Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Bezzecchi en souffrance et étonné d'être en tête

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Bezzecchi en souffrance et étonné d'être en tête

Quartararo perdu : "L'impression de monter sur la moto pour la première fois"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Quartararo perdu : "L'impression de monter sur la moto pour la première fois"

Steiner : "À l'heure actuelle, Viñales n'a pas été renvoyé"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Steiner : "À l'heure actuelle, Viñales n'a pas été renvoyé"

Essais - Coup de maître pour Bezzecchi !

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Essais - Coup de maître pour Bezzecchi !

La FIA veut des F1 encore plus légères d'ici 2031

Formule 1
La FIA veut des F1 encore plus légères d'ici 2031

Ce que Fernando Alonso a retenu de son duel avec Michael Schumacher

Formule 1
Ce que Fernando Alonso a retenu de son duel avec Michael Schumacher

Le grand écart de Fernández : retrouver la Yamaha 2026 pour préparer 2027

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Le grand écart de Fernández : retrouver la Yamaha 2026 pour préparer 2027

KTM autorisé à modifier son moteur après les coupures à répétition

MotoGP
GP d'Aragón
KTM autorisé à modifier son moteur après les coupures à répétition
Résumé d'essais libres
MotoGP GP de Grande-Bretagne

EL1 - Álex Márquez donne le ton pour la reprise

Álex Márquez a signé le meilleur temps des Essais Libres 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne, devant Marco Bezzecchi et Pedro Acosta.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Alex Marquez, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Iker Lecuona, BK8 Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Jack Miller, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Monster Energy Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Iker Lecuona, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Luca Marini, Honda HRC

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
31

Quatre semaines après le dernier week-end de compétition, le MotoGP entre dans la deuxième moitié de sa saison à Silverstone. Le soleil était présent au-dessus du circuit anglais pour cette première séance d'essais du week-end, avec une température ambiante de 29°C, tandis que l'asphalte a atteint 39°C.

Marco Bezzecchi, contraint de manquer les deux courses du Sachsenring en raison d'une fracture de la clavicule, a profité de la pause du mois de juillet pour récupérer et il s'est vite porté en tête, devant le leader du championnat, Jorge Martín. Raúl Fernández a confirmé la bonne forme d'Aprilia en ce début de séance, puisqu'il s'est porté en tête dans son deuxième tour rapide.

Pedro Acosta a fait mieux avec sa KTM, avant d'être battu par Álex Márquez, l'un des représentants de Ducati, qui est passé dans la zone de dégagement asphaltée dans la foulée au premier virage. Aprilia a repris le pouvoir, avec Martín devant Bezzecchi... mais ces derniers ont encore été battus par Fernández. Le dernier mot est finalement revenu à Álex Márquez dans ce premier relais, avec le premier chrono du jour sous barre des 1'59.

Les pilotes sont rentrés dans leur garage et lorsqu'ils ont repris la piste, ils ont cherché à tester le pneu medium arrière en vue de la course et les améliorations se sont faites rares. Bezzecchi a néanmoins pu s'intercaler entre Márquez et Fernández. Acosta est quant à lui tombé à Stowe, à haute vitesse mais sans blessure.

 

Il a fallu attendre les deux dernières minutes pour que les premières positions évoluent de nouveau. Personne n'a pu s'attaquer à la référence établie par Álex Márquez mais Acosta a signé le troisième temps avec sa deuxième machine.

Álex Márquez a conclu la séance à la première place, devant Bezzechi et le pilote KTM. Raúl Fernández a amélioré son chrono sous le drapeau à damier mais il est resté quatrième, devant Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez, Ai Ogura, Jorge Martín, Franco Morbidelli et Pecco Bagnaia.

Iker Lecuona remplace Fermín Aldeguer ce week-end.

Iker Lecuona remplace Fermín Aldeguer ce week-end.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabio Quartararo, qui a tardé à prendre la piste en début de séance, a pris la 14e place. Le Français a devancé Iker Lecuona, aligné à la place de Fermín Aldeguer, encore blessé, ce week-end. Deux autres remplaçants sont alignés en Grande-Bretagne : Pol Espargaró supplée Maverick Viñales, diminué à l'épaule, et Cal Crutchlow poursuit l'intérim chez LCR pendant l'absence de Johann Zarco. Augusto Fernández est quant à lui engagé en wild-card par Yamaha.

Lire aussi :

United Kingdom GP de Grande-Bretagne MotoGP - Essais Libres 1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 17

1'58.692

   178.677  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+0.173

1'58.865

 0.173 178.417  
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 12

+0.282

1'58.974

 0.109 178.254  
4 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 16

+0.310

1'59.002

 0.028 178.212  
5 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 15

+0.364

1'59.056

 0.054 178.131  
6 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 16

+0.488

1'59.180

 0.124 177.945  
7 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 18

+0.573

1'59.265

 0.085 177.819  
8 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 16

+0.680

1'59.372

 0.107 177.659  
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 15

+0.876

1'59.568

 0.196 177.368  
10 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 14

+0.954

1'59.646

 0.078 177.252  
11 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 15

+1.016

1'59.708

 0.062 177.161  
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 15

+1.105

1'59.797

 0.089 177.029  
13 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 16

+1.231

1'59.923

 0.126 176.843  
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 14

+1.260

1'59.952

 0.029 176.800  
15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 14

+1.306

1'59.998

 0.046 176.732  
16 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 15

+1.316

2'00.008

 0.010 176.718  
17 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 15

+1.529

2'00.221

 0.213 176.405  
18 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 15

+1.601

2'00.293

 0.072 176.299  
19 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 15

+1.603

2'00.295

 0.002 176.296  
20 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 16

+1.877

2'00.569

 0.274 175.895  
21 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 17

+2.060

2'00.752

 0.183 175.629  
22 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 14

+2.323

2'01.015

 0.263 175.247  
23 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 15

+2.351

2'01.043

 0.028 175.207  
Voir les résultats complets

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Márquez reste dans le doute avec son épaule
Article suivant KTM autorisé à modifier son moteur après les coupures à répétition

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Quartararo perdu : "L'impression de monter sur la moto pour la première fois"

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Quartararo perdu : "L'impression de monter sur la moto pour la première fois"

Steiner : "À l'heure actuelle, Viñales n'a pas été renvoyé"

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Steiner : "À l'heure actuelle, Viñales n'a pas été renvoyé"

Le grand écart de Fernández : retrouver la Yamaha 2026 pour préparer 2027

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Le grand écart de Fernández : retrouver la Yamaha 2026 pour préparer 2027

Dernières actus

Bezzecchi en souffrance et étonné d'être en tête

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Bezzecchi en souffrance et étonné d'être en tête

Quartararo perdu : "L'impression de monter sur la moto pour la première fois"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Quartararo perdu : "L'impression de monter sur la moto pour la première fois"

Steiner : "À l'heure actuelle, Viñales n'a pas été renvoyé"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Steiner : "À l'heure actuelle, Viñales n'a pas été renvoyé"

Essais - Coup de maître pour Bezzecchi !

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Essais - Coup de maître pour Bezzecchi !