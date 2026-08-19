Yuki Tsunoda en discussions pour un baquet en IndyCar en 2027

Yuki Tsunoda pourrait s'apprêter à donner une nouvelle orientation à sa carrière et traverser l'Atlantique pour participer à la saison 2027 d'IndyCar.

Selon les informations de Motorsport.com, Tsunoda serait en lice pour le baquet de la monoplace n°66 de Meyer Shank Racing (MSR), motorisée par Honda, ce qui pourrait lui offrir une seconde carrière en monoplace en Amérique du Nord.

Marcus Armstrong occupe actuellement ce volant, mais il devrait rejoindre l'écurie sœur lorsque Felix Rosenqvist, vainqueur en titre des 500 Miles d'Indianapolis, quittera l'équipe à la fin de la saison.

Depuis ses débuts en F1 en 2021, Tsunoda a pris part à 111 Grands Prix, avec notamment une quatrième place au Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, son meilleur résultat dans la discipline. Cette saison, le Japonais occupe le rôle de troisième pilote de Red Bull Racing, après avoir été écarté de sa position de titulaire fin 2025, remplacé par Isack Hadjar.

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Alors que les baquets en F1 restent particulièrement disputés, une arrivée en IndyCar lui permettrait de suivre la voie tracée avec succès par son compatriote Takuma Sato, passé de la F1 à un double sacre aux 500 Miles d'Indianapolis.

Âgé de 26 ans, Tsunoda connaît déjà quelque peu les spécificités d'une monoplace d'IndyCar. Il en avait pris le volant fin 2024 lors d'un événement promotionnel organisé par Honda avant le Grand Prix de Las Vegas.

Au volant d'une monoplace préparée par Chip Ganassi Racing, le Japonais avait notamment bénéficié des conseils de Scott Dixon, sextuple champion d'IndyCar. Il avait effectué deux relais, pour environ 30 minutes de roulage au total, sur un circuit d'environ 2,1 km situé à proximité du Las Vegas Motor Speedway.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Photo by: Jayce Illman / Getty Images

À l'époque, Tsunoda avait reconnu l'attrait d'une vie et d'une carrière aux États-Unis, tout en admettant être impressionné par les contraintes de la course sur ovale et par le mythique Indianapolis Motor Speedway.

"Si l'occasion se présente et que je sens que c'est le bon moment, oui, c'est sûr que j'aimerais bien [participer à l'Indy 500]", avait déclaré Tsunoda. "J'aime bien les États-Unis, donc ça ne me dérangerais pas de vivre ici."

"Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le bon moment parce que je ne peux pas m'imaginer piloter à [Indianapolis]. Il y a plus de deux heures de course et vous êtes à, je ne sais pas, plus de 320 km/h ou quelque chose comme ça à chaque tour. Pour moi, c'est effrayant. Je ne peux pas m'imaginer piloter plus de deux heures et être dans cette voiture. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne vise pas vraiment l'IndyCar, mais pourquoi pas à l'avenir ?"

Cet avenir hypothétique pourrait désormais commencer à prendre forme, alors que les discussions se poursuivent en vue d'une éventuelle arrivée en IndyCar en 2027.

Contacté par Motorsport.com, Mike Shank, copropriétaire de Meyer Shank Racing, a toutefois tempéré les spéculations : "Nous n'avons encore rien décidé. Nous discutons avec tout le monde, dans toutes les disciplines du sport automobile qui sont comparables ou pertinentes pour l'IndyCar. Nous continuons d'étudier les différents candidats qui se présentent et d'envisager toutes les options."