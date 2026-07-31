Les travaux avancent à Buenos Aires en vue du Grand Prix MotoGP de 2027

Lancée en janvier dernier, la rénovation complète de l'Autódromo Oscar y Juan Gálvez avance comme prévu dans le but d'accueillir le Grand Prix d'Argentine de MotoGP au début de la saison prochaine. Sous la direction de la société publique Autopistas Urbanas (AUSA), une équipe d'environ 150 personnes œuvre pour faire sortir de terre le circuit destiné à la catégorie reine des courses moto, avec une piste qui fera 4,3 km de long et comprendra 14 virages.

La mise en place de bordures en béton a d'ores et déjà permis de délimiter les contours du tracé. On peut également apercevoir l'asphalte dans certaines zones, alors que des tests doivent être réalisés avant la construction de la couche de roulement définitive, ce qui est prévu dans les premiers mois de l'année prochaine.

En parallèle, les travaux de vérification topographique se poursuivent afin de garantir le bon nivellement des fondations du circuit. Le terrassement et la préparation des voies de dégagement avancent également, tandis que sont aussi creusées des tranchées et posées des canalisations pour évacuer les eaux de pluie.

Le nouveau tracé de l'Autódromo Oscar y Juan Gálvez, avec l'extension prévue pour la Formule 1. Photo : Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

L'une des avancées les plus notables de ces dernières semaines est la construction d'un nouveau tunnel passant sous la piste, à hauteur du virage 1. D'une hauteur d'un peu plus de quatre mètres et demi et d'une largeur de 11 mètres, il doit accueillir deux voies destinées à fluidifier le trafic, ainsi qu'un trottoir pour les piétons.

Par ailleurs, après la démolition de l'ancien bâtiment des stands, qui avait été construit pour le retour de la Formule 1 en Argentine en 1995, la construction du nouvel édifice avance. Celui-ci comptera 32 garages d'une façade de sept mètres chacun, ainsi qu'une zone destinée à la direction de course.

"Les travaux avancent bien, je pense que cela se voit. Surtout, j'ose dire que nous sommes en avance par rapport aux délais que nous avions prévus", a déclaré Fabián Turnes, secrétaire aux Sports de la ville de Buenos Aires, qui a ajouté que les travaux seraient achevés entre janvier et février 2027.

La visite du MotoGP est prévue pour le mois d'avril 2027 : cela pourrait être le week-end du 2 au 4 avril ou celui du 9 au 11 avril. La date devrait être fixée entre fin août et début septembre, lorsque le calendrier du championnat 2027 sera finalisé. Le personnel de MotoGP SEG prévoit d'effectuer une troisième visite du circuit au cours du mois de septembre afin de vérifier l'avancement des travaux.

On commence à apercevoir les fondations des vibreurs à différents endroits du circuit. Ici, dans le virage n° 9. Photo : Federico Faturos

Début du projet d'extension du circuit de F1

Le retour du MotoGP étant confirmé pour l'année prochaine, le prochain grand objectif de l'Argentine va être d'accueillir un Grand Prix de Formule 1, discipline qui a déserté le pays depuis 1998.

D'après les informations de Motorsport.com, les discussions n'en sont pour l'instant qu'à un stade très précoce. La municipalité de Buenos Aires a néanmoins pris la décision de réaliser dès à présent l'extension du circuit pour la F1 prévue dans les plans d'Hermann Tilke, dont l'entreprise a été chargée de concevoir le nouveau circuit.

Ce projet comprend l'allongement de la ligne droite de retour et l'ajout d'une nouvelle épingle permettant d'adapter le circuit aux exigences de la FIA pour l'homologation de Grade 1. La longueur du tracé passera ainsi de 4,3 km à 4,87 kilomètres, avec 15 virages au lieu de 14 pour la F1.

À droite, le nouveau bâtiment des stands, qui comptera 32 garages pour le MotoGP. Photo : Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Afin de mener à bien ces travaux, et dans l'attente d'une visite que des représentants de la FIA effectueront fin août, la démolition de la tribune située au niveau de l'actuelle épingle – construite pour la F1 en 1996 – ainsi que celle du karting situé derrière celle-ci a commencé ces derniers jours. Le circuit de karting sera temporairement déplacé avant qu'un nouveau ne soit construit dans une autre zone du site.

Face à l'incertitude qui perdure quant à la tenue des Grands Prix de Formule 1 au Moyen-Orient en raison de la Guerre d'Iran, l'objectif est de disposer d'un circuit capable d'accueillir le championnat si celui-ci recherche une solution de secours. En parallèle, les discussions avec Liberty Media se poursuivent en vue d'une éventuelle intégration officielle du GP d'Argentine au calendrier de F1 dans les années à venir.