En quoi les progrès d'Álex Márquez donnent de l'espoir à Bagnaia

Lorsqu'a débuté la trêve du championnat, au soir du GP d'Allemagne, Pecco Bagnaia restait sur un sentiment de déception dû à un week-end au cours duquel il a beaucoup souffert du manque d'adhérence chronique à l'arrière de sa Ducati.

Ses progrès ont beau avoir été manifestes depuis l'an dernier, avec plusieurs podiums et une victoire en course sprint à son actif, il portait un regard négatif sur sa première moitié de saison. "Je n'entre pas dans la pause estivale en étant satisfait, parce que je sais ce que je suis capable de faire et on ne le fait pas, alors ça m'agace un peu", a déclaré le pilote italien à la presse internationale réunie au Sachsenring, dont Motorsport.com.

La note qu'il s'attribue en dit long : "Cinq et demi." Et Bagnaia d'expliquer ce qui l'agace : "On progresse beaucoup, mais on n'a pas encore résolu le problème qu'on a depuis la première course, et qui est le grip arrière. […] J'ai toujours le même souci depuis la première course : je n'ai pas de grip arrière, je ne peux pas utiliser l'arrière pour faire tourner la moto et accélérer."

"Le seul autre pilote chez Ducati qui rencontre le même souci, c'est Álex [Márquez]. Il avait les mêmes soucis que moi avant Jerez, et ensuite ils ont résolu cela, alors j'espère vraiment que la pause de cet été va aider l'équipe à comprendre quoi faire", a ajouté Pecco Bagnaia.

"Heureusement, chez Ducati, il y a aussi le team Gresini qui, avec Álex Márquez, a énormément progressé depuis Jerez. J'espère réussir à comprendre comment on pourra y arriver nous aussi, peut-être en empruntant le même chemin."

Álex Márquez a réussi à dépasser le manque d'adhérence à l'arrière de la Ducati GP26. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Si Álex Márquez a vu ses chances au championnat largement amputées par son accident de Barcelone, il a effectivement réussi à se démarquer quelque peu de Pecco Bagnaia. D'abord en remportant le Grand Prix d'Espagne, un tournant pour lui qui s'était jusqu'alors plaint des mêmes difficultés avec la GP26. Puis en retrouvant les avant-postes en Allemagne, peu de temps après son retour de convalescence.

Sa performance au Sachsenring, là où lui-même disait avoir l'impression de rouler sur de la glace, a particulièrement impressionné – et intéressé – Pecco Bagnaia. "Marc a fait la différence, comme toujours sur cette piste", observait l'Italien, "mais Álex roulait plus fort, il avait plus de marge. J'ai été surpris de voir la vitesse qu'il réussissait à avoir."

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Ducati l'admet : "C'est à nous de travailler"

Chez Ducati, on ne sait que trop bien que Pecco Bagnaia n'est pas actuellement en capacité d'exprimer tout son potentiel. "Tout au long du week-end, il a manqué de confiance à l'avant et un peu de grip à l'arrière, surtout dans les virages 6, 7 et 8. Cela a marqué une différence le concernant, en négatif", observait ainsi Davide Tardozzi pour GPOne.

"Malheureusement, il n'a pas réussi à dépasser Martín, mais l'agressivité qu'il y a mise et le fait qu'il ait tenté alors qu'il n'a pas la moto à sa main comme il le voudrait, cela nous a plu", a toutefois tenu à souligner le team manager de l'équipe d'usine Ducati.

Et Tardozzi d'ajouter : "Il est clair que c'est à nous de travailler pour essayer de lui donner ce petit quelque chose dont il a besoin afin de retrouver un peu de confiance. Nous savons parfaitement que c'est un pilote rapide, alors nous devons trouver comment résoudre cela."

Selon Davide Tardozzi, tous les efforts seront faits pour donner à Pecco Bagnaia les meilleures chances de se battre dans la moitié de saison qu'il lui reste à faire sur la Desmosedici. "Nous espérons donner quelque chose à Pecco pour le faire progresser gagner des courses et peut-être le mener plus souvent sur le podium", affirmait-il encore au micro de Sky Sport MotoGP, diffuseur italien, à l'arrivée du GP d'Allemagne.

Avec Matteo Nugnes