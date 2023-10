Dominateur à Mexico, Verstappen a été bien aidé par ses départs

Max Verstappen n'a pas eu à sortir le grand jeu pour remporter son seizième succès de l'année. À Mexico, le nouveau triple Champion du monde a transformé sa troisième place sur la grille de départ en première à l'abord du premier virage, puis s'est échappé du reste du peloton pour s'imposer avec plus de 13 secondes d'avance sur Lewis Hamilton.

En fin de compte, seul le départ, au nombre de deux au Mexique en raison du drapeau rouge provoqué par l'accident de Kevin Magnussen, a été le moment le plus délicat du dimanche pour Verstappen en raison de la longue ligne droite séparant la grille du premier freinage. Toutefois, le travail de Red Bull quant à la procédure de départ lui a permis de tirer son épingle du jeu.

"Je ne savais pas que j'allais avoir un départ comme celui-là !" s'est étonné Verstappen au micro de Sky Sports, en référence à son premier envol. "Chaque départ est différent [mais] au démarrage, une ouverture s'est créée entre les deux Ferrari donc je me suis dit que j'allais aller sur la droite et ça a très bien marché pour moi, nous avons évité les ennuis et cela m'a permis de contrôler la course."

Et le Néerlandais d'ajouter ensuite : "Je pense que nous avons probablement été un peu plus affûtés sur le fait de mieux faire nos procédures, de comprendre l'adhérence des pneus et de régler notre embrayage. Au début de l'année, nous avions un petit problème mais nous l'avons ensuite réglé. Mais je pense que nous n'avions pas encore fait ce qu'il fallait avec les températures des pneus et les réglages de l'embrayage."

"Tout est très délicat. Si ce n'est pas parfait, vous pouvez avoir trop de patinage ou pas assez d'engagement. Il est très difficile de trouver [les bons réglages] et, surtout aujourd'hui [dimanche], c'était très bien."

L'interruption de la course aurait pu redistribuer les cartes, cependant, compte tenu des performances de la RB19 à l'extinction des feux ce dimanche et, selon Christian Horner, de la stratégie pneumatique de Ferrari, Verstappen n'a pas été inquiété.

"Ce drapeau rouge est tombé au pire moment possible quand vous êtes au milieu [d'une stratégie] à deux arrêts", a expliqué le directeur d'équipe. "Ça a neutralisé la course et nous n'avions qu'un jeu de pneus durs. Après le long premier relais [de Leclerc], j'étais convaincu que [Ferrari] allait prendre un jeu de mediums, parce qu'il vaut à peu près cinq mètres à l'envol. J'étais donc très surpris qu'ils optent pour les durs."

Propos recueillis par Ronald Vording