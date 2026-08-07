Márquez reste dans le doute avec son épaule

Marc Márquez aborde la deuxième moitié de la saison sans être totalement débarrassé de sa gêne à l'épaule. Le bras droit de l'Espagnol est régulièrement un sujet de discussion depuis sa grave blessure en 2020. Après plusieurs lourdes opérations, il n'a jamais retrouvé des sensations parfaites mais a su s'accommoder de la situation après la dernière intervention, pratiquée en 2023.

Une grosse chute à Mandalika, l'an passé, a replongé le champion dans le doute. Il y a d'abord eu la blessure et plusieurs courses manquées, puis une perte de sensations dans le bras cette année, provoquée par le déplacement d'une vis présente depuis une ancienne opération.

Cette vis a été retirée au mois de mai et depuis, Márquez est libéré de la gêne principale mais insiste sur le fait qu'il n'est pas au meilleur de sa forme… sans savoir dans quelle mesure il pourra progresser.

"Je ne sais pas ce que représentera 100% [de condition physique pour moi] à l'avenir, mais mon objectif est d'essayer d'atteindre ce nouveau 100% chaque samedi et chaque dimanche", résumait-il à Brno, dans un refrain maintes fois répété depuis le début de la saison.

Marc Márquez a débuté la saison diminuée physiquement. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Après son opération, les résultats de Márquez ont été très dépendants de la façon dont son épaule encaissait les contraintes de chaque tracé. On l'a ainsi vu gagner en Hongrie, en République tchèque et en Allemagne, mais éprouver plus de difficultés en Italie et aux Pays-Bas.

Márquez s'est fixé la fin de l'été pour atteindre le meilleur niveau possible, quel que soit ce dernier. La pause du mois de juillet a néanmoins déjà été bénéfique pour gagner en force.

"Je me suis un peu reposé parce que je ne m'entraînais plus au même endroit", a expliqué Márquez face à la presse écrite, dont Motorsport.com, à Silverstone. "J'ai eu des activités qui aident à retrouver l'énergie, mais toujours avec une salle de sport à proximité de ma maison de vacances, pour continuer à améliorer ma condition physique."

Mais Márquez préfère oublier ses limites et s'adapter autant que possible. Lorsqu'on lui demande où il en est physiquement, il maintient donc un certain mystère : "C'est ce que c'est. Le bras droit travaille différemment."

Marc Márquez n'est pas totalement débarrassé de sa gêne à l'épaule. Photo de: Steve Wobser / via Getty Images

"Ce n'est pas le bras droit de l'an dernier, ce n'est pas le bras droit du début de saison, c'est un bras droit différent ! Je vais essayer de m'y habituer et de trouver les 100% tous les week-ends."

"Certains muscles sont en progrès, d'autres non", a détaillé Márquez. "Mais comme je l'ai dit, je ne veux plus penser à comment ça va. Je me dis juste que c'est comme ça, qu'il faut essayer de trouver une voie, le bon pilotage, de l'adapter une fois de plus à mes besoins physiques."