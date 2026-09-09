Verstappen : "C'est facile de courir après la F1 la plus rapide..."

Alors que des doutes pesaient sur son avenir, doutes entre autre entretenus par le silence de son propre clan, Max Verstappen a finalement - dans un contexte moins favorable que les années précédentes - lié son avenir à Red Bull pour quelques saisons de plus.

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Le contexte moins favorable concerne moins le pilote lui-même et ce qu'il est capable de réaliser que la compétitivité de son équipe et que les opportunités crédibles de baquet qui demeuraient dans les écuries de pointe, à savoir... aucune. Dans ces conditions, et en dépit de ses propres griefs à l'encontre de l'orientation prise par le championnat, Verstappen s'est résolu à poursuivre l'aventure F1 et la collaboration avec la marque qui l'accompagne depuis une douzaine d'années.

Interrogé dans le cadre d'un entretien avec la BBC sur ce qui l'avait poussé à cette prolongation de contrat qui, un temps, ne semblait pas aussi évidente - notamment l'an passé, au moment du "flirt" avec Mercedes -, le quadruple champion du monde a répondu : "Elle tient au fait de se sentir bien au sein d'une équipe. C'est comme une deuxième famille pour moi."

"La conviction que l'on peut retourner la situation, que l'on peut construire, je l'espère, un avenir meilleur avec d'autres personnes, de nouvelles personnes. Et au bout du compte, pour moi, il n'y a pas que la Formule 1. Il y a beaucoup de projets que je m'apprête à mener l'année prochaine et dans lesquels Red Bull est également impliqué. Je me sens bien ici. C'est donc, pour moi, l'endroit idéal."

Je leur ai toujours dit : "Ne vous en faites pas, concentrez-vous simplement sur la voiture."

Quand il lui est demandé s'il avait fallu beaucoup d'efforts de la part de ses responsables pour emporter sa conviction, il a ajouté : "Je leur ai toujours dit : 'Ne vous en faites pas, concentrez-vous simplement sur la voiture.' Car plus la voiture est rapide, plus la décision est facile à prendre de toute façon."

"Je peux comprendre, bien sûr, qu'ils aient parfois été un peu inquiets. Mais en même temps, pour ma part, je ne me préoccupais que de ce qui se passait sur le moment."

"Parallèlement, j'étais très occupé par mes activités en dehors de la Formule 1. Je n'ai donc jamais vraiment passé beaucoup de temps à discuter, à envisager d'autres options ou à essayer d'aller ailleurs."

Verstappen ne craint pas le défi de redresser Red Bull

Max Verstappen (Red Bull Racing) Photo de: Mark Thompson / Getty Images

La reconduction de Verstappen est intervenue cette année dans un contexte sportif particulier pour l'écurie Red Bull, qui a mal négocié le tournant de la nouvelle réglementation et ne pèse quasiment pas sur la course au titre mondial. Aucune victoire, aucune pole, cinq podiums en 13 courses pour Verstappen, c'est évidemment un bilan loin de ce qu'ont pu connaître le pilote et l'écurie.

"Le défi ne me fait pas peur non plus", assure pourtant Verstappen. "Je n'ai ni le désir ni le besoin de prouver, au volant d'une autre voiture, que je suis capable de gagner, ou quoi que ce soit d'autre."

On ne peut pas être le capitaine du navire et, dès qu'il y a un problème, sauter par-dessus bord.

"Il est facile de courir après la voiture la plus rapide et de revivre ça. Mais ce n'est pas mon genre. On ne peut pas être le capitaine du navire et, dès qu'il y a un problème, sauter par-dessus bord."

"Les choses se sont un peu dégradées par rapport aux années de domination, mais cela ne me dérange pas non plus de tout reconstruire. C'est aussi un nouveau défi."

En dépit de ces mots, il est clair que le clan Verstappen a prospecté et parfois volontairement laissé planer l'incertitude. Questionné sur le sérieux des discussions avec Mercedes en 2025 et McLaren cette année face à un tel discours, le Néerlandais de déclarer : "Bien sûr, on prend toute discussion au sérieux. Ces discussions se déroulent toutes dans le plus grand respect. Il n'y a rien de mal à ça."

"J'ai estimé que rester était, pour moi, le bon choix. Il faut suivre son cœur. J'aurais pu partir très tôt dans ma carrière chez Red Bull et aller ailleurs pour tenter de gagner. Si l'on fait preuve d'un peu de patience, on finit par gagner. J'ai le sentiment que c'est également mon approche aujourd'hui."