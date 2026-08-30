Ce que le nouveau contrat de Norris veut dire pour McLaren... et pour Piastri

Avec un salaire qui sera sans aucun doute à la hauteur de celui d'un champion du monde, Lando Norris a signé un contrat le liant à McLaren jusqu'en 2030, assorti d'options pour plusieurs années supplémentaires par la suite, ce qui le mènera jusqu'à sa trentaine.

Imaginer Norris dans la combinaison d'une autre écurie est un défi. Et désormais, le contrat conclu par le pilote de 26 ans avec McLaren a définitivement retiré l'une des plus grandes stars de la F1 du marché des pilotes pour les années à venir, faisant du Britannique un véritable pilote emblématique de sa structure.

Norris a débuté sa carrière chez McLaren il y a dix ans, lorsqu'il a été repéré par Zak Brown et soutenu tout au long de son parcours dans les catégories junior avec Carlin, avant de remplacer Stoffel Vandoorne en tant que pilote titulaire en 2019, s'inscrivant ainsi dans une nouvelle vague de talents nés en Grande-Bretagne, parmi lesquels figuraient George Russell et Alexander Albon - même si ce dernier court sous licence thaïlandaise.

Passant du statut de talent rapide mais brut et peu sûr de lui à celui de superstar vainqueur du championnat, la saison dernière a marqué l'année de la consécration de Norris : il a surmonté ses difficultés, des pannes mécaniques et un excellent équipier en la personne d'Oscar Piastri pour remporter son premier titre de champion du monde.

Ce triomphe semble avoir changé quelque chose chez Norris. Alors qu'il espérait autrefois simplement pouvoir un jour réaliser ses rêves, il a enfin acquis la confiance nécessaire pour savoir qu'il en était capable. Il faut le voir pour le croire.

"Lando pilote et évolue au niveau d'un champion du monde", a déclaré le directeur de l'écurie, Andrea Stella, après la victoire de Norris à Zandvoort. "Ce que j'apprécie le plus dans son parcours en Formule 1, c'est qu'il ne cesse de progresser. Et je pense que, surtout depuis le début de la saison 2025, un déclic s'est produit : il ne s'agit pas seulement d'un simple déclic, mais d'une méthode de travail avec Lando que nous adoptons désormais également du côté d'Oscar en particulier. Et je pense que cette approche a permis à Lando de s'améliorer continuellement."

La recherche de stabilité rend la season moins silly

Lando Norris en tête du GP des Pays-Bas. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

C'est donc précisément de ce type de stabilité que McLaren tenait à s'assurer pour l'avenir proche, en étant prête à débourser une somme non divulguée, mais indéniablement conséquente, pour y parvenir.

À 26 ans, Norris n'en est qu'au commencement de ses meilleures années ; le fait de s'attacher les services de son pilote le plus victorieux depuis Lewis Hamilton apporte donc à McLaren une stabilité supplémentaire alors que l'écurie cherche à surmonter un début de saison 2026 quelque peu laborieux. Les deux victoires de Norris, remportées avant et après la trêve estivale, sont le signe qu'elle commence à trouver ses marques.

Un simple coup d'œil à un marché des transferts particulièrement calme renforce encore l'idée que la stabilité est une qualité très prisée en ce moment. Les équipes ont été poussées dans leurs retranchements par la complexité de la réglementation 2026 ; elles souhaitent donc éliminer autant d'inconnues que possible sur d'autres fronts, tant que leurs pilotes sont performants.

Lorsque Max Verstappen, comme toujours le domino majeur de la "silly season", a décidé de rester chez Red Bull, il était inévitable que la grille de départ 2027 ressemble fortement à celle de cette année. Parallèlement au mandat de dix ans de Verstappen au sein de l'écurie de Milton Keynes, Charles Leclerc a également réaffirmé son engagement envers Ferrari, et Mercedes souhaitera sans aucun doute bénéficier de la même longévité avec ses pilotes, en particulier Kimi Antonelli.

