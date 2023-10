Course - Verstappen implacable à Mexico

Une fois n'est pas coutume, Ferrari monopolisait la première ligne de la grille de départ avec Charles Leclerc et Carlos Sainz. Max Verstappen, Daniel Ricciardo et Sergio Pérez étaient toutefois bien placés derrière eux avec le phénomène d'aspiration sur une ligne droite de près de 900 mètres entre la grille de départ et le premier virage.

Or, Verstappen n'a même pas eu besoin de l'aspiration pour s'emparer de la tête de l'épreuve, auteur d'un bien meilleur envol que les bolides rouges. Les Red Bull ont abordé le premier virage à trois de front en prenant en sandwich la Ferrari de Charles Leclerc ; l'accrochage était inévitable. Pérez a décollé et a été contraint à l'abandon, Leclerc a endommagé son aileron avant mais conservé sa deuxième place ; il va faire l'objet d'une enquête pour être resté en piste dans une situation dangereuse.

Verstappen menait donc devant Leclerc, Sainz, Ricciardo, Lewis Hamilton, Oscar Piastri et George Russell, le top 10 étant en pneus mediums. La course a été neutralisée par la voiture de sécurité virtuelle au cinquième tour pour évacuer un débris provenant de l'aileron avant de Leclerc. Alors que le leader maintenait une avance de deux secondes sur son dauphin, Hamilton mettait la pression à Ricciardo. Le pilote Mercedes n'a pu lancer de véritable attaque qu'au onzième passage, et il a pris l'avantage avec l'aide du DRS.

L'écart entre Verstappen et Leclerc a atteint quatre secondes au 15e tour avant de s'y stabiliser. Le Néerlandais est le premier pilote des avant-postes à avoir changé de pneus, après 19 des 71 boucles au programme, passant logiquement des mediums aux durs. Il est reparti septième, à deux secondes de Russell, qu'il a rapidement doublé.

Désormais coincé derrière Sainz, Hamilton est rentré au stand au 24e passage. Ferrari n'a étrangement pas couvert la menace du pilote Mercedes en l'imitant aussitôt, préférant temporiser. Russell, lui, s'est retrouvé dans le trafic après son changement de pneus, derrière le trio Albon-Piastri-Bottas. Un trio devant lequel Ricciardo s'est maintenu après son propre arrêt.

Au 28e tour, Verstappen a fait la jonction avec Sainz, remonté à un rythme effréné avec ses pneus durs neufs. Il a très vite pris l'avantage. L'Ibère est rentré au stand au 30e tour, ne perdant qu'une place au profit de Hamilton. Près de sept secondes les séparaient désormais. Au passage suivant, c'était au tour de Leclerc, qui s'est maintenu devant la Mercedes.

Le crash de Magnussen interrompt la course

C'est alors que Kevin Magnussen a complètement détruit sa monoplace dans l'enchaînement rapide du second secteur, victime d'une défaillance de la roue arrière gauche. Verstappen, qui avait 16 secondes d'avance sur Leclerc, a vu celle-ci réduite à néant mais a pu chausser des pneus neufs avant que le drapeau rouge ne soit de toute façon agité. Hamilton était troisième devant Sainz, Ricciardo, Piastri, Russell et Tsunoda.

La course a repris ses droits avec un départ arrêté. Hamilton est reparti en pneus mediums, contrairement au reste du top 5 en durs. Le pilote Mercedes avait un coup à jouer mais n'a pas concrétisé à l'extinction des feux, demeurant troisième. Russell a fait la bonne opération, doublant Ricciardo et Piastri pour rejoindre le top 5.

Tandis que Verstappen prenait la poudre d'escampette, Hamilton mettait la pression à Leclerc, sans trouver l'ouverture. La situation était identique entre Sainz et Russell, ce dernier se plaignant de zigzags de la part de son adversaire. Le septuple Champion du monde s'est finalement emparé de la deuxième place au 40e tour ; il avait deux secondes et demie de retard sur Verstappen, et ce déficit a continué de croître.

Verstappen étant hors d'atteinte, la bataille pour le podium opposait les Mercedes en mediums aux Ferrari en durs. Tandis que Russell ne laissait pas le temps de respirer à Sainz, l'écart entre Hamilton et Leclerc n'a cessé d'augmenter contre toute attente, en dépit de la dégradation attendue des pneus à bandes jaunes. Le classement du top 4 n'a finalement pas évolué pendant le reste de l'épreuve, Verstappen s'imposant aisément avec 14 secondes d'avance sur Hamilton, qui a signé le meilleur tour en course in extremis.

Pendant ce temps, Lando Norris réalisait une (deuxième) remontée impressionnante, lui qui a été éliminé en Q1. Huitième avant l'accident de Magnussen, le pilote McLaren a perdu deux places en changeant de pneus avant le drapeau rouge, puis quatre autres lors du second départ, dégringolant au 14e rang. Sa remontée a été aussi méthodique qu'efficace, et il a chipé la sixième place à son ancien équipier Ricciardo à une dizaine de tours du but avant de s'emparer du top 5 aux dépens de Russell, qui a davantage souffert de l'usure des pneus.

Ricciardo a quand même marqué six points extrêmement précieux pour AlphaTauri, qui se défait enfin de la dernière place au championnat des constructeurs – ce malgré un accrochage bêtement provoqué par Yuki Tsunoda dans sa lutte avec Piastri, qui a fini huitième. Alexander Albon et Esteban Ocon ont marqué les derniers points disponibles, le Français ayant pris l'avantage sur Nico Hülkenberg au 66e tour. Plus loin, Valtteri Bottas et Lance Stroll se sont accrochés dans le stadium, mais les points étaient de toute façon hors de portée.

Grand Prix de Mexico 2023