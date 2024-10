Course - Master class de Bagnaia qui contrôle Martín au Japon

Les inconnues étaient nombreuses avant le coup d'envoi de la course principale de Motegi pour la catégorie MotoGP. Il y avait d'abord celle de la météo, car si le soleil est revenu comme promis pour le warm-up, le ciel s'est ensuite assombri et la pluie a refait son apparition pendant la course Moto2, jusqu'à provoquer la sortie d'un drapeau rouge et un restart en conditions mixtes ayant tourné en faveur des pilotes qui ont gardé les pneus slicks.

Le choix des pneus en MotoGP s'est orienté logiquement vers l'option hard à l'avant et medium à l'arrière, la monte la mieux armée pour résister à toute dégradation. Seul Takaaki Nakagami a choisi de passer au pneu arrière soft en dernière minute, un risque assumé pour son dernier Grand Prix à domicile. Et puis, il y avait un autre élément de taille : Motegi est une piste sur laquelle la consommation de carburant peut se révéler problématique, comme l'a prouvé la stratégie adoptée hier par Pecco Bagnaia pour finir la course (et gagner !) sur le fil. Voilà donc qui avait de quoi compliquer la tâche des ingénieurs avant l'extinction des feux à 14h heure locale...

Pour son deuxième départ depuis la pole position, après celui de la course sprint d'hier, Pedro Acosta s'est une nouvelle fois fait griller la politesse par Pecco Bagnaia, mais après avoir réussi cette fois à entrer dans le premier virage en leader. Une maigre consolation, sachant que sa course n'allait pas durer longtemps.

Suivis par Brad Binder, malgré une tentative d'incursion d'Enea Bastianini, les deux hommes ont imprimé leur vitesse, avec pour seul rival au chrono dans ces premiers instants un certain Jorge Martín. Qualifié 11e après une chute hier, le leader du championnat a en effet réussi un début de course impressionnant qui l'a très vite vu se hisser à la quatrième place.

Pour Acosta, les espoirs de victoire se sont envolés dès la fin du troisième tour. Tombé hier alors qu'il menait le sprint, l'Espagnol est cette fois parti à la faute dans le mal nommé Victory Corner alors qu'il tenait vaillamment le rythme de Bagnaia. Bien que reparti en fond de peloton pour quelques tours, c'en était fini des espoirs du rookie de décrocher un premier succès MotoGP.

Sans tarder, Martín a trouvé l'ouverture sur Binder pour se porter à la deuxième place, avant que le Sud-Africain soit également avalé par Marc Márquez. Le pilote Pramac avait pris une grosse seconde de retard sur Bagnaia, mais affichait au bout de dix minutes de course un rythme très soutenu qui allait lui permettre de momentanément se rapprocher.

Vainqueur hier d'une superbe bagarre contre Márquez pour la deuxième place, Enea Bastianini a eu plus de mal que ses adversaires à passer Binder et n'y est finalement parvenu qu'au dixième tour. Il avait alors deux secondes et demie de retard sur la troisième place occupée par Márquez, lui-même nettement distancé par les deux premiers après un début de course mouvementé.

C'est précisément au moment où Bastianini trouvait l'ouverture sur la KTM que le drapeau blanc a été exposé, annonçant la possibilité de changer de moto dû au retour de la pluie dans une partie du circuit. Personne n'a toutefois saisi cette opportunité, l'averse restant très limitée.

En revanche, Márquez n'a cessé de perdre du temps une fois passé le cap de la mi-course, ce qui a permis à Bastianini de revenir et de menacer sa place sur le podium. Cette fois, cependant, il a manqué quelques mètres à l'Italien pour se porter suffisamment près de la GP23 et tenter de la dépasser.

Les positions sont donc restées figées jusqu'au drapeau à damier pour les hommes de tête. Pecco Bagnaia a décroché, sans être véritablement inquiété, la première victoire de sa carrière au Japon, la huitième de sa saison, en réalisant le doublé sprint-GP qu'avait obtenu l'an dernier Jorge Martín. L'Espagnol s'en sort bien en ne perdant que cinq points de plus ce dimanche, mais leur duel s'intensifie un peu plus encore à quatre Grands Prix de la fin du championnat. Márquez est à nouveau sur le podium et reprend lui aussi une poignée de points à Bastianini, avec qui il est en lutte pour la troisième place du championnat.

Les Français aux portes du top 10

Franco Morbidelli s'est vite stabilisé derrière les hommes du top 5, isolé de part et d'autre. Brad Binder, qui avait été victime d'un souci technique sur sa KTM hier, semblait arrimé à cette cinquième place, dernier rempart à un top 7 verrouillé par Ducati comme l'a été celui de la course sprint. Mais le Sud-Africain a soudain perdu beaucoup de temps dans les derniers tours, jusqu'à permettre à Morbidelli de le dépasser.

Derrière eux, la bagarre avait été nourrie. Marco Bezzecchi a pris l'avantage sur Aleix Espargaró, puis sur Jack Miller, bientôt imité par son coéquipier Fabio Di Giannantonio qui s'est alors lancé à sa poursuite, sans toutefois parvenir à le dépasser.

Maverick Viñales était quant à lui 11e derrière son coéquipier quand il est tombé à la mi-course. Cela faisait les affaires de Fabio Quartararo et Johann Zarco, qui s'étaient très vite retrouvés respectivement 12e et 13e, avant de grimper dans la hiérarchie à la faveur de cette chute. Lancés dans un duel entre Français et pour le gain de la première place des constructeurs japonais, les deux hommes se sont progressivement rapprochés de Miller et Espargaró, lâchés par le duo VR46. Ils n'arriveraient pas à les attaquer, en revanche Zarco a pu dépasser Quartararo dans la dernière ligne droite pour s'emparer de la 11e place.

À l'arrière, Álex Márquez et Joan Mir sont tombés dès la fin du premier tour dans un incident placé sous enquête. À noter encore que Lorenzo Savadori (qui remplaçait Miguel Oliveira, blessé, chez Trackhouse) a abandonné en rentrant au stand dès le troisième tour et qu'Augusto Fernández est tombé après le premier tiers de course alors qu'il se trouvait dans les points. Avec 17 motos à l'arrivée, les seuls à ne pas avoir marqué de points sont donc les pilotes Yamaha Álex Rins et Remy Gardner.

GP du Japon MotoGP - Course