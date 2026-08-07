Márquez en délicatesse à Silverstone : "Je suis loin du podium"

Marc Márquez ne semble pas véritablement dans le coup après les deux premières séances d'essais à Silverstone. Le champion du monde en titre n'a pas eu d'inquiétude à se faire pour le passage en Q2 puisqu'il a signé le sixième temps dans la matinée comme dans l'après-midi, mais il est resté à distance des leaders et a fini la journée à 0"733 du leader, Marco Bezzecchi.

Pas véritablement une surprise pour l'intéressé. "C'était une bonne journée, conforme à nos attentes", a résumé Márquez. "Hier, je disais qu'habituellement, l'Aprilia est la meilleure moto dans les enchaînements de virages fluides, comme à Assen et ici."

"Mais on travaille bien, on essaie de trouver le meilleur et pour le moment, je suis loin du podium, plus proche du top 5, mais je ne suis même pas dans le top 5. Donc il faut travailler pour essayer d'entrer dans ce top 5."

"Je crois que j'ai un petit peu plus de potentiel qu'à Assen mais je suis à une position similaire", a ajouté Márquez, qui n'avait pas pu jouer le podium aux Pays-Bas. "Mais je suis un peu plus optimiste qu'à Assen."

Marc Márquez ne fait pas partie des plus rapides à Silverstone. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le circuit de Silverstone, avec peu de gros freinages, favorise l'Aprilia selon Márquez, qui rejoint le point de vue de Pecco Bagnaia : "Les motos ont évidemment des points forts et des points faibles. Cette saison, on a vu que l'Aprilia est plus rapide que nous dans les enchaînements de virages, et qu'on est plus rapides qu'eux quand c'est stop-and-go."

"Cela étant dit, depuis 2013, j'ai des forces sur les mêmes circuits et j'ai plus de mal dans les enchaînements de virages."

À 33 ans, je peux m'adapter un peu mais mon pilotage est tel qu'il est.

Marquez doit en effet faire mieux puisqu'il n'est pas le meilleur représentant de Ducati. Lors des Essais, il n'a pas seulement été devancé par les pilotes Aprilia mais aussi par Fabio Di Giannantonio, et il n'a devancé son frère, Álex Márquez, que de 0"017. Le pilote Gresini était le plus rapide dans la matinée, sur un circuit de Silverstone qui convient mieux aux spécificités de son pilotage. L'aîné l'a constaté à ses dépens en essayant de le suivre en piste.

"J'ai appris qu'il est super rapide à certains endroits et que quand j'essaie de l'imiter en le suivant, c'est encore pire ! Je surpilote et je perds encore plus de temps. C'est le type de pilotage : à 33 ans, je peux m'adapter un peu mais mon pilotage est tel qu'il est."

Marc Márquez manque de sensations au GP de Grande-Bretagne. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Par exemple, l'an dernier j'avais des difficultés aux mêmes endroits ici, mais j'arrivais à récupérer dans les changements de direction, ou autrement. Pas cette année. J'ai du mal aux mêmes endroits mais je suis un peu plus lent dans les zones où j'étais fort l'an dernier, et on connaît la raison. On verra si je peux gérer et profiter du week-end. Peu importe la position."

La raison connue par Márquez semble bien être son épaule droite, qui le limite encore près de trois mois après la dernière opération. Il préfère ne pas trop s'en soucier : "Je comprends que c'est comme ça et que je dois ajuster mon pilotage à ce dont mon corps a besoin."

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Marc Márquez n'est en tout cas pas surpris de voir son frère à l'aise à Silverstone : "C'est lié au pilotage mais depuis l'an dernier, Álex pilote très bien. Dans la première partie de la saison, à partir de Jerez il a été performant et très rapide. Il s'est blessé et il est revenu mais dans le pilotage, c'est le meilleur chez Ducati. Diggia pilote très bien parce qu'il est très rapide. Álex fait des choses incroyables dans certains virages."

"Álex et Diggia sont rapides, ils sont tous les deux super rapides, mais les Aprilia sont quand même un peu plus rapides, ou un peu plus constantes", a souligné Márquez. "Donc on verra. Mais comme on l'a vu aujourd'hui, je n'étais pas le pilote Ducati le plus rapide donc je vais essayer de travailler."

Marc Márquez espère des progrès pour la suite du week-end à Silverstone. Photo de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

La situation n'est pas totalement claire chez Ducati et au cours de la journée, Marc Márquez a roulé avec différentes configurations aérodynamiques autour du bras oscillant.

"C'est dur à comprendre parce qu'habituellement, quand on lance des nouveautés aérodynamiques, il faut trouver un nouvel équilibre au freinage. C'est ce qu'on essaie de comprendre parce qu'on dirait que les Ducati prennent des directions différentes, avec des pilotages différents, mais il faut essayer de comprendre quelle est la meilleure direction."