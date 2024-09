Zarco : "Bagnaia ne prend pas assez en considération les autres"

Pecco Bagnaia et Álex Márquez étaient totalement en désaccord après leur accrochage au GP d'Aragón. Le premier a tenté de doubler le second, qui venait d'élargir sa trajectoire au virage 12, mais ils se sont percutés et ont terminé à terre. À chaud, Bagnaia estimait que le pilote Gresini n'aurait pas dû insister pour rester devant après sa petite erreur, le pilote Gresini assurant de son côté qu'il ne pouvait pas voir son rival, situé derrière lui à gauche alors qu'il devait regarder sur la droite.

Selon les informations de Motorsport.com, les deux hommes ont pu s'expliquer dans un camion de Ducati, dimanche soir. Une réunion de moins de cinq minutes pour apaiser les tensions, après qu'ils aient tous les deux discuté avec Gigi Dall'Igna, le grand patron de Ducati en compétition. Et si l'incident n'a mené à aucune sanction, les commissaires ne voyant aucun pilote plus responsable que l'autre, Márquez a néanmoins souhaité se défendre face aux critiques dont il a fait l'objet depuis 24 heures.

Sur ses réseaux sociaux, l'Espagnol a rappelé qu'il ne "s'accrocherait jamais volontairement avec un autre pilote et n'acceptera jamais" d'en être accusé. "Le plus important à mes yeux est la conversation que j'ai eue avec Pecco hier et, me concernant, le problème est résolu", a-t-il précisé.

VIDÉO - Le résumé du GP d'Aragón MotoGP

Le paddock reste néanmoins divisé sur les responsabilités dans cet incident. Pour Johann Zarco, Pecco Bagnaia est au minimum fautif d'avoir pris le risque du dépassement et aux yeux du Français, le double Champion du monde MotoGP est coutumier du fait après plusieurs incidents à la dynamique similaire depuis la saison passée.

"Pecco ne prend pas assez en considération les autres", a commenté Zarco après une longue réflexion lorsque les journalistes ont voulu connaître son opinion sur le sujet, dimanche après-midi. "Il l'a déjà fait au Mans avec Viñales [en 2023]. Je ne sais plus s'il y a eu d'autres courses."

L'accrochage du GP du Portugal, entre Bagnaia et Marc Márquez, a été rappelé à Zarco, qui a acquiescé. Selon lui, le pilote Ducati a trop insisté au GP d'Aragón : "En fait, il sent qu'il est dans son couloir et, oui, il est sur une meilleure trajectoire qu'Álex, mais Álex est quand même déjà bien engagé. Après, qu'Álex tienne sa position, ça a du sens aussi. Parfois, on dirait que [Bagnaia] s'engage en pensant que, bien sûr, on va ralentir pour le laisser passer. C'est ça qui crée un peu l'accident."

"Pareil, Álex pouvait ralentir, mais il est dans sa course, et au moment où il rentre dans le virage, si on regarde les positions, normalement il est encore presque devant. Après, Pecco est sur une trajectoire où c'est sûr qu'il va être plus fort, mais moi j'irai toujours pour un côté où j'assure. Il peut se passer quelque chose et ça, Pecco en fait abstraction."

Fabio Quartararo a eu plus de mal à désigner un responsable lorsqu'il a été interrogé sur la question, mais pour le pilote Yamaha, Álex Márquez est à l'origine de l'incident en ayant décidé de résister pour conserver sa position après son erreur. "C'est difficile de donner une opinion", a néanmoins reconnu Quartararo. "Quand on sort sort comme ça au virage 12, c'était sale, donc on ne peut pas vraiment plonger à l'intérieur super vite."

"Pecco est resté sur sa trajectoire mais je pense qu'Álex est un peu responsable. C'était vraiment sale et il est sorti super, super large. Il était un peu trop hors trajectoire, surtout au virage 12."

Pecco Bagnaia après sa chute Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez juge Bagnaia "optimiste" mais ne prend pas parti

Parmi les pilotes interrogés sur l'incident, ils ont été nombreux à avoir du mal à désigner un responsable. Marc Márquez était dans une position délicate, entre son frère et coéquipier d'un côté, et son futur coéquipier de l'autre, et n'a pas véritablement pris parti puisqu'il a vu une logique dans l'attitude de chacun des deux... mais aussi des risques pris du côté de Bagnaia.

"Je pense qu'Álex est sorti large", a déclaré le vainqueur du GP d'Aragón en conférence de presse. "Il était dans la piste mais quand on arrive dans ce virage sur la droite... Il ne s'attendait pas à ce que Pecco soit là. Pecco a été optimiste de le doubler à l'extérieur. Il a essayé d'utiliser une trajectoire propre, parce que si on utilise une trajectoire sale, c'est plus risqué. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de malchance dans cette situation et j'espère qu'ils vont bien tous les deux."

La chute d'Álex Márquez et Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martín a également préféré ne se prononcer sur une responsabilité. "C'est difficile", a souligné le nouveau leader du championnat. "Il faut demander à Pecco et Álex. C'est difficile à voir parce qu'il y avait beaucoup de poussière de ce côté, je crois qu'Álex ne pouvait pas s'incliner plus, peut-être comme pour Joe Roberts en Moto2. Finalement, il y a eu un contact. Heureusement, ils vont bien parce qu'il semble qu'ils sont restés très proches des motos après la chute. J'espère qu'ils iront bien lors de la prochaine course."

Même son de cloche pour Pedro Acosta, qui rappelle qu'Álex Márquez pouvait difficilement voir Pecco Bagnaia. "C'est dur de dire quoi que ce soit à ce sujet", a estimé le pilote Tech3, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Quand on est penché dans le virage, à l'intérieur, c'est difficile de voir quelqu'un à l'extérieur. Je pense qu'aucun des deux n'a vu l'autre et ils sont tombés. Heureusement, personne ne s'est blessé. J'ai revu les images, c'était assez dur."

