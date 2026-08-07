EL1 - Álex Márquez donne le ton pour la reprise

Quatre semaines après le dernier week-end de compétition, le MotoGP entre dans la deuxième moitié de sa saison à Silverstone. Le soleil était présent au-dessus du circuit anglais pour cette première séance d'essais du week-end, avec une température ambiante de 29°C, tandis que l'asphalte a atteint 39°C.

Marco Bezzecchi, contraint de manquer les deux courses du Sachsenring en raison d'une fracture de la clavicule, a profité de la pause du mois de juillet pour récupérer et il s'est vite porté en tête, devant le leader du championnat, Jorge Martín. Raúl Fernández a confirmé la bonne forme d'Aprilia en ce début de séance, puisqu'il s'est porté en tête dans son deuxième tour rapide.

Pedro Acosta a fait mieux avec sa KTM, avant d'être battu par Álex Márquez, l'un des représentants de Ducati, qui est passé dans la zone de dégagement asphaltée dans la foulée au premier virage. Aprilia a repris le pouvoir, avec Martín devant Bezzecchi... mais ces derniers ont encore été battus par Fernández. Le dernier mot est finalement revenu à Álex Márquez dans ce premier relais, avec le premier chrono du jour sous barre des 1'59.

Les pilotes sont rentrés dans leur garage et lorsqu'ils ont repris la piste, ils ont cherché à tester le pneu medium arrière en vue de la course et les améliorations se sont faites rares. Bezzecchi a néanmoins pu s'intercaler entre Márquez et Fernández. Acosta est quant à lui tombé à Stowe, à haute vitesse mais sans blessure.

Il a fallu attendre les deux dernières minutes pour que les premières positions évoluent de nouveau. Personne n'a pu s'attaquer à la référence établie par Álex Márquez mais Acosta a signé le troisième temps avec sa deuxième machine.

Álex Márquez a conclu la séance à la première place, devant Bezzechi et le pilote KTM. Raúl Fernández a amélioré son chrono sous le drapeau à damier mais il est resté quatrième, devant Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez, Ai Ogura, Jorge Martín, Franco Morbidelli et Pecco Bagnaia.

Iker Lecuona remplace Fermín Aldeguer ce week-end. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabio Quartararo, qui a tardé à prendre la piste en début de séance, a pris la 14e place. Le Français a devancé Iker Lecuona, aligné à la place de Fermín Aldeguer, encore blessé, ce week-end. Deux autres remplaçants sont alignés en Grande-Bretagne : Pol Espargaró supplée Maverick Viñales, diminué à l'épaule, et Cal Crutchlow poursuit l'intérim chez LCR pendant l'absence de Johann Zarco. Augusto Fernández est quant à lui engagé en wild-card par Yamaha.