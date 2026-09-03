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Régularité et intelligence de course décideront du titre, selon Dall'Igna

Alors que le championnat MotoGP 2026 reste historiquement serré à moins de trois mois de la finale, Gigi Dall'Igna est persuadé que le titre va plus se jouer dans la tête qu'au nombre de victoires.

Léna Buffa
Publié:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Steve Wobser / Getty Images

Avec le GP d'Aragón, Marc Márquez est remonté de deux crans au championnat et a continué à couper net dans son retard. De 102 points après le GP d'Italie, il est revenu à 19 points, désormais en mesure de prendre les commandes dès la prochaine manche si tout lui réussit.

Le talent seul de l'ogre espagnol ne fera pas tout, car avec encore neuf Grands Prix à disputer, les opportunités restent réelles pour ses adversaires. Force est de constater toutefois qu'à ce stade, nous assistons à l'un des championnats les plus serrés des Grands Prix moto, seulement devancé par ceux de 1987 et de 2017, alors basés sur un nombre de courses et un barème différents.

Questionné par Sky Sport MotoGP, diffuseur italien, pour savoir ce qui, selon lui, fera la différence dans cette épreuve d'endurance qu'est devenue la course au titre 2026, Gigi Dall'Igna a dit miser plus sur l'intelligence de course que sur la vitesse pure : "Je crois que le plus important sera dans la tête. Ceux qui seront les plus intelligents d'ici à la fin parviendront à empocher le plus de points."

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Le directeur général de Ducati Corse n'est pas sans ignorer qu'à ce stade, celui dont le butin est le plus rempli n'est pas celui qui a affiché la meilleure vitesse, ni gagné le plus de course.

Jorge Martín n'a en effet remporté "que" trois sprints et un Grand Prix, et pourtant il fait valoir sa capacité à engranger des points avec régularité, y compris sur les pistes qui lui posent des difficultés. Il reproduit en cela un schéma similaire à celui de 2024, année de son sacre face à un Pecco Bagnaia pourtant vainqueur de 11 Grands Prix.

Luigi Dall'Igna, Ducati Team

Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Face à l'Espagnol, Marc Márquez et Marco Bezzecchi ont gagné plus, le champion en titre ayant même signé un score parfait lors de trois des six dernières manches, mais à ce stade, leurs erreurs et blessures pèsent encore sur les comptes. À cela s'ajoute un élément nouveau, à savoir un niveau de performance beaucoup plus équilibré que par le passé entre Ducati et Aprilia, qui change lui aussi la donne que l'on a pu connaître ces dernières années.

"À mon avis, ceux qui gagneront le championnat sont ceux qui se montreront les plus intelligents d'ici à la fin", a insisté Gigi Dall'Igna. "Je crois qu'il va être important de marquer des points, de ne pas commettre d'erreurs. Les dernières années démontrent que ça n'est pas le fait de gagner 11 courses qui compte. Il peut suffire d'en gagner un peu moins, mais il faut être plus réguliers et constants, et surtout faire le moins de scores vierges."

L'intelligence de course qu'il juge essentielle à la victoire finale, Gigi Dall'Igna la perçoit chez son pilote, dont il a une nouvelle fois loué la stratégie gagnante au GP d'Aragón. Marc Márquez s'y présentait en favori, mais encore fallait-il être au rendez-vous.

"Ce sont les courses les plus difficiles. Quand on sait qu'on doit faire 37 points quelque part, la pression augmente encore plus et tout devient plus compliqué. Il est clair que pour Marc, ça n'est pas un problème, et il l'a démontré ici", a fait remarquer le patron.

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