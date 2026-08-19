Isack Hadjar pourrait manquer le GP des Pays-Bas

Alors que la F1 s'apprête à reprendre après une longue pause estivale, un pilote pourrait déjà manquer à l'appel. La participation d'Isack Hadjar au Grand Prix des Pays-Bas est en effet menacée.

Le Français se serait blessé au poignet lors d'une séance d'entraînement en vue de son retour au volant de la Red Bull. Contactée par Motorsport.com, l'écurie autrichienne n'a pas souhaité communiquer sur le sujet et aucune décision définitive n'aurait, pour l'heure, été prise.

Hadjar devait justement fêter ce week-end le premier anniversaire de son premier podium en F1, décroché l'an dernier à Zandvoort lors de sa saison rookie. Le Français avait profité de l'abandon de Lando Norris dans les derniers tours pour monter sur la troisième marche du podium, récompensant un week-end particulièrement convaincant. Il doit d'ailleurs porter un casque spécial pour célébrer cet anniversaire.

En cas de forfait d'Isack Hadjar, Liam Lawson serait le candidat favori pour le remplacer selon le journal néerlandais De Telegraaf. Le Néo-Zélandais ferait ainsi son retour chez Red Bull, un an après une première expérience qui avait rapidement tourné court. Engagé avec Racing Bulls depuis 2024, après avoir remplacé Daniel Ricciardo à Zandvoort en 2023, Lawson avait été promu dans l'équipe principale à la suite du départ de Sergio Pérez en 2025.

Mais après seulement deux Grands Prix, Red Bull avait décidé de rétrograder le pilote chez Racing Bulls en raison de résultats jugés insuffisants, Yuki Tsunoda prenant sa place. Depuis, Lawson a su rebondir et réalise même une très bonne saison au sein de Racing Bulls, aux côtés du débutant Arvid Lindblad.

De son côté, Isack Hadjar semble également avoir rapidement trouvé ses marques chez Red Bull. Si Max Verstappen reste l'homme fort de l'écurie, le jeune Français parvient à lui tenir tête et à se montrer régulièrement performant, notamment en qualifications, malgré les difficultés rencontrées par la RB22. Hadjar avait d'ailleurs terminé sur le podium du Grand Prix de Monaco, avant que la pénalité infligée à Pierre Gasly ne soit annulée.

En cas de retour temporaire de Lawson chez Red Bull, Yuki Tsunoda, troisième pilote officiel de Red Bull, devrait prendre sa place chez Racing Bulls et ferait ainsi son retour en F1 après avoir perdu son baquet de titulaire à la fin de la saison 2025.

Avec Ronald Vording