Dans une interview accordée à Motorsport.com, le directeur de l'écurie Ferrari, Frédéric Vasseur, a expliqué l'importance d'une relation durable entre Leclerc et Maranello : "Ce type de continuité est toujours positif. Pour moi, il est également beaucoup plus facile de travailler avec des pilotes que je connais depuis des lustres. Parfois, il n'est pas nécessaire de discuter [de quelque chose] lorsque l'on connaît quelqu'un depuis 10, 15 ou 20 ans, lorsque la première impression est bonne et que l'on sait ce qu'il pense."

Il est clair qu'une confiance et une compréhension mutuelles existent également entre Norris et McLaren, au bénéfice des deux parties.

Et Piastri dans tout ça ?

Oscar Piastri et Lando Norris Photo de: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images

Il sera intéressant de voir comment Piastri et son entourage perçoivent ce contrat conclu par son coéquipier. L'Australien avait prolongé son engagement jusqu'en 2028 au début du championnat 2025, qu'il semblait avoir à portée de main jusqu'à ce qu'une combinaison de performances en berne, d'erreurs de pilotage, de défaillances de l'équipe et de malchance le fasse terminer derrière Norris et Verstappen.

Ce fut un coup dur pour Piastri, et le malaise suscité par les consignes d'équipe et les "papaya rules" à certains moments de la saison 2025, comme cet échange de positions controversé lors du Grand Prix d'Italie ou les contacts entre les deux à Singapour et à Austin, pourrait bien venir hanter ses pensées ou celles de son entourage lorsqu'ils analyseront les implications du contrat à long terme et très lucratif de Norris. Ceux qui pensent que McLaren est et restera toujours l'écurie de Norris ne verront certainement pas autre chose que la confirmation de cette idée dans cette prolongation.

Mais pour l'instant, Piastri a des soucis plus urgents. Contrairement à sa première moitié de saison 2025, où il s'était montré quasi inébranlable, le pilote de 25 ans connaît une mauvaise passe prolongée avec les monoplaces de la génération 2026, et semble rencontrer les mêmes difficultés liées à son style de pilotage que celles auxquelles il avait été confronté l'année dernière sur des circuits à faible adhérence comme Austin et Mexico.

Andrea Stella a déclaré que les problèmes de Piastri étaient "purement techniques" plutôt que d'ordre mental, qu'ils soient liés à la façon dont la saison 2025 s'est terminée ou à celle dont la saison 2026 a commencé, alors qu'il s'apprête à atteindre, lundi, une année civile complète sans victoire en Grand Prix.

La solution de McLaren n'est pas très différente de celle qui avait permis de redresser la situation de Norris l'année dernière : l'écurie travaille en coulisses pour apporter des adaptations tant au niveau de la voiture que du pilotage. Si cette stratégie porte ses fruits, l'écurie disposera à nouveau de ses deux atouts majeurs pour ce qui s'annonce comme une seconde moitié de saison 2026 très disputée, et pour une éventuelle lutte pour le titre l'année prochaine.

L'objectif final de McLaren reste de voir ses deux pilotes s'affronter pour la victoire et le championnat, ce qui impliquerait que Piastri suive une trajectoire similaire en vue d'une prolongation de contrat sur le long terme. Il appartient à l'entourage de l'Australien de décider si cela est dans son intérêt, ou s'il est peut-être temps d'explorer de nouveaux horizons. Quoi qu'il en soit, le contrat actuel de Piastri, qui court jusqu'à la fin 2028, signifie que le temps joue en sa faveur. On peut en dire autant de McLaren.

En attendant, cette dernière dispose de son champion du monde en titre pour toute la durée du cycle réglementaire actuel. C'est une pièce de puzzle de moins à placer, alors qu'elle cherche à conserver, voire à renforcer, ses effectifs.