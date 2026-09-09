McLaren va "examiner" la lutte entre Piastri et Norris à Monza

Alors que Lando Norris a dans un premier temps accusé son équipier de l'avoir poussé dehors lors du Grand Prix d'Italie, avant de finalement relativiser des critiques qui avaient eu lieu dans le feu de l'action, McLaren a reconnu qu'elle allait de son côté analyser cette séquence pour l'avenir.

Dans les derniers instants de la course, Oscar Piastri et Norris se sont affrontés pour le gain de la quatrième place. Cette lutte a donné lieu à un moment chaud quand, dans la pleine charge entre les deux premières chicanes de Monza, le Britannique tentant de surprendre l'Australien par la gauche pour finalement trouver un espace qui s'était refermé, l'obligeant à mettre deux roues dans l'herbe. À la radio, Norris a alors lancé que Piastri l'avait "poussé dehors".

Cette bataille, en dépit du fait que le champion du monde en titre a largement désarmé après la course en relativisant ses critiques et en qualifiant la défense de Piastri de "correcte", a attiré l'attention d'une écurie McLaren toujours encline à éviter que la situation ne dégénère entre ses deux pilotes.

"Les deux voitures étaient équipées des mêmes pneus, avec la même usure, c'était la même monoplace ; nous avons donc estimé qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir dans le déroulement normal de la course", a déclaré Stella. "Nous les avons laissées se battre. Nous pensons qu'il s'agissait de la bonne décision."

Andrea Stella sur le muret des stands McLaren. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Au moment où Lando a mis les roues dans l'herbe, il est intervenu à la radio en faisant un commentaire du genre 'il m'a poussé dehors' ou quelque chose comme ça, mais en réalité, lorsque nous avons revu la séquence, je pense que nous avons constaté que l'incident était bien moins grave qu'il n'y paraissait dans le feu de l'action."

"Je crois que c'est donc un point que nous allons certainement examiner, et nous le ferons dans le contexte de ce type d'affrontement, car je pense que vous avez raison de souligner que dès lors que l'on se bat entre pilotes, on risque de perdre du temps."

"Y avait-il donc une meilleure façon pour McLaren de lutter contre [Max] Verstappen ? Nous allons étudier la question. Cela ne nous semblait pas évident depuis le muret des stands, et nous avons estimé qu'il était plus important de les laisser se battre conformément à notre philosophie de la course."

L'an passé, à Monza, la lutte entre les deux pilotes et la consigne adressée par McLaren à Piastri de laisser passer Norris avaient mis en lumière la gestion interventionniste de l'écurie de Stella dans le duel entre les deux pilotes, et généré beaucoup de critiques.

En dépit de l'attente des conclusions sur la bataille de dimanche dernier, Stella estime de toute façon que son écurie avait assez peu de chances d'opposer une véritable résistance à Verstappen.

"Je pense que, dans l'ensemble, Max était plus rapide", a admis Stella. "Il s'est simplement retrouvé pris dans le piège de cette année : lorsque vous perdez l'aspiration à Monza, vous devez dépenser de l'énergie pour vous défendre face à un autre pilote."

Avec Owen Bellwood et Stuart Codling

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