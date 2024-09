La très bonne opération d'un Martín solide second derrière Márquez

Dans un week-end à ce point dominé par Marc Márquez, la performance de Jorge Martín sur le MotorLand Aragón a pu passer quelque peu inaperçue. Pourtant, le pilote Pramac a lui-même su afficher une large avance sur le reste du peloton, en s'octroyant la deuxième place des deux courses, avec 3"7 de marge sur son plus proche poursuivant au sprint et dix secondes à l'arrivée de l'épreuve principale.

"Avant toute chose, je veux féliciter Marc", a reconnu Martín à l'heure de dresser le bilan du week-end pour le site officiel. "C'est difficile de retrouver la victoire après une aussi longue période et il le mérite, indéniablement, c'est un grand champion. En ce qui me concerne, j'ai fait le maximum."

"Il était super rapide ce week-end, il était imbattable. Pour ma part, j'ai essayé de combler mon retard à chaque séance, de me rapprocher de lui et d'apprendre de lui. À la première séance, j'étais peut-être à une seconde [à 0"483 en réalité, ndlr] et je me suis ensuite rapproché, mais ça n'était jamais suffisant. En course, il y a eu des moments où j'ai essayé d'attaquer pour peut-être le pousser à la faute, mais je forçais trop. J'avais dix secondes d'avance sur celui qui me suivait alors j'ai juste essayé de finir."

"Normalement, quand il n'y a pas de grip, j'ai beaucoup de mal mais j'ai le sentiment que je progresse dans toutes les conditions. Au warm-up, avec des conditions vraiment étranges, j'ai fait premier. En EL1, j'avais d'emblée été deuxième derrière Marc. Donc si on enlève Marc, je crois que j'étais beaucoup plus fort que les autres, c'est très bien. Pour le moment, je me bats plus face à Pecco [Bagnaia], alors il est important d'être plus rapide que lui."

Une course "mouvementée"

Après une chute en qualifications et une place obtenue sur la deuxième ligne, Jorge Martín a réussi à trouver l'ouverture pour se porter au deuxième rang dans chacun des formats de course. Dimanche, il lui a d'abord fallu en passer par une bagarre contre Pedro Acosta, non sans mal.

"Ça a été une course plutôt mouvementée, parce que je suis assez mal parti et j'ai commencé à patiner comme au Qatar, la saison dernière. J'ai eu peur, je me suis dit que mon pneu arrière ne fonctionnait peut-être plus. Ensuite, j'ai réussi à passer Álex [Márquez] assez vite, puis j'ai passé Pedro. Ça n'était peut-être pas le meilleur endroit mais j'ai vu qu'il était large dans le virage 7 alors je me suis dit que j'allais essayer. Seulement, j'ai bloqué l'avant. Heureusement, aucun de nous n'est tombé, on est passés sur la partie orange. Ensuite, ma moto était assez rapide en ligne droite et j'ai réussi à vite le dépasser."

Décrivant "une course vraiment difficile", Martín dit avoir eu "du mal à rester concentré" en se retrouvant isolé, loin derrière Márquez et loin devant ses poursuivants. La chute de Bagnaia à six tours de l'arrivée l'a toutefois rassuré, confirmant qu'il était en train de réaliser une très bonne opération. "Ça a été très long et je voulais juste finir, alors je me suis baladé, j'ai juste essayé d'arriver au bout sans prendre de risques et ça a été le plus difficile dans la course", a-t-il avoué.

"J'ai fait tout ce que j'ai pu. Tout au long du week-end, je ne me suis pas senti super bien, on a fait beaucoup de changements sur la moto, et je pense avoir obtenu le meilleur résultat possible. C'était vraiment difficile de piloter dans des conditions aussi sales, alors je suis content d'avoir conservé cette concentration jusqu'au bout."

En position favorable avant Misano

Arrivé en Aragón à cinq points de Bagnaia au championnat, Martín en est reparti en leader, avec 23 longueurs d'avance. S'il n'a plus gagné de Grand Prix depuis Le Mans, il s'appuie sur une belle série de deuxièmes places. Sur l'ensemble de la saison, il est entré 19 fois dans le trio de tête, ne le manquant qu'à deux reprises lorsqu'il a vu l'arrivée, tant le samedi que le dimanche, et trois autres fois en chutant.

"De mon point de vue, je pense que ça n'est pas le championnat qui vraiment important pour le moment − même s'il est bien sûr important d'être à cette position. Le plus important, c'est qu'on est toujours forts. À Silverstone, on était proches, en Autriche on l'était encore plus, mais ici on était loin de la victoire, et pourtant on est toujours là."

Auteur l'an dernier du doublé à Misano, il aborde les deux Grands Prix à venir sur la piste italienne avec humilité : "Ce qu'on a fait dans le passé ne compte pas. Ici, la dernière fois, j'étais super loin et là je suis deuxième. Et à Misano, j'ai gagné mais ça va être très difficile avec les pilotes italiens, qui vont être super forts. J'ai le sentiment qu'on va pouvoir se battre pour la victoire mais ça va être très difficile."