Ricciardo de retour dans les points : "C'est le week-end dont je rêvais"

Pour son deuxième Grand Prix au volant de l'AlphaTauri AT04 après une blessure l'ayant tenu éloigné des circuits pendant plus d'un mois, Daniel Ricciardo s'est montré particulièrement performant. À Mexico, théâtre du 19e rendez-vous de la saison 2023, l'Australien a à la fois offert à AlphaTauri son meilleur résultat en qualifications et son meilleur résultat en course cette saison, avec les six points de la septième place à la clé.

En toute logique, Ricciardo était satisfait de sa prestation au sortir de sa monoplace, d'autant qu'il n'avait pas encore ouvert son compteur de points en 2023.

"Après la semaine dernière [au GP des États-Unis], c'est le week-end dont je rêvais", a-t-il indiqué au micro de Sky Sports. "Je me sens bien, plus que bien, soulagé également, parce qu'avec deux départs… Vous retenez votre souffle parce que le chemin jusqu'au premier virage est tellement long et que tout peut arriver."

Ricciardo a en effet dû composer avec deux procédures de départ arrêté, conséquence de l'accident de Kevin Magnussen au 32e tour, ayant entraîné la sortie du drapeau rouge. Cinquième au moment de l'interruption, une place de moins que sa position de départ, l'Australien a glissé jusqu'au septième rang au drapeau à damier, laissant George Russell et Lando Norris, munis de pneus mediums, prendre l'avantage.

"Tout se passait plutôt bien, honnêtement, c'est à cause du drapeau rouge", a-t-il expliqué à Motorsport.com. "Mais je ne veux pas paraître trop égoïste parce qu'il y a eu un gros accident, une casse sur la voiture, donc Kevin ne pouvait rien faire. Même si cela a nui à notre course, tout se passait bien jusqu'à ce moment."

Daniel Ricciardo a résisté à Lewis Hamilton en début de course avant de glisser à la cinquième place

"[Le drapeau rouge] a regroupé tout le monde et permis à certaines voitures d'utiliser [les pneus] mediums, que nous n'avions pas. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait un peu plus de nervosité sur le muret des stands. Mais nous avons quand même fini avec six points, presque huit [car] nous nous sommes beaucoup rapprochés de George à la fin. Dans l'ensemble, nous devons être satisfaits."

Et même si Ricciardo s'était fait à l'idée de franchir la ligne d'arrivée en cinquième position avant ce drapeau rouge, le pilote reste satisfait de sa performance et d'avoir pu passer entre les embûches, contrairement à son coéquipier Yuki Tsunoda, qui s'est accroché avec Oscar Piastri peu de temps après la relance de la course.

"Nous gardions Oscar à bonne distance [avant le drapeau rouge] donc je me disais que ça pouvait être une bonne cinquième place en solitaire, ça me convenait", a-t-il affirmé. "Je suis donc convaincu que nous aurions pu faire mieux que la septième place sans le drapeau rouge mais ça fait partie de la course. D'un côté, c'est malheureux mais ça aurait quand même pu être pire. Nous aurions pu avoir un accident au [deuxième] départ, donc je suis satisfait de m'en être bien sorti."

Propos recueillis par Mandy Curi