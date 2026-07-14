Vidéo : Ferrari dévoile un tour du Madring en caméra embarquée

À deux mois de la toute première course sur le tracé semi-urbain de Madrid, Ferrari a dévoilé une vidéo montrant Lewis Hamilton et Charles Leclerc en plein roulage de découverte lors de la journée d'essais menée la semaine passée par la Scuderia sur ce tout nouveau circuit.

Le Madring accueillera du 11 au 13 septembre prochains le 56e Grand Prix d'Espagne de l'histoire de la Formule 1. Cette piste, inédite au calendrier, est longue de 5,4 km et comptera 22 virages, serpentant autour des locaux de l'IFEMA, une entité chargée de l'organisation de salons ou de congrès.

Profitant astucieusement de l'une de ses deux journées de tournage promotionnel disponible, Ferrari a convié ses pilotes à un premier roulage limité mais pas sans intérêt sur une piste qui approche désormais de sa phase de finalisation. L'occasion, via une vidéo postée par l'écurie italienne sur les réseaux sociaux, de découvrir à quoi va ressembler ce circuit que l'on annonce particulièrement exigeant et technique.

Il s'agit d'un montage qui alterne des prises de vue sur les tours effectués par Charles Leclerc et Lewis Hamilton, mais qui permet évidemment de reconnaître certains passages qui seront scrutés de près quand la compétition débutera en terre madrilène. C'est notamment le cas de l'interminable virage à droite en banking que constitue le Monumental (virage 12), que l'on peut voir à partir de 0:50 ci-dessus.

Les travaux se poursuivent pendant ce temps sur les alentours, notamment au niveau des tribunes, des infrastructures périphériques et des voies d'accès, avec comme première échéance d'importance pour le circuit des tests F3 qui s'y dérouleront en août.

Pour rappel, le roulage de Ferrari s'inscrivait dans le cadre de ce que le règlement qualifie d'"évènement promotionnel", imposant une limite de 200 km maximum de roulage avec des pneus de démonstration fournis par Pirelli.