Leclerc perplexe face à la déception Ferrari : "C'est quand même très bizarre"
Ferrari était attendue comme une favorite à la victoire au Grand Prix de Hongrie mais n'a même pas réussi à placer une seule de ses F1 sur le podium, au grand désarroi de Charles Leclerc.
GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
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Second sur la grille, armé des pneus tendres au départ : les conditions semblaient réunies pour que Charles Leclerc envisage de prendre vite les commandes du Grand Prix de Hongrie. Las, à l'image de l'écurie Ferrari tout entière, les choses ne se sont décidément pas passées comme prévu ce dimanche.
Non seulement le Monégasque n'a pas viré en tête au premier virage mais, pire, il a dégringolé jusqu'au cinquième rang, dépassé qu'il a été par Oscar Piastri, Max Verstappen et Lewis Hamilton dans les premiers virages.
"Quand j'ai fait la procédure de départ, quand j'ai lâché [l'embrayage], il y avait beaucoup moins de grip que ce à quoi on s'attendait", a-t-il expliqué pour Canal+. "J'ai eu pas mal de [patinage]. Après, dans le virage 1, j'étais un peu en sandwich entre Lewis et Max, je crois, et là, j'ai dû relâcher aussi. Donc on était P5, et c'était extrêmement compliqué de revenir."
Leclerc peine à expliquer la course sans de Ferrari
Max Verstappen devant les Ferrari lors du GP de Hongrie 2026 de F1.
Photo de: Mark Thompson / Getty Images
À partir de là, la course de Leclerc n'a pas vraiment pris de relief : contraint d'observer son équipier buter sur Verstappen, il a bien tenté d'encourager la Scuderia à le favoriser sur le plan stratégique via ses communications radio, en vain.
Il n'a ensuite jamais véritablement pesé sur l'épreuve, se contentant de rallier l'arrivée en cinquième place, que la bonne surprise d'une erreur de Hamilton dans les stands et une pénalité de cinq secondes allaient finalement transformer en quatrième place.
Au sortir du GP, marquant la dernière épreuve avant la trêve estivale, Leclerc part en vacances avec un sentiment étrange, celui de ne pas tout à fait comprendre ce qui explique que la SF-26 ait été finalement atone en Hongrie sur une piste lui convenant théoriquement, tout en ayant été virevoltante à Silverstone et Spa où elle devait souffrir.
"Ce qui est compliqué à comprendre, c'est que ça ne concerne pas que nous, mais [pour] nous [c'était] peut-être à un niveau supérieur... C'est en dents de scie, quoi", a-t-il ajouté. "Le relais en [pneus] tendres n'était pas trop mal, le premier run en durs était plutôt bon, et dans le deuxième relais en durs, je n'avais aucun feeling avec la voiture."
"C'était extrêmement compliqué de comprendre ce qu'il y avait avec les pneus. Et après, les tendres à la fin étaient quand même plutôt bons - même si, là, on était sur une stratégie décalée face aux autres, donc c'est difficile de comparer. Mais là, le feeling était bon. C'est très compliqué de trouver la régularité avec cette voiture."
Ça résume un petit peu ces voitures en général. Je pense que c'est compliqué à comprendre pour tout le monde.
"Ce qui est vraiment bizarre, c'est que c'est complètement à l'opposé de ce à quoi on s'attendait sur les trois dernières courses", a-t-il poursuivi quand il lui a été rapporté que Red Bull pensait les Ferrari "inatteignables" avant la course. "Les deux courses où on s'attendait à être vraiment dans le mal, on fait premier [à Silverstone] et deuxième [à Spa] ; la course où on s'attend à être plutôt bien, on fait 4 et 5."
"Mais ça résume un petit peu ces voitures en général. Je pense que c'est compliqué à comprendre pour tout le monde et il faut qu'on soit meilleurs que les autres. Et de mon côté, je vais continuer à bosser pour essayer de comprendre ce qui donne cette irrégularité à cette voiture, [comprendre] pourquoi les mêmes trains de pneus, en faisant plus ou moins la même chose, ont l'air très différents. C'est quand même très bizarre."
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