Quartararo : Une nouvelle panne d'essence "ridicule" et "inacceptable"

Fabio Quartararo fait encore le coup de la panne ! Pour la deuxième fois en trois courses, le Français a terminé la course à vitesse réduite après avoir manqué de carburant. Au GP d'Émilie-Romagne, cela lui avait fait perdre deux positions et à Motegi, cette mésaventure lui en a coûté une, au profit de Johann Zarco. Seulement 12e sous le drapeau à damier, Quartararo n'a pas caché son agacement.

"On est encore tombés en panne d'essence", a déclaré le Français à Canal+. "Déjà qu'on est ridicules sur la piste, si en plus on est ridicules avec les pannes d'essence... Je ne sais pas ce qu'on fait avec cet aspect-là, mais c'est inacceptable de terminer deux fois sans essence en trois courses."

Samedi, Quartararo expliquait que Yamaha joue beaucoup sur les cartographies de consommation depuis quelques semaines, quitte à prendre des risques : "Vu qu'on n'avance pas énormément dans la ligne droite et dans les accélérations, on essaie de vraiment jouer avec la limite sur les maps moteurs, et surtout sur les maps essence. C'est ce qu'on teste pas mal depuis Misano."

Quartararo pense que son équipe prend trop de risques pour des gains marginaux... qui sont finalement coûteux en points : "Je ne pense pas qu'en mettant une map un tout petit peu différente, ça va nous faire gagner grand-chose, surtout en regardant la position qu'on avait ce week-end. Je ne pense pas qu'on devait vraiment jouer autant avec la limite, Il va falloir qu'on ait des explications parce que comme je l'ai dit, c'est inacceptable."

Les alertes n'ont pas fonctionné

Lors de sa rencontre avec les journalistes, Fabio Quartararo a expliqué que sa moto était censée le prévenir en cas de consommation trop importante, pour qu'il puisse changer de cartographie et réduire la puissance, d'une façon assez imperceptible dans le pilotage. Le problème réside dans le fait que les informations qui apparaissaient n'étaient pas les bonnes.

"On a une stratégie : je dois faire deux tours avec la map 1, après je change. J'appelle une lumière, si elle est verte, je peux remonter, si elle est jaune, je dois redescendre, et rouge je dois redescendre [encore plus]. J'ai toujours la lumière verte, donc... c'est comme ça. Il n'y a pas de lumière qui s'affiche."

"À Misano, j'avais quand même une lumière qui s'affichait, sauf que ça ne descendait jamais. Mais là, je n'avais aucune lumière qui s'affichait, donc c'est chiant."

"Si on ne me l'affiche pas, je ne peux pas le savoir", a résumé Quartararo. "C'est à moi de le faire, avec les instructions que l'équipe me donne, mais il n'y en a pas. On va dire que les instructions n'ont pas fonctionné."