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Espargaró invité surprise en Q2 en "copiant" Márquez et Acosta

Pol Espargaró, remplaçant de Maverick Viñales depuis Silverstone, a marqué les esprits en se qualifiant directement pour la Q2 à Misano. L'Espagnol essaie de s'inspirer des plus rapides pour s'adapter à un MotoGP qui évolue, et cela lui réussit.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
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Diogo Moreira, équipe LCR Honda

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Comme souvent depuis qu'il a abandonné son rôle de titulaire pour devenir pilote d'essais et qu'il ne fait plus que quelques piges en course, Pol Espargaró a impressionné vendredi au GP de Saint-Marin. L'Espagnol a pris la neuvième place des Essais et a décroché une place en Q2, ce que le pilote qu'il remplace chez Tech 3, Maverick Viñales, n'a jamais réussi depuis sa blessure il y a plus d'un an.

Cette saison, Viñales n'a jamais fait mieux que 13e en qualifications, au GP de République tchèque, et a débuté toutes les autres courses en sixième ligne au mieux. La performance d'Espargaró est donc à noter, surtout qu'il a battu Enea Bastianini et Brad Binder, engagés à l'année.

"Je ne peux pas expliquer pourquoi ni comment !", s'est amusé Pol Espargaró. "C'était fou. Quand j'ai fait le premier time attack en 1'30"8, je suis rentré et je me suis dit que c'était impossible de faire mieux. J'ai dit à Manu [Cazeaux], mon technicien : 'C'est fou et je ne crois pas pouvoir faire mieux, c'est très rapide et je sens que c'est très dangereux'. Je sentais que je dépassais tout le temps la limite et j'ai dit que je ne pouvais pas le faire."

Espargaró a pourtant pu améliorer son chrono et s'assurer une place sur les quatre premières lignes. Il affiche une certaine modestie, en estimant qu'il le doit surtout à un tour derrière deux références du plateau, Marc Márquez et Pedro Acosta, qui lui ont montré la marche à suivre.

"J'ai repris la piste avec encore Pedro devant. C'est grâce à lui que j'ai fait ce que j'ai fait. Devant Pedro, il y avait Marc. Derrière Marc et Pedro pour le time attack, je me suis dit 'Mon Dieu, sauvez-moi !'."

"J'ai pu le faire. C'était une sensation incroyable, une expérience incroyable. J'ai fait de la course pendant de nombreuses années mais quand ça arrive, derrière Marc et Pedro, avec le présent et le futur du MotoGP devant toi... En tant que fan de MotoGP, c'était une sensation incroyable, tellement bonne."

Pol Espargaró va disputer la Q2 au GP de Saint-Marin.

Pol Espargaró va disputer la Q2 au GP de Saint-Marin.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Suivre un rival peut cependant devenir un frein, quand cela empêche de déployer un pilotage naturel. Mais Espargaró sait qu'il peut faire confiance à des pilotes de la trempe de Márquez, Acosta ou encore Fabio Quartararo.

"Ça complique les choses, mais cela dépend du pilote que l'on suit. OK, Pedro freine très tard, mais il est très doux dans ses trajectoires, il freine à la limite et il faut juste le copier. Alors que quand on est derrière quelqu'un et qu'on sait qu'il va faire une erreur…"

"C'était pareil en Aragón : j'ai suivi plusieurs pilotes et je n'ai pas fait de bon tour avant de me retrouver derrière Fabio Quartararo, parce que je sais qu'il est doux, qu'il freine à la limite, qu'il ouvre sa trajectoire, qu'il est très doux sur les gaz, sans rien faire de fou. On peut rester concentré pendant le tour. Je savais que je pouvais le faire derrière Pedro. Je pense que c'est grâce au fait d'avoir été derrière lui que j'ai pu le faire."

Espargaró adapte son pilotage

Ces tours derrière les pilotes les plus performants du plateau ont aussi montré à Pol Espargaró comment il devait modifier son pilotage. L'aérodynamique de la KTM a été allégée dernièrement, avec des ailerons plus petits et moins nombreux, et il a compris qu'il devait modifier sa position sur la moto pour gagner en efficacité.

"La catégorie change tous les ans. Et j'ai réalisé qu'en pilotant comme je le fais habituellement, ça ne marche plus. Je l'ai compris en Aragón. En fait, après l'Aragón, j'ai modifié mes spacers sur le réservoir pour être un peu plus à l'arrière."

Pol Espargaró a modifié sa position sur la KTM.

Pol Espargaró a modifié sa position sur la KTM.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je n'avais jamais utilisé quelque chose sur le réservoir pour changer ma position et c'est la première fois de ma vie que je mets des choses [pour modifier la position]. C'est parce que j'ai réalisé qu'être plus à l'arrière, sur notre moto, ça aide au freinage et en motricité."

"Ça montre que la façon de piloter que j'ai toujours eue, en mettant une grosse pression sur l'avant, ne fonctionne plus. Il faut changer sa façon de freiner, d'ouvrir les trajectoires et de tourner. La meilleure façon d'être rapide, c'est de copier quelqu'un de rapide."

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