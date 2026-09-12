EL2 - Marc Márquez devance des Aprilia supersoniques avant les qualifications

Les pilotes se sont élancés sur un tracé de Misano humide après une importante averse en début de matinée, pour la dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Saint-Marin, ultime roulage avant les qualifications. Les températures étaient relativement basses, avec 23°C dans l'air comme en piste.

Les premiers chronos étaient logiquement très loin de ceux réalisés la veille en fin d'après-midi, alors que les conditions n'étaient pas idéales. Marco Bezzecchi restait le plus rapide en 1'34"344, devant Álex Márquez et Jorge Martín. Le cadet des Márquez prenait ensuite les commandes en 1'32"221.

Marc Márquez était quant à lui plus en retrait, en dixième position. L'Espagnol semblait toutefois monter progressivement en puissance depuis le début du week-end à Misano, plutôt que de se montrer immédiatement rapide dès les premières minutes.

Les deux Aprilia officielles de Bezzecchi et Martín occupaient alors les deux premières places - tandis que Luca Marini partait à la faute sans conséquence - avant d'être devancées par Álex Márquez. Son frère le rejoignait finalement en deuxième position.

Jorge Martín (Aprilia Racing Team) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Après une dizaine de minutes, trois pilotes n'avaient toujours pas pris la piste : Johann Zarco, Pecco Bagnaia et Franco Morbidelli. L'Italien a d'ailleurs écopé d'une pénalité après avoir gêné Enea Bastianini la veille. Zarco prenait enfin la piste et remontait en septième position.

Jorge Martín affichait une meilleure mine, cette fois régulièrement dans le top 3. La moto de Marco Bezzecchi subissait quant à elle une intervention après avoir subitement calé au moment où l'Italien allait sortir des stands. Le pilote Aprilia a pu repartir rapidement.

Pecco Bagnaia avait un éclair de génie et signait le troisième meilleur temps, à 169 millièmes de la référence d'Álex Márquez. Les pilotes accéléraient le rythme dans les cinq dernières minutes de ces essais libres.

Jorge Martín signait le meilleur temps en 1'31"128, équipé d'un pneu medium neuf, immédiatement battu par son coéquipier Marco Bezzecchi, lui en pneu tendre neuf. Marc Márquez remontait en troisième position, à 113 millièmes des Aprilia, avec une gomme vieille de plus de 10 tours.

Marc Márquez parvenait finalement à battre les Aprilia officielles dans son dernier tour, avec un chrono en 1'31"040. Jorge Martín et Marco Bezzecchi complétaient le top 3. Fabio Quartararo et Johann Zarco ont terminé neuvième et 12e.