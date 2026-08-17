Les écuries de F1 n'étaient pas au courant du roulage de Ferrari au Madring

Au début du mois de juillet, Ferrari s'est rendue sur le circuit du Madring, nouveau théâtre du Grand Prix d'Espagne, pour un roulage promotionnel autorisé par le règlement.

Si cette journée était dédiée à une captation d'images destinées aux sponsors et aux médias, avec un roulage limité à 200 kilomètres et des pneus de démonstration, la Scuderia a tout de même pu récolter de premières données sur ce circuit inédit du calendrier, qui accueillera sa première course cette année.

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La SF-26 a ainsi été la première et, à ce jour, la seule monoplace à avoir roulé sur ce tracé. Lors du Grand Prix de Belgique, Andrea Stella, directeur de McLaren, a confié que les autres équipes n'avaient pas été informées de cette séance réalisée par Ferrari sur le Madring.

"Nous n'avions pas été informés que Ferrari effectuerait cette séance à Madrid", a expliqué le patron italien. "En réalité, je crois que quelques images du tournage ont été partagées avec les autres équipes. Indépendamment des pneus qui ne sont pas très représentatifs, les conditions de piste ont dû être extrêmement glissantes, puisqu'il s'agit encore d'un chantier. Mais il y a toujours quelques petites choses que l'on peut apprendre."

Le circuit du Madring. Photo de: Ferrari

L'intérêt de ces données, selon Stella, réside notamment dans les références en matière de gestion d'énergie que Ferrari a pu établir sur ce nouveau circuit.

Avec les nouvelles unités de puissance introduites en 2026, le déploiement de l'énergie est devenue un paramètre particulièrement important et, même si le Madring ne semble pas être le tracé où la récupération sera la plus difficile, disposer de données réelles plutôt que de simples simulations peut constituer un léger avantage.

"Ils disposent notamment de quelques références en matière de chronos", ajoutait Stella. "Surtout avec les unités de puissance de cette année, cela permet d'avoir certaines références et de ne pas partir de données qu'il faudrait entièrement supposer, puisque personne n'était encore allé là-bas. C'est donc potentiellement un petit avantage."

Ce n'est pas vraiment un problème.

Malgré cette légère frustration, Andrea Stella se réjouit néanmoins que les autres équipes aient pu accéder aux images des caméras embarquées des SF-26 de Lewis Hamilton et Charles Leclerc, acceptant ainsi ce lot de consolation.

"Cela nous est un peu tombé dessus par surprise, mais rien qui aille à l'encontre du règlement", confiait-il. "Nous sommes donc reconnaissants d'avoir au moins pu voir le circuit depuis les images embarquées. Je pense qu'après quelques tours à Madrid, nous aurons déjà oublié tout ça et nous nous concentrerons simplement sur notre week-end de course. Ce n'est donc pas vraiment un problème."

Long de 5,4 km et doté de 22 virages, le Madring accueillera son premier Grand Prix de Formule 1 du 11 au 13 septembre 2026. Le mois dernier, Motorsport.com a pu se rendre sur place pour découvrir ce circuit encore en chantier, qui présente des particularités probablement inédites avant son ouverture officielle. Retrouvez notre reportage ci-dessous.