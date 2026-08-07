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MotoGP GP de Grande-Bretagne

Essais - Coup de maître pour Bezzecchi !

Marco Bezzecchi a signé le meilleur temps de la première journée du GP de Grande-Bretagne MotoGP, à Silverstone. On connaît les dix pilotes qualifiés d'emblée pour la Q2.

Léna Buffa
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Iker Lecuona, BK8 Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Jack Miller, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Monster Energy Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Iker Lecuona, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Luca Marini, Honda HRC

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
31

Un petit mois après sa blessure au Sachsenring, Marco Bezzecchi retrouve le sommet du classement en ayant posté le meilleur temps des Essais du GP de Grande-Bretagne, avec à la clé le nouveau record de la piste qui l'a vu gagner l'an dernier.

Sur un circuit de Silverstone ensoleillé, le pneu hard a eu les faveurs de la plupart des pilotes pour lancer cette heure de roulage, associé tantôt à une gomme medium ou soft à l'arrière. Toprak Razgatlioglu y a fait exception, lui qui a opté pour une monte 100% soft en début de séance et s'est offert une visite dans le top 10.

Le pilote Pramac a toutefois vite glissé dans la hiérarchie, alors que les habituels gros bras du championnat imposaient leur rythme en petits 1'58. Ce sont les Aprilia qui ont donné le ton à l'entame de cette seconde séance du jour, au moment où chacun s'efforçait de préparer les courses à venir ce week-end.

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Álex Márquez, homme le plus rapide de la matinée, s'est rapidement chargé de venir troubler la domination naissante des RS-GP, avant d'être rejoint aux avant-postes par Fabio Di Giannantonio, défenseur un peu esseulé des intérêts de Ducati. Le chrono s'est peu à peu abaissé, les plus hargneux réussissant à grappiller centième après centième pour faire baisser la marque.

Tout au long de cette longue séance de travail, on a assisté à de nombreux loupés, mais que les pilotes ont la plupart du temps réussi à rattraper. Brad Binder a eu moins de chance quand il a perdu le contrôle dans Luffield en cherchant à suivre Pedro Acosta alors que l'on entrait dans le time attack. Le Sud-Africain s'est néanmoins relevé indemne.

Acosta faisait partie des plus incisifs à ce moment de la séance, mais très vite il n'a plus été en mesure de répondre à la grosse artillerie sortie par d'autres. Marc Márquez a frappé fort en affichant un chrono de 1'57"035. Mais c'était sans compter sur Ai Ogura, deuxième homme du championnat, qui a bouclé un tour en 1'56"810, le tout premier sous la barre des 1'57 à Silverstone !

Bagnaia éliminé après une chute

Pendant ce temps, Pecco Bagnaia se trouvait, comme souvent le vendredi à cette heure-ci, en zone de danger, détenteur de la dernière place valant qualification directe en Q2. Or, le pilote italien est tombé à son tour. Une petite erreur lourde de conséquences puisque ses trois minuscules millièmes d'avance ont volé en éclat lorsque plusieurs de ses adversaires ont mis à profit leur ultime tour pour trouver des gains.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, premier pilote Ducati au classement.

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Après une dernière chute, cette fois à vitesse lente pour Acosta, la séance s'est conclue sur plusieurs nouvelles améliorations venues du clan Aprilia. Il y eut d'abord un tour bouclé en 1'56"615 par Raúl Fernández, puis un coup de maître de la part de Marco Bezzecchi en 1'56"280 !

De retour de blessure, et visiblement gêné par sa récente fracture de la clavicule par moments, l'Italien a frappé très fort. Dans le même temps, son coéquipier et leader du championnat Jorge Martín parvenait à lui aussi faire reculer Ogura. Di Giannantonio y est parvenu également, pour finalement se mêler à ce petit groupe et empêcher un quadruplé Aprilia.

Une Honda (celle de Joan Mir) et une Yamaha (celle de Jack Miller) sont elles aussi qualifiées pour la Q2 qui décidera samedi de la pole position. Pecco Bagnaia devra en passer par la Q1, de même que Fabio Quartararo et tant d'autres.

GP de Grande-Bretagne MotoGP - Essais

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

1'56.280

   182.383  
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 21

+0.335

1'56.615

 0.335 181.859  
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 19

+0.398

1'56.678

 0.063 181.761  
4 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 21

+0.500

1'56.780

 0.102 181.603  
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+0.530

1'56.810

 0.030 181.556  
6 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 19

+0.733

1'57.013

 0.203 181.241  
7 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+0.750

1'57.030

 0.017 181.215  
8 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 18

+0.831

1'57.111

 0.081 181.089  
9 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 20

+1.042

1'57.322

 0.211 180.764  
10 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 19

+1.083

1'57.363

 0.041 180.700  
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 19

+1.312

1'57.592

 0.229 180.349  
12 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 17

+1.325

1'57.605

 0.013 180.329  
13 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 14

+1.411

1'57.691

 0.086 180.197  
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 18

+1.473

1'57.753

 0.062 180.102  
15 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 18

+1.487

1'57.767

 0.014 180.081  
16 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 19

+1.494

1'57.774

 0.007 180.070  
17 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 17

+1.636

1'57.916

 0.142 179.853  
18 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 16

+1.640

1'57.920

 0.004 179.847  
19 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 19

+1.718

1'57.998

 0.078 179.728  
20 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 16

+1.900

1'58.180

 0.182 179.451  
21 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 20

+2.042

1'58.322

 0.142 179.236  
22 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 17

+2.341

1'58.621

 0.299 178.784  
23 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 19

+2.550

1'58.830

 0.209 178.470  
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