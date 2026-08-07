Essais - Coup de maître pour Bezzecchi !
Marco Bezzecchi a signé le meilleur temps de la première journée du GP de Grande-Bretagne MotoGP, à Silverstone. On connaît les dix pilotes qualifiés d'emblée pour la Q2.
GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
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Un petit mois après sa blessure au Sachsenring, Marco Bezzecchi retrouve le sommet du classement en ayant posté le meilleur temps des Essais du GP de Grande-Bretagne, avec à la clé le nouveau record de la piste qui l'a vu gagner l'an dernier.
Sur un circuit de Silverstone ensoleillé, le pneu hard a eu les faveurs de la plupart des pilotes pour lancer cette heure de roulage, associé tantôt à une gomme medium ou soft à l'arrière. Toprak Razgatlioglu y a fait exception, lui qui a opté pour une monte 100% soft en début de séance et s'est offert une visite dans le top 10.
Le pilote Pramac a toutefois vite glissé dans la hiérarchie, alors que les habituels gros bras du championnat imposaient leur rythme en petits 1'58. Ce sont les Aprilia qui ont donné le ton à l'entame de cette seconde séance du jour, au moment où chacun s'efforçait de préparer les courses à venir ce week-end.
Álex Márquez, homme le plus rapide de la matinée, s'est rapidement chargé de venir troubler la domination naissante des RS-GP, avant d'être rejoint aux avant-postes par Fabio Di Giannantonio, défenseur un peu esseulé des intérêts de Ducati. Le chrono s'est peu à peu abaissé, les plus hargneux réussissant à grappiller centième après centième pour faire baisser la marque.
Tout au long de cette longue séance de travail, on a assisté à de nombreux loupés, mais que les pilotes ont la plupart du temps réussi à rattraper. Brad Binder a eu moins de chance quand il a perdu le contrôle dans Luffield en cherchant à suivre Pedro Acosta alors que l'on entrait dans le time attack. Le Sud-Africain s'est néanmoins relevé indemne.
Acosta faisait partie des plus incisifs à ce moment de la séance, mais très vite il n'a plus été en mesure de répondre à la grosse artillerie sortie par d'autres. Marc Márquez a frappé fort en affichant un chrono de 1'57"035. Mais c'était sans compter sur Ai Ogura, deuxième homme du championnat, qui a bouclé un tour en 1'56"810, le tout premier sous la barre des 1'57 à Silverstone !
Bagnaia éliminé après une chute
Pendant ce temps, Pecco Bagnaia se trouvait, comme souvent le vendredi à cette heure-ci, en zone de danger, détenteur de la dernière place valant qualification directe en Q2. Or, le pilote italien est tombé à son tour. Une petite erreur lourde de conséquences puisque ses trois minuscules millièmes d'avance ont volé en éclat lorsque plusieurs de ses adversaires ont mis à profit leur ultime tour pour trouver des gains.
Fabio Di Giannantonio, premier pilote Ducati au classement.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Après une dernière chute, cette fois à vitesse lente pour Acosta, la séance s'est conclue sur plusieurs nouvelles améliorations venues du clan Aprilia. Il y eut d'abord un tour bouclé en 1'56"615 par Raúl Fernández, puis un coup de maître de la part de Marco Bezzecchi en 1'56"280 !
De retour de blessure, et visiblement gêné par sa récente fracture de la clavicule par moments, l'Italien a frappé très fort. Dans le même temps, son coéquipier et leader du championnat Jorge Martín parvenait à lui aussi faire reculer Ogura. Di Giannantonio y est parvenu également, pour finalement se mêler à ce petit groupe et empêcher un quadruplé Aprilia.
Une Honda (celle de Joan Mir) et une Yamaha (celle de Jack Miller) sont elles aussi qualifiées pour la Q2 qui décidera samedi de la pole position. Pecco Bagnaia devra en passer par la Q1, de même que Fabio Quartararo et tant d'autres.
GP de Grande-Bretagne MotoGP - Essais
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|V-max
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|20
|
1'56.280
|182.383
|2
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|21
|
+0.335
1'56.615
|0.335
|181.859
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|19
|
+0.398
1'56.678
|0.063
|181.761
|4
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|21
|
+0.500
1'56.780
|0.102
|181.603
|5
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|20
|
+0.530
1'56.810
|0.030
|181.556
|6
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|19
|
+0.733
1'57.013
|0.203
|181.241
|7
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|20
|
+0.750
1'57.030
|0.017
|181.215
|8
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|18
|
+0.831
1'57.111
|0.081
|181.089
|9
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|20
|
+1.042
1'57.322
|0.211
|180.764
|10
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|19
|
+1.083
1'57.363
|0.041
|180.700
|11
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|19
|
+1.312
1'57.592
|0.229
|180.349
|12
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|17
|
+1.325
1'57.605
|0.013
|180.329
|13
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|14
|
+1.411
1'57.691
|0.086
|180.197
|14
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|18
|
+1.473
1'57.753
|0.062
|180.102
|15
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|18
|
+1.487
1'57.767
|0.014
|180.081
|16
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|19
|
+1.494
1'57.774
|0.007
|180.070
|17
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|17
|
+1.636
1'57.916
|0.142
|179.853
|18
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|16
|
+1.640
1'57.920
|0.004
|179.847
|19
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|19
|
+1.718
1'57.998
|0.078
|179.728
|20
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|16
|
+1.900
1'58.180
|0.182
|179.451
|21
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|20
|
+2.042
1'58.322
|0.142
|179.236
|22
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|17
|
+2.341
1'58.621
|0.299
|178.784
|23
|A. Fernández Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|19
|
+2.550
1'58.830
|0.209
|178.470
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