Piastri mécontent de l'absence de décision contre Leclerc
Pour Oscar Piastri, la manœuvre de Charles Leclerc qui a entraîné leur contact lors de la course du Grand Prix de Belgique 2026 de F1 aurait au moins mérité qu'un avertissement soit adressé au Monégasque.
GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
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Cinquième du Grand Prix de Belgique 2026 de Formule 1, Oscar Piastri a un temps figuré dans un top 5 très resserré en début d'épreuve. L'Australien a notamment été sur les basques de Charles Leclerc, alors troisième, quand un incident s'est produit entre les deux pilotes au huitième tour.
Alors que Leclerc avait défendu sa place en se positionnant en milieu de piste avant le freinage des Combes, le pilote McLaren avait fait le choix de se maintenir sur la trajectoire normale de course, sur l'extérieur de la Ferrari. Toutefois, le Monégasque a resserré sur la gauche, ce qui a entraîné un contact avec Piastri, qui ne pouvait pas aller plus à gauche sans sortir de la piste.
L'accrochage a provoqué des dégâts sur la MCL40 et fait l'objet d'une enquête des commissaires, qui n'a toutefois débouché sur aucune sanction, ces derniers estimant que Leclerc n'avait pas mal agi dans cette situation. Une vision des choses à laquelle Piastri ne souscrit pas vraiment, même s'il assure toutefois qu'il ne réclamait pas nécessairement de pénalité.
"De mon point de vue, j'étais sur la ligne blanche et je me suis fait tasser", a-t-il simplement expliqué devant la presse, dont Motorsport.com, dimanche à Spa. "Pour commencer, je pense que nous avons eu beaucoup de chance que l'accident n'ait pas été plus grave, car nos roues se sont effleurées au début de la zone de freinage."
"Mais bon, je ne sais pas vraiment où j'étais censé aller, donc le fait qu'il n'y ait pas eu [de pénalité]… Je ne dis pas qu'il fallait nécessairement une pénalité, mais au moins un drapeau noir et blanc [le drapeau d'avertissement, qui est à la disposition de la direction de course] ou quelque chose de ce genre."
"Car si on considère que c'est acceptable… Je veux dire, c'est une chose qu'il y ait des contacts, mais le simple fait de savoir qu'on peut laisser à ses concurrents l'espace strictement minimum et s'en tirer à bon compte, ce n'est pas la situation la plus plaisante qui soit, je pense."
Un accrochage qui a coûté cher à Piastri
Oscar Piastri après le GP de Belgique 2018.
Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Outre la question de la sécurité, Piastri estime que les dégâts subis dans ce contact ont grandement obéré ses chances de mieux figurer au terme de la course. Il juge qu'à partir de là, son épreuve a pris une tout autre tournure. Il a en effet été rapidement dépassé par Lewis Hamilton, avant d'être décroché par le duo Ferrari.
Dans le second relais, après avoir pu atténuer ses difficultés en bénéficiant d'une retouche de l'aileron au stand, il n'a cependant pas été en mesure de résister à Hamilton en fin d'épreuve. Ce dernier s'était retrouvé derrière l'Australien en raison de sa pénalité pour l'accrochage avec George Russell au départ.
"Lors du premier relais, je pense que les dégâts ont joué un rôle déterminant, car j'ai perdu pas mal d'appui aérodynamique, ce qui a considérablement affecté l'équilibre de la voiture", a ajouté Piastri. "J'ai donc eu beaucoup de mal à partir de ce moment-là, jusqu'à ce que nous puissions ajuster l'aileron avant et compenser un peu."
"Le deuxième relais s'est avéré nettement meilleur. [Mais] une fois que Lewis a pris l'avantage... La voiture était [déjà] difficile à piloter dans l'air libre, et dès que Lewis s'est retrouvé devant et que je me suis retrouvé dans son sillage, c'est redevenu incroyablement difficile."
"Puis, une fois que j'ai perdu environ une seconde et demie ou deux secondes [sur Hamilton], le rythme s'est stabilisé à nouveau, mais même là, la voiture était toujours endommagée. Je pense donc que cela a clairement joué un rôle."
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