Alonso : Aston Martin n'a plus rien à jouer sur les derniers GP

La chute d'Aston Martin continue et ne semble pour le moment pas se freiner. L'écurie britannique, qui avait déjà sauvé de justesse les meubles au GP des États-Unis, au prix d'un départ depuis la voie des stands pour modifier ses F1, n'a cette fois pas connu de miracle à Mexico avec son second zéro pointé de la saison, après Singapour.

Pour Fernando Alonso, le top 3 au championnat pilotes s'éloigne de plus en plus, Lewis Hamilton comptant désormais 37 unités d'avance. Désormais, même Carlos Sainz devance son compatriote à la faveur de son meilleur résultat de l'année. Lando Norris et Charles Leclerc, sur une meilleure dynamique, sont respectivement à 14 et 17 points derrière le double Champion du monde, à trois GP de la fin.

Concernant la course mexicaine d'Alonso, l'Espagnol s'est élancé 13e après son élimination en Q2, avant d'être en difficulté et de perdre progressivement pied. Des débris liés à l'incident entre Sergio Pérez et Leclerc au premier virage pourraient avoir abîmé le plancher. Au 47e tour, Aston Martin a décidé de retirer l'AMR23 frappée du numéro 14, qui naviguait dans les dernières positions.

Du côté de Lance Stroll, qui partait depuis les stands après des changements sous régime de parc fermé, le Canadien a connu une course plus intéressante, avec une inversion des positions entre les deux équipiers, avant d'abandonner en toute fin de GP suite à un contact avec Valtteri Bottas, dont le Finlandais a été jugé responsable.

Interrogé après la course, Alonso s'est montré fataliste, acceptant son sort et le lent déclin des résultats : "Honnêtement, on ne se bat pour rien", a-t-il ainsi déclaré lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur la prochaine course au Brésil.

"Nous allons apprendre, même si nous devons partir de la voie des stands, et ce sera plus utile que de se contenter de disputer le week-end. Au championnat constructeurs, nous sommes bloqués à la position que nous occupons. Au championnat pilotes, nous allons perdre quelques places."

"Mais, je veux dire, c'est incroyable que nous soyons devant des Ferrari, ou devant George, Lando ou autres, mais nous allons perdre ces positions. Ils ont chacun une voiture très rapide. Mais voyons ce que nous pouvons faire."

Fernando Alonso a connu son troisième résultat blanc de la saison.

Aston Martin semble s'être perdu sur le plan technique depuis la mi-saison et les récents changements de spécifications en cours de GP traduisent sa volonté de tirer parti de toutes les opportunités pour comprendre les raisons de ces difficultés. "Nous travaillons autant que nous le pouvons", a ajouté Alonso. "La situation ne nous satisfait pas. Ce n'est pas la position que nous souhaitons, mais dans le même temps, nous travaillons très dur pour inverser la vapeur."

"Et parfois, on apprend plus des moments difficiles que des périodes de célébrations. En ce moment, nous traversons une période difficile. Et nous essayons de faire autant de tests que possible, en apportant le plus d'informations possible à l'usine de Silverstone. Et j'espère, comme je l'ai dit, finir sur une bonne note, et non sur une mauvaise."

À la question de savoir si les choses peuvent s'améliorer d'ici la fin de la saison, il a répondu : "Je pense que oui, nous devons encore nous rendre sur trois circuits différents, ce qui nous permettra d'obtenir plus d'informations sur la voiture."

"Cela dépend de ce que l'on appelle 'finir sur une bonne note'. Est-ce qu'on pense pouvoir se battre pour les podiums ou quelque chose comme ça ? Je ne crois pas. Mais je pense que nous avons encore la possibilité de terminer en étant compétitifs."

Avec Adam Cooper