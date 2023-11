Le "chef d'œuvre" de Norris rappelle Alonso à Valence 2012, selon Stella

Après des qualifications manquées la veille, Lando Norris s'élançait depuis la 17e place sur la grille de la course du Grand de Mexico 2023 de F1. Cela ne l'a pas empêché, armé d'une McLaren MCL60 encore très performante malgré les particularités de l'épreuve mexicaine, de fendre le peloton pour terminer cinquième, et ce en dépit du timing défavorable du drapeau rouge et d'un second départ manqué.

Le niveau affiché par le Britannique au fil des 71 tours du Grand Prix a impressionné son directeur, Andrea Stella, qui n'a pas hésité la comparaison avec la victoire glanée par Fernando Alonso lors du GP d'Europe 2012, disputé sur le circuit urbain de Valence. Un succès que l'Italien connaît bien puisqu'il était à l'époque ingénieur de course de l'Espagnol chez Ferrari. Il était d'ailleurs monté sur ce podium pour récupérer le trophée du constructeur.

"Son ingénieur de course s'est tourné vers moi et m'a dit : 'C'est l'une des meilleures de Lando !' Et j'ai répondu : 'Will, c'est l'une des meilleures de toutes !'"

"Cette course m'a fait penser à Valence 2012. À l'époque, nous étions partis 11e et nous avions gagné la course", a déclaré Stella lorsqu'on lui a demandé où se situait cette performance parmi les meilleures de Norris. "Nous avons justement eu cette conversation sur le muret des stands. Will Joseph, son ingénieur de course, s'est tourné vers moi et m'a dit : 'C'est l'une des meilleures de Lando !' Et j'ai répondu : 'Will, c'est l'une des meilleures de toutes !'"

"Faire autant de dépassements à Mexico, alors que [samedi], si vous lisiez les déclarations, tout le monde disait qu'il serait difficile de doubler, tout en gérant la température du moteur et en devant faire du lift and coast... Je suis impressionné. C'est l'une des meilleures journées de la part d'un pilote à laquelle j'ai participé."

Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Michael Schumacher et Andrea Stella sur le podium du GP d'Europe 2012.

Dans ces conditions, les regrets ne sont que plus grands de ne pas avoir vu Norris partir depuis une position plus haute sur la grille, après son élimination surprise en Q1.

"D'un côté, nous sommes heureux d'avoir assisté à un tel chef-d'œuvre", a ajouté Stella. "De l'autre, comme Lando l'a dit lors du tour d'honneur, faisons du bon travail le samedi et nous serons en mesure de nous battre pour les podiums. Le rythme était là. Nous étions en position d'être la deuxième meilleure voiture, peut-être à égalité avec [Lewis] Hamilton."

"Il y a un peu de frustration, mais si vous m'aviez posé la question [samedi soir], je n'aurais jamais pensé que nous pourrions dépasser autant de voitures. Je préfère tirer le positif de cette course et j'espère que toute l'équipe à l'usine et tous les fans retiendront le même genre de message. Nous sommes là. Nous n'abandonnons pas. Nous sommes compétitifs. Mais nous devons faire un meilleur travail sur l'ensemble d'un week-end."

Avec Filip Cleeren