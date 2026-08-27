L'arrivée d'Izan Guevara en MotoGP confirmée par Pramac et Yamaha

Izan Guevara, 22 ans, fera partie des rookies rejoignant le MotoGP la saison prochaine, à l'heure de l'entrée du championnat dans une nouvelle ère réglementaire. La nouvelle, anticipée par Motorsport.com au mois de mai, a été officialisée aujourd'hui par Pramac Racing, équipe qui aligne déjà le pilote espagnol en Moto2 cette année.

On savait déjà que le contrat de Guevara avec Yamaha avait été prolongé jusqu'en 2027 inclus, et on a à présent la confirmation que cela passera par ce changement de catégorie.

"C'est un rêve qui devient réalité pour moi", se réjouit Izan Guevara. "Accéder au MotoGP a toujours été mon objectif, et je sais à quel point il est difficile d'atteindre la catégorie reine. Cela a demandé de nombreuses années de travail et de sacrifices de la part de beaucoup de personnes qui m'entourent."

"Je tiens à remercier Yamaha pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Cette opportunité est non seulement le fruit de mes propres efforts, mais aussi du soutien que j'ai reçu de mes parents, de mon équipe, de mon kiné et de tous ceux qui m'ont aidé à progresser, aussi bien en tant que pilote qu'en tant que personne."

"En même temps, je suis très calme, car je reste pleinement concentré sur le Moto2. Nous nous battons pour le championnat et mon objectif est de terminer ce chapitre de ma carrière de la meilleure manière possible."

"En pensant à 2027, je suis enthousiaste à l'idée de relever ce défi. Le MotoGP va entrer dans une nouvelle ère, et je pense que cela créera des opportunités pour les pilotes qui passeront dans la catégorie supérieure. Mon premier objectif sera d'apprendre, de m'adapter le plus rapidement possible et de travailler en étroite collaboration avec l'équipe. Ensuite, étape par étape, je veux continuer à progresser et atteindre le niveau le plus élevé possible."

Izan Guevara et Toprak Razgatlioglu seront coéquipiers chez Pramac en 2027. Photo de: Pramac Racing

Cette promotion vient sceller une ascension rapide, Guevara n'ayant eu besoin que de deux ans en Moto3 pour être titré avant d'afficher une progression continue en quatre ans de Moto2. Il occupe actuellement la deuxième place du championnat après avoir multiplié les podiums et remporté le Grand Prix de France cette saison.

Proche de Gino Borsoi, qu'il a connu chez Aspar avant que l'Italien ne devienne team manager de l'équipe Pramac, Izan Guevara a su consolider sa préparation et son approche des courses ces dernières années. Il est désormais jugé prêt à faire le grand saut, quelle que soit l'issue de la lutte pour le titre Moto2 qu'il mène face à Manuel González, entre autres.

Son expérience de la M1 se limite pour le moment à une participation à un test à Valence, organisé après un pari en fin d'année dernière, mais il pilotera en 2027 la nouvelle Yamaha de 850cc, conçue dans le cadre du nouveau règlement technique MotoGP.

"La promotion d'Izan en MotoGP est un formidable exemple de ce que le programme BLU CRU a été conçu pour accomplir", explique Paolo Pavesio, directeur général de Yamaha. "Nous connaissons le talent d'Izan depuis de nombreuses années. La vitesse qu'il a démontrée en remportant le titre mondial Moto3 ne laissait aucun doute sur son potentiel. Cependant, après deux saisons difficiles en Moto2, nous avons pris un engagement commun il y a environ un an et demi pour l'aider à atteindre l'objectif ultime : accéder au MotoGP."

"Tout au long de ce parcours, Izan a montré exactement ce que nous espérions voir. Au-delà de son talent et de sa vitesse indéniables, il a énormément mûri, aussi bien en tant que pilote que professionnel. Son éthique de travail, sa détermination, sa régularité et sa capacité à progresser constamment ont confirmé qu'il était prêt à franchir cette nouvelle étape."

"C'est une grande satisfaction pour Yamaha d'accueillir un jeune pilote aussi talentueux dans son projet MotoGP. Former la prochaine génération de pilotes est essentiel pour l'avenir de notre sport, et Izan représente exactement le type de talent dans lequel nous voulons investir."

"Alors que le MotoGP va entrer dans une toute nouvelle ère technique en 2027, nous pensons également que le moment est idéal pour qu'un rookie effectue cette transition. Tout le monde devra relever le défi de s'adapter à une nouvelle réglementation et à de nouvelles machines, ce qui crée une opportunité unique pour les jeunes talents de progresser et de s'imposer au plus haut niveau. Nous sommes impatients d'accompagner Izan dans ce nouveau chapitre passionnant de sa carrière avec Yamaha."

Trois nouveaux pilotes chez Yamaha

Jorge Martín et Ai Ogura vont tous les deux abandonner l'Aprilia pour la Yamaha en 2027. Photo de: Alexander Trienitz

Ce recrutement vient finaliser les effectifs de Yamaha pour la saison prochaine, après le changement de line-up déjà annoncé pour l'équipe d'usine. On le sait, Jorge Martín et Ai Ogura remplaceront Fabio Quartararo (en partance chez Honda) et Álex Rins (sans option pour rester en MotoGP).

Le seul pilote de l'actuel quatuor de Yamaha qui conservera sa place est Toprak Razgatlioglu. Arrivé cette année, le Turc continue de se sentir limité par quelques difficultés, essentiellement liées à ses habitudes de pilotage et aux pneus Michelin, mais il attend avec une impatience palpable le passage aux gommes Pirelli, dont il connaît l'ADN grâce à son passé en WorldSBK.

En formant ce nouveau duo, Pramac Racing laisse filer Jack Miller, dont le départ a été officialisé en début de journée. Le parcours de l'Australien en Grand Prix prend fin au bout de 16 ans de carrière.

Miller en a pris son parti depuis un moment déjà et il pourrait rejoindre le WorldSBK, toujours avec Yamaha. Il fait partie des cinq pilotes de la grille actuelle qui devraient quitter le MotoGP. Ses compagnons d'infortune sont Álex Rins donc, mais aussi Franco Morbidelli, Brad Binder et sans doute Maverick Viñales.

Ce sont autant de rookies qui devraient intégrer le MotoGP : aux côtés d'Izan Guevara, on attend David Alonso dans une équipe Honda, Daniel Holgado chez Gresini, Nicolò Bulega chez VR46 et probablement Senna Agius chez Tech3.