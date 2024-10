Joan Mir attend "des excuses" d'Álex Marquez, pénalisé en Australie

La course de Joan Mir et Álex Márquez s'est conclue sur un incident atypique au GP du Japon. En début d'épreuve, le pilote Gresini a eu un contact avec la Honda de son adversaire et il a fini à terre, pour percuter les protections, sans gravité. Quant à Mir, il a aussi tiré tout droit, avec la Ducati de son adversaire coincée entre son dosseret de selle et sa roue !

Les commissaires de course ont jugé Álex Márquez responsable de l'accrochage, évoquant selon les termes du règlement une manœuvre "irresponsable", ce qui lui vaudra un long-lap lors de la prochaine course principale à laquelle il prendra part. Très mécontent après cette séquence, Mir attendait des excuses de la part de son rival.

"Il est sorti large, après j'ai saisi l'opportunité de le dépasser, on a changé de direction et quand j'étais au milieu du virage 12, il m'a violemment percuté à l'arrière, sa moto s'est coincée entre ma selle et mon bras oscillant", a expliqué le pilote Honda. "Je suis allé tout droit dans les graviers. C'est incroyable, c'est fou ce qu'il s'est passé."

"J'attends des excuses", a ajouté Mir. "J'ai besoin d'excuses. Quand tu détruis la course de quelqu'un... Je veux qu'il me dise qu'il est désolé, s'il le pense vraiment. C'est normal que je sois fâché. Ce n'est pas la première fois que ce genre de chose arrive avec lui."

Mir n'a pas hésité à faire le lien avec un autre incident polémique, celui du GP d'Aragón entre le même Álex Márquez et Pecco Bagnaia, qui divisait alors les pilotes quant aux responsabilités : "La manœuvre est en partie similaire à celle qu'il a faite à Aragón avec Pecco. Ce n'est pas exactement la même, parce que j'étais clairement devant. Pecco essayait de le dépasser, alors que moi j'étais devant. Mais sa moto s'est arrêtée au même endroit que dans celle de Pecco [en Aragon]. C'est fou, c'est fou."

Mir a parlé aux médias avant le verdict des commissaires de course, mais il s'étonnait que la décision tarde à venir dans un incident à ses yeux limpide : "J'attends des nouvelles de la direction de course. Probablement qu'ils dorment ou qu'ils sont partis manger quelque chose, je ne sais pas ce qu'ils font."

VIDÉO - Le résumé du Grand Prix du Japon

Márquez mécontent de sa pénalité

À noter qu'après cet incident, Gresini a annoncé qu'Álex Márquez ne s'exprimerait pas devant la presse ce dimanche, mais l'équipe a publié une déclaration dans laquelle il se disait désolé... tout en contestant sa pénalité.

"Je lui ai présenté mes excuses pour ce qu'il s'est passé", a commenté Márquez. "Il faudra respecter une pénalité long-lap [au GP d'Australie], même si je suis en désaccord : il y a sept jours, au virage 3, un pilote m'a percuté de la même façon et rien ne s'est passé. Cela montre que les règlements ne s'appliquent pas de la même façon à tout le monde, mais c'est comme ça. On retiendra cette leçon."

L'incident auquel le Catalan fait référence est celui provoqué par Jack Miller au départ du GP d'Indonésie, considéré comme un incident de course par l'ensemble des pilotes concernés.

Avec Luca Bartolomeo