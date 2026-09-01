Piastri perdu face à son manque de rythme, Stella écarte un blocage mental

Chez McLaren, les dynamiques sont actuellement bien différentes d'un côté à l'autre du garage. Lando Norris vient de remporter les deux derniers Grands Prix, à Budapest puis à Zandvoort, à chaque fois depuis la pole position, au volant d'une MCL40 profondément remaniée. De son côté, Oscar Piastri a connu un abandon en Hongrie avant de devoir se contenter d'une sixième place aux Pays-Bas.

Le champion en titre est donc dans une bien meilleure position, profitant de cette série de résultats pour remonter à la quatrième place du championnat pilotes et comptant désormais 55 points d'avance sur son équipier, septième. Piastri est également nettement dominé par Norris en qualifications, avec un bilan de 13-4 en faveur du Britannique cette saison, courses sprint comprises.

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L'Australien apparaît ainsi clairement en retrait et n'est plus monté sur le podium depuis le Grand Prix de Miami, en mai. Sa dernière victoire remonte quant à elle à près d'un an, lors du Grand Prix des Pays-Bas 2025, à une époque où il était encore le grand favori pour le titre.

"Malheureusement, ce n'est pas la première course où le rythme n'a tout simplement pas été au rendez-vous", a reconnu Oscar Piastri après le Grand Prix des Pays-Bas, visiblement perdu sur les raisons de son manque de performance. "Lando vient de remporter la course avec une bonne marge, donc je pense que la voiture est dans une bonne fenêtre."

"Elle a été rapide lors des deux derniers week-ends. Je pense que ces deux circuits conviennent bien à la voiture. C'est simplement que, pour une raison ou une autre, je n'ai pas réussi à en tirer tout le potentiel."

Oscar Piastri (McLaren) Photo : Eric Le Galliot

Les difficultés rencontrées par Piastri en 2026 ne sont toutefois pas totalement surprenantes. Avec la nouvelle réglementation, les niveaux d'appui ont diminué et les pilotes doivent désormais composer avec des monoplaces offrant moins d'adhérence.

Or, ce sont précisément les conditions de faible adhérence qui ont souvent posé le plus de problèmes à l'Australien. Sa lutte pour le titre 2025 s'était notamment essoufflée en fin de saison, lors de la tournée américaine du championnat, où il avait enchaîné les résultats modestes sur des circuits comme Austin, Mexico ou São Paulo.

Andrea Stella avait notamment expliqué que le style de pilotage de Piastri, jugé "trop doux", correspondait moins aux caractéristiques des nouvelles monoplaces, qui nécessitent davantage d'agressivité. L'Australien a toutefois montré quelques signes encourageants à Zandvoort, notamment en qualifications, où il a signé le meilleur temps en SQ2 puis en Q1.

À l'issue des qualifications principales, il expliquait d'ailleurs se sentir beaucoup plus à l'aise au volant que lors des précédents Grands Prix. Un mieux qui ne s'est toutefois pas confirmé en course.

"Il doit clairement y avoir quelque chose dans mon style de pilotage", a déclaré Oscar Piastri, interrogé sur ce qui lui faisait défaut par rapport à Norris cette saison. "En qualifications, ce week-end, je me sentais beaucoup plus à l'aise. En Q1 et en Q2, ça allait. En Q3, je n'ai pas réussi à tout maximiser, mais j'étais dans la lutte. En course, c'était une tout autre histoire. Donc oui, je pense que c'est là que se situe la principale différence."

Il y avait beaucoup de stratégies différentes, et je ne pense pas que la nôtre ait vraiment été à l'origine de nos difficultés.

Oscar Piastri ne blâme pas la stratégie pour son mauvais résultat à Zandvoort. Photo de : Eric Le Galliot

La course à Zandvoort avait pourtant bien commencé pour le pilote McLaren, qui a dépassé George Russell dès les premiers tours pour s'emparer de la troisième place. Il a toutefois rétrogradé au quatrième rang au 19e tour, après un arrêt au stand particulièrement lent, réalisé en 5"4.

Piastri a ensuite continué à manquer de rythme, en grande difficulté sur ses gommes dures, laissant successivement les Ferrari de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton le dépasser. Il a finalement franchi la ligne d'arrivée à 32 secondes de Lando Norris, en sixième position.

"L'idée était de partir en pneus durs et d'aller jusqu'au bout, en utilisant ensuite l'autre train de pneus durs", a expliqué l'Australien au sujet de sa stratégie, domaine qui a mis plusieurs équipes en difficulté à Zandvoort. "Mais il est rapidement devenu clair que les durs n'étaient pas vraiment performants, du moins je ne le pensais pas. Et je ne pense pas que ce soit vraiment là que se situait le problème."

"Évidemment, le premier arrêt, qui a été lent, nous a fait mal, et ensuite le rythme n'était pas au rendez-vous non plus. Donc oui, il y avait beaucoup de stratégies différentes aujourd'hui, et je ne pense pas que la nôtre ait vraiment été à l'origine de nos difficultés pendant la course."

Stella écarte un blocage psychologique chez Piastri

Interrogé sur les difficultés de son pilote, Andrea Stella a catégoriquement réfuté l'argument d'une potentielle baisse de morale. L'Italien a expliqué qu'il s'agissait d'une difficulté "purement technique".

"Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec une quelconque opportunité sur le plan psychologique : c'est purement technique", a déclaré Stella. "Ce week-end, nous avons d'ailleurs vu Oscar signer des temps compétitifs et je pense que deux facteurs ont affecté sa course."

Andrea Stella écarte tout blocage mental chez Oscar Piastri.

"Le premier, et c'est une responsabilité de l'équipe, c'est que lorsque nous nous sommes arrêtés pour couvrir Russell, nous avons en réalité perdu la position face à lui à cause d'un arrêt au stand lent. Cela relève de l'équipe."

"Ensuite, lors du deuxième relais en pneus durs, nous n'avons pas réussi à faire fonctionner ces pneus. Ils sont restés en permanence dans une fenêtre offrant très, très peu d'adhérence, ce que nous n'avions pas constaté lors du premier relais."

Selon Stella, McLaren et Oscar Piastri doivent donc encore progresser sur plusieurs aspects, mais la situation est également rendue plus complexe par l'extrême resserrement du plateau lors des dernières courses.

"Il faut aussi ajouter que nous sommes dans une phase de la Formule 1 où au moins trois équipes se tiennent en un dixième", a-t-il déclaré, alors que le top 4 des qualifications sprint était contenu en seulement 99 millièmes. "Dès que tout n'est pas optimisé, vous pouvez alors perdre énormément de places. Si vous n'êtes pas parfaitement optimisé, vous êtes désormais sixième."

"C'est très brutal de ce point de vue. Nous devons donc simplement continuer à travailler avec Oscar sur toutes les opportunités qui se présentent, et je suis satisfait des progrès que j'ai constatés ce week-end."

Propos recueillis par Filip Cleeren et Ronald Vording