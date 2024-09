Une victoire avec Ducati qui "donne beaucoup de confiance" à Márquez

C'est la fin de quatre années de reconstruction. Après une grave blessure du bras qui l'a mis sur la touche de juillet 2020 jusqu'à l'opération qualifiée de la dernière chance en mai 2022, après la dégringolade de son constructeur de toujours, Honda, qu'il a fini par quitter à la surprise générale un an avant la fin de son contrat, en fin de saison dernière, voici que Marc Márquez a enfin retrouvé toute la solidité qui a fait sa légende.

Il lui aura fallu attendre 1043 jours, pratiquement trois ans, avant de renouer avec la victoire en Grand Prix, ce dimanche sur une piste d'Aragón qui figure parmi ses terrains de jeu fétiches. Plus tôt dans la saison, ses retrouvailles avec Austin ou le Sachsenring avaient déjà drainé de grands espoirs, mais sans la réussite suprême qu'espéraient ses fans les plus fidèles. Ce week-end, cependant, les planètes se sont bel et bien alignées.

Très au-dessus du lot depuis le début des essais, Márquez a très vite dégoûté ses adversaires. Il a mené toutes les séances d'essais (à l'exception du warm-up de ce matin, qu'il a en grande partie suivi depuis son stand), a signé un nouveau record du circuit vendredi, s'est qualifié en pole position avec huit dixièmes de marge sur son plus proche rival, s'est imposé dans la course sprint en assenant un revers de près de trois secondes au leader du championnat Jorge Martín, tout en s'étant autorisé à dérouler en fin d'épreuve.

"Je suis super content, surtout que j'ai couru après [cette victoire], sans en faire une obsession", a commenté le vainqueur au micro de DAZN. Auprès du site officiel du MotoGP, un Márquez peinant quelque peu à mettre des mots sur ses émotions a continué à expliquer : "C'était étrange parce que je crois qu'il y a des victoires que j'ai savourées encore plus que celle-ci, mais j'ai l'impression que mon corps n'a pas encore réalisé ce qu'on a accompli. C'est quelque chose d'étrange. Il y a des victoires, et même des podiums cette année, où l'explosion [en moi] a été bien plus grande. Mais je crois que celle-ci, je vais commencer à la réaliser en rejoignant le box."

Une victoire à la valeur différente

"Dans les trois derniers tours, mon esprit était déjà sur le podium. Ou, plus que sur le podium, dans le stand, parce que le stand Gresini est plutôt marrant ! C'est toujours la fête là-dedans ! Mais la première chose [à laquelle j'ai pensé], ce sont aux gens qui m'entourent", a tenu à préciser l'octuple Champion du monde, prenant le temps de saluer le soutien indéfectible qui lui a été témoigné depuis sa blessure, il y a quatre ans.

"[Par rapport à] 2019, la valeur que j'accorde à cette victoire est complètement différente. J'ai donné beaucoup pour en arriver à ce moment. Quand j'ai passé l'arrivée et que j'ai vu mon équipe, j'ai commencé à penser à toutes les personnes qui m'entourent et qui m'aident, une équipe très humaine, avec ma famille, ma petite amie, mon frère, le team Gresini."

"Une des choses qui m'ont fait souffrir, c'est que parfois, ils ont souffert plus que moi. Mais dans le même temps ils m'ont aidé. Je suis seul en piste, aujourd'hui j'ai passé l'arrivé seul, mais à la maison je ne suis pas seul. On a dû travailler ensemble pour atteindre nos objectifs."

Marc Márquez s'impose pour la première fois avec une Ducati et avec le team Gresini. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Auteur d'une véritable démonstration dans les 23 tours de course de ce dimanche, Márquez a brillé jusqu'au bout en contrôlant l'épreuve à la perfection. Mais avant de décrypter sa performance, c'est à son entourage qu'il a pensé, eux qui ont tant compté dans les quatre années qui se sont écoulées.

"C'était difficile de garder mes nerfs et de rester fluide en piste, mais on l'a fait ! Je ne l'ai pas fait seul, il y avait beaucoup de monde derrière moi. [...] C'est une victoire après laquelle je courais vraiment, mais tout le monde autour de moi m'a aidé et m'a beaucoup poussé", a-t-il souligné. "J'ai beaucoup de chance de remporter cette victoire tout près de chez moi. La plupart des personnes qui m'ont aidé sont ici."

"Un athlète est seul sur la piste, mais à la maison et dans les mauvais moments, il y a toujours des gens à vos côtés, qui vous aident et vous déploient les ailes. Un ami m'a dit samedi que, quand on t'enlève les pieds, il te reste les ailes."

Si ses ailes l'ont fait voler très haut ce week-end, et qu'il se plait lui-même à dire que "cela ne fait que commencer", Márquez tempère encore et toujours les attentes à son égard : "Cela ne veut pas dire que maintenant je vais gagner toutes les courses, que je vais balayer toutes les courses, mais cela donne beaucoup de confiance. Je suis ambitieux, je veux obtenir des podiums et pourquoi pas une autre victoire d'ici la fin de l'année et, surtout, bien préparer la saison prochaine."

Avec les points empochés ce week-end, Marc Márquez a gagné une place au championnat pour entrer dans le trio de tête au détriment d'Enea Bastianini. S'il se défend d'être en lutte pour le titre, l'Espagnol n'affiche toutefois que 70 points de retard sur Jorge Martín et 47 sur Pecco Bagnaia.

Avec Germán Garcia Casanova