Hamilton a repensé à l'incident de Räikkönen en 2018 en renversant son mécanicien

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Lewis Hamilton a expliqué après le Grand Prix de Belgique 2026 avoir repensé à l'incident entre Kimi Räikkönen et l'un de ses mécaniciens à Bahreïn en 2018.

Fabien Gaillard Téha Courbon
Publié:
Lewis Hamilton, Ferrari

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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L'une des images marquantes du Grand Prix de Belgique 2026 de F1 aura été l'incident dans les stands impliquant un mécanicien Ferrari et Lewis Hamilton. Heureusement, avec bien moins de gravité qu'une situation similaire survenue il y a huit ans, toujours au sein de la Scuderia, mais avec Kimi Räikkönen lors du GP de Bahreïn 2018.

Pour Hamilton à Spa, la situation est survenue lors de l'unique arrêt du Britannique. Une mésentente entre le superviseur et un mécanicien chargé d'ajuster l'aileron avant a conduit le premier à relâcher la voiture (en affichant un feu vert) alors que le second était en train de se positionner.

La conséquence a été immédiate : la SF-26 a renversé le mécanicien, qui n'a heureusement pas vu la roue avant droite lui rouler dessus ou le happer. S'il a bien chuté, il s'est relevé sans blessure grave, la Scuderia indiquant après la course qu'il allait "parfaitement bien"

 

Hamilton, qui n'avait aucune responsabilité dans l'incident, s'est immédiatement arrêté une fois qu'il s'est aperçu du contact pour tenter d'éviter d'aggraver une situation potentiellement catastrophique, avant de repartir et de s'enquérir de la santé du malheureux. 

Après la course, le septuple champion du monde a expliqué qu'il avait alors immédiatement repensé aux images terribles de l'incident qui avait vu Kimi Räikkönen rouler sur la jambe d'un de ses mécaniciens lors d'un incident similaire survenu lors du GP de Bahreïn 2018.

"Je regardais les feux", a expliqué Hamilton devant la presse, dont Motorsport.com. "Normalement, je repars quand ils passent au vert, donc j'ai démarré. Puis j'ai aperçu le mécanicien sur ma droite et je me suis immédiatement arrêté. À ce moment-là, je ne pensais qu'à une chose, c'est à ce qui était arrivé avec Kimi."

Le mécanicien blessé pris en charge par les secours après l'incident avec Kimi Räikkönen au GP de Bahreïn 2018.

Le mécanicien blessé pris en charge par les secours après l'incident avec Kimi Räikkönen au GP de Bahreïn 2018.

Photo de: Sutton Images

Lors de l'épreuve disputée à Sakhir, Räikkönen avait là aussi reçu l'ordre de repartir alors même que l'intervention sur la roue arrière gauche de sa Ferrari n'était pas terminée. L'incident avait été plus grave car son mécanicien de l'époque, dont la jambe gauche était alors positionnée devant le pneu arrière, avait subi une double fracture tibia-fibula. 

"L'équipe n'a pas paniqué", a ajouté Hamilton à propos de l'enquête pour unsafe release annoncée pendant la course, avant que les commissaires ne rendent leur verdict. "Moi, je suis parti quand le feu est passé au vert. Pour moi, un unsafe release, c'est généralement lorsqu'il y a un danger vis-à-vis des autres voitures. Là, ce n'était pas vraiment le cas."

Contrairement à ce que Hamilton déclarait, l'unsafe release concerne également ce type de situation. Dans le cas de Spa, Ferrari a bien été jugée coupable et sanctionnée de 30 000 euros d'amende, dont 10 000 avec sursis, même si cela n'a pas remis en cause sa quatrième position. Il y a huit ans, à Bahreïn, l'amende avait été plus salée, à hauteur de 50 000 euros ; Räikkönen avait de son côté abandonné dans les secondes suivant l'incident.

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