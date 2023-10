Pérez : "J'ai pris un risque, j'en ai payé le prix"

Véritable héros national à Mexico, Sergio Pérez a vu son Grand Prix à domicile virer au cauchemar très peu de temps après l'extinction des feux. Parti cinquième, le pilote Red Bull a profité de l'aspiration dans la longue ligne droite menant au premier virage pour se porter à la hauteur de la Ferrari du poleman Charles Leclerc. Les deux hommes se sont ensuite accrochés au moment de virer à droite, le Mexicain décollant avant d'être contraint à l'abandon. Le Monégasque, lui, malgré un aileron avant endommagé, est resté en course.

Absent du podium depuis Monza, Sergio Pérez espérait profiter de l'énergie de son public pour sortir d'une passe particulièrement difficile pour lui, mais l'incident ne va pas arranger les choses. Si mathématiquement il est assuré de quitter Mexico à la deuxième place du championnat, la dynamique ne parle pas pour un pilote qui doit digérer ce nouveau revers.

Après avoir pris le temps de revoir les images du départ, pour lequel les commissaires n'ont pas jugé utile d'ouvrir une enquête, Sergio Pérez est revenu sur l'incident avec calme, admettant avoir pris un risque tout en estimant que Charles Leclerc avait aussi sa part de responsabilité.

"À vrai dire, je pense vraiment que c'était un incident de course", assure-t-il au micro de F1 TV. "L'ouverture était là et forcément, quand on est pilote, on prend le risque. Aborder le premier virage à trois de front avec ces voitures larges... J'ai pris un risque, j'en ai payé le prix."

"Je ne m'attendais pas à ce que Charles freine si tard, car il était au milieu et avait moins de place pour manœuvrer. Comme j'étais devant lui, je me suis dit qu'il allait se retirer un peu plus. Dans ce genre de décision, tout se passe très tard. Tout est arrivé un peu trop tard, et j'avais malheureusement trop de dégâts sur ma voiture."

Interrogé sur son avenir qui ne cesse d'alimenter les rumeurs, Sergio Pérez botte en touche, demeure confiant et s'en remet à sa volonté affichée en piste de tenter d'être offensif pour jouer la victoire devant son public.

"Je suis deuxième au championnat, il reste trois courses à disputer, et j'ai tenté de jouer la victoire pour mon Grand Prix à domicile", insiste-t-il. "Que pouvais-je faire d'autre ? J'ai vu l'ouverture, j'ai tenté. Je voulais la victoire aujourd'hui."

