Leclerc reconnaît que sa défense face à Piastri à Spa était "un peu hors limite"

Un peu moins d'une semaine après le Grand Prix de Belgique, Charles Leclerc est revenu sur sa manœuvre controversée face à Oscar Piastri.

Au huitième tour de la course, les deux pilotes se sont retrouvés roue contre roue. L'Australien avait porté une attaque sur la Ferrari en se plaçant à l'extérieur au freinage des Combes, au bout de la ligne droite de Kemmel. Mais Leclerc a défendu sa position en se décalant progressivement vers la gauche, tassant la McLaren jusqu'à un léger contact entre les deux monoplaces.

Les dégâts occasionnés par cet accrochage ont en partie compromis la course de Piastri. Si les commissaires ont ouvert une enquête, Leclerc a rapidement été blanchi, une décision qui n'avait pas convaincu le pilote McLaren.

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Avec le recul, le Monégasque a finalement reconnu, ce jeudi dans le paddock de Budapest, que sa défense avait peut-être été un peu trop agressive et qu'elle aurait également pu compromettre sa propre course.

"Je suis plutôt d'accord avec Oscar, oui", a expliqué Leclerc lorsqu'il a été interrogé sur les critiques formulées par Piastri. "Au final, de mon point de vue dans la voiture, j'essaie toujours de repousser les limites."

"Je pense qu'avec Oscar, je suis peut-être allé un peu de l'autre côté de la limite, et ce n'est probablement pas comme ça que j'ai envie de courir en permanence. Au bout du compte, c'est aussi risqué pour moi. On essaie toujours de laisser le moins d'espace possible à son adversaire. Là, c'était peut-être un peu trop... "

Mercedes restera la référence, estime Leclerc

Si le Hungaroring semble mieux correspondre aux qualités de la Ferrari, Charles Leclerc refuse de s'enflammer. Le Monégasque estime que Mercedes conservera l'avantage en qualifications et souligne que, avec les monoplaces 2026, la préparation et la gestion du déploiement d'énergie sont devenues plus importantes que les caractéristiques intrinsèques des voitures.

"Personnellement, je m'attends toujours à ce que Mercedes soit la référence", a-t-il déclaré. "Je pense qu'ils seront très difficiles à battre sur un tour en qualifications. Cela dit, c'est aussi un circuit qui, sur le papier, devrait un peu mieux convenir à notre voiture. Mais, comme je le disais juste avant, avec ces monoplaces, les caractéristiques intrinsèques comptent peut-être moins qu'avant."

"Bien sûr, chaque voiture a ses points forts et ses points faibles. Je pense que notre principal atout réside dans l'équilibre en virage et dans le niveau d'adhérence dont nous disposons. Sur un circuit comme celui-ci, c'est un élément très important. Nous pourrions donc être un peu plus proches."

Pour Charles Leclerc, Mercedes sera de nouveau devant ce week-end. Photo de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"Mais, au final, tout dépend de l'exécution. Si vous êtes légèrement en dehors de la bonne fenêtre de fonctionnement, comme cela a été le cas à Monaco où nous n'étions pas exactement dans la bonne plage de réglages, vous perdez davantage que ce que les caractéristiques de la voiture peuvent vous faire gagner sur un circuit qui lui est favorable."

"C'est donc sur cet aspect que nous concentrons tous nos efforts, plutôt que sur les attentes. Il y a évidemment toujours beaucoup de bruit autour de l'équipe, mais nous devons canaliser toute notre énergie vers ce qui compte vraiment."

"Avec ces voitures, la préparation semble être l'élément le plus important : il faut avoir les bonnes stratégies de déploiement de l'énergie et les bons réglages. C'est là-dessus que nous allons nous concentrer."

Charles Leclerc s'attend également à une course relativement figée. Selon lui, sur un Hungaroring déjà réputé pour la difficulté à y dépasser, le nouveau mode dépassement version 2026 se révélera moins efficace que ne l'était le DRS, ce qui devrait rendre les changements de position encore plus compliqués lors du Grand Prix.

"Je pense qu'il sera difficile de dépasser, parce que le mode dépassement n'est pas très puissant sur ce circuit. Je dirais même qu'il l'est moins que ne l'était le DRS", a ajouté Leclerc. "Je pense donc qu'il sera assez difficile d'assister à beaucoup de dépassements dimanche."