est cohérente avec ce que le constructeur avait déjà reconnu avant Monza. Honda s'était rendu en Italie en sachant que son unité de puissance restait en dessous du niveau attendu, malgré l'évolution introduite à Zandvoort.

Shintaro Orihara, Honda, interviewé par Ronald Vording, Motorsport.com. Photo de: Honda Racing Corporation

Le constructeur japonais figurait par ailleurs parmi les motoristes accusant un retard de plus de 4% sur la référence du moteur V6 lors de la première évaluation du système ADUO, réalisée après le Grand Prix du Canada.

L'évolution de Zandvoort était entièrement consacrée au moteur à combustion interne et devait permettre à Honda de réaliser un grand bond en avant en 2026. Le problème est que, si elle a bien apporté des performances supplémentaires, elle s'est également accompagnée de difficultés de comportement plus importantes que prévu, notamment dans la gestion de la délivrance de puissance et lors de certaines phases de freinage.

Honda avait donc réagi en apportant, à Monza, des "contre-mesures" pour tenter de régler ce nouveau problème.

Honda ne prépare plus de grosse évolution pour 2026

Le problème pour Aston Martin est que, même s'il reste possible d'optimiser les cartographies et de travailler sur le comportement du moteur, aucune nouvelle évolution majeure n'est prévue pour le reste de la saison. "Comme je l'ai déjà mentionné, nous n'avons plus de grosse évolution prévue cette année", a confirmé Orihara.

Il ne s'agit pas d'une décision prise sur un coup de tête. Honda avait déjà établi plusieurs mois auparavant que, même si le système ADUO lui offrait deux opportunités de développement en 2026, le motoriste concentrerait ses ressources sur une seule évolution majeure au cours de la saison, en réservant le reste de son travail à la prochaine étape de son projet.

Fernando Alonso (Aston Martin Racing) Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Aston Martin devra donc composer lors des prochaines courses avec une unité de puissance qui présente encore des limites évidentes. Monza en a été la démonstration la plus flagrante : vendredi, Fernando Alonso avait notamment pointé le moteur, les lignes droites et le manque de vitesse de pointe parmi les principaux problèmes de l'AMR26, alors que Honda avait lui-même reconnu avant le week-end qu'il disposait de moins de puissance que ses rivaux sur le circuit italien.

Tout n'a toutefois pas été négatif. Honda estime que les solutions introduites en Italie ont amélioré le comportement de son unité de puissance et a reçu des retours positifs de la part des pilotes. Un progrès qui pourrait s'avérer particulièrement utile sur des circuits moins dépendants de la vitesse de pointe.

Mais le problème de fond reste entier. Honda sait désormais que le prochain grand pas en avant arrivera en 2027. Ce que le constructeur ne sait pas encore - ou, du moins, ne veut pas promettre -, c'est si cette évolution sera suffisante pour permettre à Aston Martin de ne plus avoir à regarder ses rivaux depuis l'arrière.