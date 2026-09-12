Franco Morbidelli de nouveau pénalisé à Misano

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Pour la troisième fois de l'année, Franco Morbidelli a été pénalisé pour avoir gêné un pilote à Misano. Le pilote VR46 a été jugé coupable d'une manœuvre au début des Essais, lorsqu'il est resté sur la trajectoire devant Enea Bastianini au virage 13.

Morbidelli étant récidiviste, il ne s'en sort pas avec une pénalité sur la grille de départ cette fois, mais verra sa course compromise par un long-lap. Il ne devra passer dans la zone dédiée que durant la course principale.

"Cette action est un incident de type MGP-SR3 : pilotage lent dangereux pendant une séance", indiquent les commissaires de course dans leur décision. "En prenant en compte les multiples infractions du pilote cette saison, la pénalité appropriée dans ce cas est un long-lap."

Franco Morbidelli est coutumier des infractions diverses et l'an passé, il reconnaissait avoir du mal à se plier aux demandes des commissaires de course. Il a également été la cible de critiques de ses adversaires.

Rien que cette année, l'Italien a été privé de cinq minutes d'essais au Mans pour être resté en piste avec une moto fumante à Jerez, il a dû rendre une place à Jack Miller après un contact au GP de France, il a été pénalisé de trois places sur la grille pour avoir gêné Bastianini pendant les essais à Assen, et il a reçu la même pénalité au Sachsenring pour être resté devant Pedro Acosta... alors qu'il assurait rouler au maximum de ses capacités.

Au GP d'Aragón, il y a deux semaines, Franco Morbidelli a reçu un avertissement pour ne pas avoir respecté un drapeau jaune en Q2, en faisant son meilleur temps dans un secteur.

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