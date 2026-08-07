Quartararo perdu : "L'impression de monter sur la moto pour la première fois"

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Loin du top 10, Fabio Quartararo était "tendu" sur sa Yamaha et apparaît sans la moindre solution après la première journée en piste à Silverstone.

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
31

Un an après avoir frôlé l'exploit à Silverstone, le retour en terre britannique s'est fait dans la douleur pour Fabio Quartararo. En 2025, le Français avait pris la deuxième place des Essais, avant de signer la pole et de dominer la course principale, pour finalement être stoppé par un souci de holeshot device sur sa Yamaha.

La moto a beaucoup évolué cette année, autour d'un V4 qui a remplacé le quatre cylindres en ligne, et Quartararo prévenait en arrivant sur le circuit que reproduire l'exploit serait impossible. Les premiers essais lui ont donné raison ce vendredi, avec la 15e place dans la matinée et la 17e dans l'après-midi, et surtout un manque de sensations sur la moto.

La seule note d'espoir semble venir du garage Pramac puisque Jack Miller a signé le neuvième temps et assuré sa place en Q2. Au Sachsenring, l'Australien avait aussi été le seul pilote Yamaha à se qualifier pour la Q2 dès le vendredi, mais Quartararo l'avait rejoint le lendemain et l'avait finalement devancé sur la grille de départ. Pour le moment, cependant, le champion du monde 2021 affiche son incompréhension.

Comment étaient les sensations sur la moto ?

Mauvaises. Je n'ai pas du tout de bonnes sensations. J'ai beaucoup de mal à piloter comme je le veux et je suis vraiment tendu sur la moto. Je ne me sens pas bien.

Fabio Quartararo entame le week-end dans la difficulté à Silverstone.

Fabio Quartararo entame le week-end dans la difficulté à Silverstone.

Photo de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Tu semblais frustré sur la moto à un moment dans la matinée…

Ce matin, on a eu un problème avec la moto. J'ai dû m'arrêter. Mais ce n'est pas vraiment frustrant, c'est juste que je n'arrive pas à rouler. Je suis comme quelqu'un qui monte sur une moto pour la première fois. C'est ce que je ressens. On va essayer de faire des changements mais c'était vraiment une journée difficile pour nous.

Je roule en essayant juste de comprendre le fonctionnement de la moto.

Des progrès sont-ils possible ?

J'espère. Jack a été rapide aujourd'hui, mais ce n'était pas vraiment une question d'atteindre les limites : je n'arrivais pas à la limite parce que je roule en essayant juste de comprendre le fonctionnement de la moto. C'est ce que j'ai ressenti, donc on va essayer de faire un gros changement pour demain et de comprendre pourquoi on était aussi mauvais aujourd'hui.

Où se situe la limite de la moto ?

Actuellement, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, j'avais l'impression de monter sur la moto pour la première fois. Je n'arrivais pas à prendre de l'angle, à avoir de la vitesse en courbe... C'est précisément ce qu'il faut sur cette piste, un freinage progressif et de la vitesse en courbe, et j'étais super lent.

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