Le chef technique Mike Elliott quitte Mercedes F1

Onze ans après son arrivée chez Mercedes F1 à l'été 2012, Mike Elliott vient de faire ses adieux à l'écurie. Le Britannique a fait ses débuts en Formule 1 en 2000, à l'âge de 26 ans, en tant qu'aérodynamicien chez McLaren ; il a pris du galon dans ce rôle à Woking jusqu'en 2008, puis chez Renault/Lotus de 2008 à 2012, avant de rejoindre Mercedes comme directeur de l'aérodynamique.

À Brackley également, Elliott a eu de plus en plus de responsabilités, nommé successivement directeur de la technologie puis directeur technique à la place de James Allison à la mi-2021, lorsque ce dernier avait souhaité prendre du recul en raison d'une nouvelle relation sentimentale. Allison avait alors adopté le rôle plus global de Chief Technical Officer, mais face aux difficultés majeures et inhabituelles rencontrées par Mercedes depuis l'avènement de la nouvelle réglementation technique en 2022, les deux hommes ont échangé leurs rôles en avril dernier. Elliott a donc été chargé de la "stratégie technique visant à renouveler les capacités techniques de l'équipe", selon les termes du communiqué publié ce jour. Lui qui était en fin de contrat quitte finalement l'écurie, celle-ci estimant qu'il a mené sa mission à bien.

"Faire partie de cette écurie Mercedes a été l'un des grands privilèges de ma carrière", se réjouit Elliott. "Au fil des années, je l'ai vue se développer et devenir un groupe qui a uni ses forces pour gagner des courses, puis un premier championnat, puis une série record de huit championnats des constructeurs consécutifs. Je suis fier d'avoir contribué à cette aventure."

"Bien que les deux dernières saisons ne nous aient pas vus gagner des courses comme nous le souhaitons, elles nous ont éprouvés de bien d'autres manières et nous ont obligés à remettre en question nos préjugés sur la façon d'obtenir la performance. Lors des six derniers mois, j'ai pris du plaisir à développer la stratégie technique dont nous espérons qu'elle pourra poser les bases du prochain cycle de succès de l'écurie."

"J'ai décidé que le moment était venu de passer à l'étape suivante après Mercedes : d'abord faire une pause et faire le point après 23 années passées à travailler d'arrache-pied dans ce sport, puis trouver mon prochain défi. Je veux remercier mes équipiers pour ces 12 saisons fantastiques ensemble et leur souhaiter tout le succès possible pour les années à venir."

Mike Elliott (Mercedes)

"Mike a été l'un des piliers des exploits de l'équipe lors de la dernière décennie, et c'est avec des sentiments véritablement mitigés que nous lui disons au revoir aujourd'hui", commente Toto Wolff, directeur d'équipe. "Mike est un cerveau technique redoutablement intelligent, et il a un grand esprit d'équipe. Il a fortement contribué non seulement à des monoplaces victorieuses mais aussi à bâtir la culture de notre écurie."

"En même temps, il est clairement prêt pour de nouvelles aventures ailleurs que chez Mercedes, alors je sais que c'est aussi la bonne décision pour lui. Il quitte l'écurie avec notre gratitude pour les efforts, la motivation et l'expertise qu'il a apportés à l'équipe lors des onze dernières années – ainsi que nos meilleurs vœux pour l'avenir."

Lire aussi : Formule 1 Alpine F1 renforce sa division moteur avec un ancien de Mercedes et Ferrari