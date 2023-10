Alonso victime de débris liés à l'accrochage Pérez-Leclerc

Pour la deuxième fois consécutive et pour la troisième fois de la saison, Fernando Alonso repart bredouille d'un Grand Prix. Une petite disette qui accompagne un mouvement de fond qui voit Aston Martin perdre pied plus encore à chaque épreuve, avec un nouvelle élimination avant la Q3 pour celui qui n'en avait jamais manquée jusqu'à Austin.

Si Alonso reconnaissait lui-même, dès samedi soir, que l'AMR23 était à la peine et qu'il n'avait pas produit une excellente performance jusqu'ici, il pouvait espérer les points en s'élançant 13e. Las, ces espoirs se sont envolés dès les premières hectomètres, quand il est passé sur des débris issus de l'accrochage entre Sergio Pérez et Charles Leclerc.

Les dégâts sur le plancher qui ont suivi ont encore détérioré son rythme. "Course difficile", a-t-il déclaré après l'épreuve. "Nous avons subi des dégâts sous la voiture avec des débris de la voiture de Checo au premier tour. Ça a donc été encore plus douloureux, avec une voiture plus lente en course. Mais il n'y avait rien à faire."

Dans ces conditions, où il est vite passé de la 14e à la 17e place dès les premières boucles, il n'a pas tardé à voir poindre son équipier Lance Stroll, parti des stands après des changements effectués sous parc fermé : "J'ai perdu en performance. Et quand j'ai vu Lance derrière, je l'ai laissé passer, au cas où il aurait une meilleure chance que moi de marquer des points. Je pense que nous avons tous les deux été lents ce week-end."

"Bien sûr, il a changé les réglages, donc nous aurons plus d'informations ce soir sur sa voiture du jour, par rapport à celle d'hier. Et pour ma voiture, malheureusement, nous n'aurons pas beaucoup de données, car comme je l'ai dit, il y a apparemment eu des dégâts."

Après le second départ, faute de rythme, Alonso a abandonné en fin de 47e tour. Du côté de Stroll, la course s'acheminait vers une possible lutte pour le point de la dixième place, mais un accrochage avec Valtteri Bottas dans le stadium au 66e tour a mis fin à son épreuve en l'incitant à abandonner.

"Nous avions une voiture légèrement meilleure après avoir effectué quelques changements de réglages, mais nous n'avions toujours pas la vitesse dont nous avions besoin pour nous battre à l'avant", a déclaré le Canadien.