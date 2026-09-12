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EL2 - Marc Márquez devance des Aprilia supersoniques avant les qualifications

Marc Márquez a signé le meilleur temps de la seconde et dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Saint-Marin avant les qualifications, devant les Aprilia officielles de Jorge Martín et Marco Bezzecchi.

Téha Courbon
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Les pilotes se sont élancés sur un tracé de Misano humide après une importante averse en début de matinée, pour la dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Saint-Marin, ultime roulage avant les qualifications. Les températures étaient relativement basses, avec 23°C dans l'air comme en piste.

Lire aussi :

Les premiers chronos étaient logiquement très loin de ceux réalisés la veille en fin d'après-midi, alors que les conditions n'étaient pas idéales. Marco Bezzecchi restait le plus rapide en 1'34"344, devant Álex Márquez et Jorge Martín. Le cadet des Márquez prenait ensuite les commandes en 1'32"221.

Marc Márquez était quant à lui plus en retrait, en dixième position. L'Espagnol semblait toutefois monter progressivement en puissance depuis le début du week-end à Misano, plutôt que de se montrer immédiatement rapide dès les premières minutes.

Les deux Aprilia officielles de Bezzecchi et Martín occupaient alors les deux premières places - tandis que Luca Marini partait à la faute sans conséquence - avant d'être devancées par Álex Márquez. Son frère le rejoignait finalement en deuxième position.

Jorge Martín (Aprilia Racing Team)

Jorge Martín (Aprilia Racing Team)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Après une dizaine de minutes, trois pilotes n'avaient toujours pas pris la piste : Johann Zarco, Pecco Bagnaia et Franco Morbidelli. L'Italien a d'ailleurs écopé d'une pénalité après avoir gêné Enea Bastianini la veille. Zarco prenait enfin la piste et remontait en septième position.

Jorge Martín affichait une meilleure mine, cette fois régulièrement dans le top 3. La moto de Marco Bezzecchi subissait quant à elle une intervention après avoir subitement calé au moment où l'Italien allait sortir des stands. Le pilote Aprilia a pu repartir rapidement.

Pecco Bagnaia avait un éclair de génie et signait le troisième meilleur temps, à 169 millièmes de la référence d'Álex Márquez. Les pilotes accéléraient le rythme dans les cinq dernières minutes de ces essais libres.

Jorge Martín signait le meilleur temps en 1'31"128, équipé d'un pneu medium neuf, immédiatement battu par son coéquipier Marco Bezzecchi, lui en pneu tendre neuf. Marc Márquez remontait en troisième position, à 113 millièmes des Aprilia, avec une gomme vieille de plus de 10 tours.

Marc Márquez parvenait finalement à battre les Aprilia officielles dans son dernier tour, avec un chrono en 1'31"040. Jorge Martín et Marco Bezzecchi complétaient le top 3. Fabio Quartararo et Johann Zarco ont terminé neuvième et 12e.

San Marino Grand Prix de Saint-Marin - EL2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 13

1'31.040

   167.188  
2 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 16

+0.007

1'31.047

 0.007 167.175  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 12

+0.039

1'31.079

 0.032 167.116  
4 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 9

+0.238

1'31.278

 0.199 166.752  
5 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 15

+0.260

1'31.300

 0.022 166.711  
6 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10

+0.275

1'31.315

 0.015 166.684  
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 15

+0.297

1'31.337

 0.022 166.644  
8 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 12

+0.319

1'31.359

 0.022 166.604  
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+0.430

1'31.470

 0.111 166.402  
10 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+0.654

1'31.694

 0.224 165.995  
11 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 12

+0.664

1'31.704

 0.010 165.977  
12 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 12

+0.776

1'31.816

 0.112 165.775  
13 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 14

+0.880

1'31.920

 0.104 165.587  
14 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 12

+0.948

1'31.988

 0.068 165.465  
15 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 13

+0.972

1'32.012

 0.024 165.421  
16 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+1.006

1'32.046

 0.034 165.360  
17 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 14

+1.010

1'32.050

 0.004 165.353  
18 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 12

+1.033

1'32.073

 0.023 165.312  
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 16

+1.135

1'32.175

 0.102 165.129  
20 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 11

+1.433

1'32.473

 0.298 164.597  
21 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 10

+1.790

1'32.830

 0.357 163.964  
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